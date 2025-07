Holandia chce podnieść próg zarobków dla wykwalifikowanych imigrantów

Holenderski rząd planuje podnieść próg zarobków dla wykwalifikowanych imigrantów. A także zaostrzyć przepisy dla firm zatrudniających takich pracowników z zagranicy.

O pracę, nawet tę wymagającą wysokich kwalifikacji, będzie coraz trudniej obcokrajowcom w Holandii. Mimo że w kraju brakuje specjalistów, rząd zamierza podnieść próg zarobków, czyli zwiększyć wymagania płacowe, dla wykwalifikowanych imigrantów. W ten sposób rząd chce ograniczyć migrację do Holandii, jednak liczy na to, że nie ucierpi na tym gospodarka…

Wyższy próg zarobków dla wykwalifikowanych imigrantów

Eddy van Hijum, który jest ministrem spraw społecznych i zatrudnienia w Holandii, złożył do Izby Reprezentantów (Tweede Kamer) 30-stronicowy raport. Przedstawił w nim plan wprowadzenia surowszych przepisów dotyczących wysoko wykwalifikowanych imigrantów.

Hijum podkreślił w raporcie, że dzięki planowi „rząd chce nadal wzmacniać gospodarkę opartą na wiedzy, a jednocześnie ograniczyć imigrację do Holandii”.

Priorytetem jest podniesienie wymogów dotyczących wynagrodzenia, aby otrzymać zezwolenie na pracę. Przypomnijmy, że 1 stycznia 2025 roku minimalne miesięczne wynagrodzenie brutto dla wykwalifikowanych pracowników w wieku powyżej 30 lat wzrosło do 5688 euro. Czyli 1,3-krotności średniego wynagrodzenia brutto w Holandii.

Hijum twierdzi jednak, że dochodzi do większych nadużyć w przypadku wysoko wykwalifikowanych imigrantów w wieku poniżej 30 lat. Dzieje się tak ze względu na niższe wymagania dotyczące wynagrodzenia. Obecny minimalny dochód dla wykwalifikowanych migrantów w tej kategorii wynosi 4,171 euro miesięcznie.

Rząd chce zwiększyć go do 1,1-krotności średniego wynagrodzenia brutto. Stawiając go na równi z posiadaczami Blue Card, którzy niedawno ukończyli studia. Oznaczałoby to podwyżkę progu o kilkaset euro.

Będzie trudniej o pracę w Holandii

Pracownicy z zagranicy mieliby w ten sposób bardziej odpowiadać na potrzeby holenderskiego rynku pracy. Dlatego głównym celem zwiększenia progu wynagrodzeń jest zapewnienie rekrutacji na stanowiska, na których w Holandii faktycznie brakuje wykwalifikowanych pracowników.

Miałoby to zapobiec nieuczciwemu sprowadzaniu pracowników na stanowiska takie jak fryzjerstwo, sprzątanie czy catering. Rząd chce wprowadzić także surowsze zasady dotyczące uzyskiwania zezwoleń przez firmy. Zwiększono by ich kontrole finansowe, aby zapobiec nadużyciom i zatrudnianiu imigrantów o niższych zarobkach.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy zaproponowano surowsze zasady dotyczące wykwalifikowanych imigrantów. Na początku tego roku dwie partie koalicyjne zaproponowały surowsze ograniczenia, takie jak zezwolenie na przeprowadzkę do Holandii wyłącznie z Europejską Niebieską Kartą. A także zezwolenie pracownikom z zagranicy na zajmowanie stanowisk wyłącznie w określonych sektorach.