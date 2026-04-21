HMRC zmienia kody podatkowe w czerwcu 2026. Co to oznacza w praktyce?

W czerwcu 2026 roku HM Revenue and Customs rozpoczyna coroczny proces przeliczania rozliczeń podatników. W praktyce oznacza to jedno: dla milionów osób mogą zmienić się kody podatkowe. Wraz z nimi zmienia się wysokość wynagrodzenia „na rękę” lub pojawi się zwrot podatku.

To moment, którego nie warto ignorować. Dlatego, że błędny kod może kosztować realne pieniądze.

Czym są kody podatkowe i dlaczego mają znaczenie

Kody podatkowe to podstawowe narzędzie, którym HMRC posługuje się, aby określić, ile podatku powinien potrącać pracodawca lub instytucja wypłacająca emeryturę. To właśnie na ich podstawie system PAYE automatycznie oblicza zaliczki na podatek dochodowy.

- Advertisement -

Każdy kod składa się z cyfr i liter. Liczby odnoszą się do kwoty wolnej od podatku. Natomiast litery informują o sytuacji podatnika – na przykład czy przysługuje mu pełna ulga podatkowa.

Najczęściej spotykany kod to 1257L, który oznacza standardową kwotę wolną od podatku wynoszącą 12 570 funtów rocznie.

Jak czytać kody podatkowe – co oznaczają liczby i litery

Wbrew pozorom kody podatkowe nie są przypadkowe. Liczba w kodzie – na przykład 1257 – oznacza kwotę wolną od podatku podzieloną przez 10. W tym przypadku daje to 12 570 funtów, czyli dochód, od którego nie płaci się podatku.

Litera na końcu doprecyzowuje sytuację podatnika. „L” oznacza standardową ulgę podatkową. Natomiast inne litery mogą wskazywać na dodatkowe dochody, ulgi małżeńskie albo konieczność spłaty zaległego podatku.

Są też bardziej specyficzne oznaczenia, jak kody awaryjne (np. z dopiskiem W1 lub M1),. Te pojawiają się wówczas, gdy urząd nie ma pełnych danych – na przykład przy zmianie pracy.

Dlaczego kody podatkowe się zmieniają

Zmiany w kodach podatkowych nie są przypadkowe – wynikają bezpośrednio ze zmian w życiu podatnika. Najczęstsze powody to zmiana pracy, dodatkowe źródła dochodu, otrzymanie benefitów pracowniczych albo wcześniejsze niedopłaty podatku.

Jeśli HMRC uzna, że ktoś zapłacił za mało podatku, może zmniejszyć jego kwotę wolną. To automatycznie zwiększy potrącenia z pensji. Jeśli natomiast podatnik zapłacił za dużo – może otrzymać zwrot.

Warto pamiętać, że system działa dynamicznie. HMRC na bieżąco aktualizuje dane i dostosowuje kod, aby podatek był jak najbardziej zbliżony do rzeczywistego zobowiązania.

Kody podatkowe a czerwcowe rozliczenia – co to oznacza w praktyce

Czerwiec to moment, kiedy HMRC zaczyna przeliczać poprzedni rok podatkowy. W praktyce oznacza to trzy możliwe scenariusze: brak zmian, zwrot podatku lub konieczność dopłaty.

Jeśli kod podatkowy był zawyżony – czyli potrącano zbyt dużo – podatnik może otrzymać zwrot, często automatycznie. Jeśli był zaniżony, HMRC może skorygować kod na kolejny rok, aby odzyskać brakującą kwotę.

To właśnie dlatego zmiana kodu podatkowego często nie jest błędem, lecz próbą „wyrównania rachunków” przez urząd.

Dlaczego warto kontrolować swoje kody podatkowe

Choć system jest zautomatyzowany, odpowiedzialność w dużej mierze spoczywa na podatniku. Błędne dane, brak aktualizacji po zmianie pracy czy dodatkowe dochody mogą sprawić, że kod będzie nieprawidłowy.

A to ma bezpośrednie skutki. Można przez miesiące płacić za dużo albo za mało podatku. W pierwszym przypadku zamrażasz własne pieniądze, w drugim ryzykujesz nagłą dopłatę.

Rozsądne podejście jest proste: sprawdzaj swój kod podatkowy przynajmniej raz w roku, zwłaszcza po zmianach zawodowych. To jeden z tych detali, który realnie wpływa na finanse – i który łatwo przeoczyć.