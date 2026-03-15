Imigranci częściej tracą kaucję za wynajem w Holandii

Wynajem w Holandii nie jest tani, a imigranci są grupą najemców, którzy najczęściej tracą kaucję po zakończeniu umowy najmu. Najnowszy raport pokazuje, że wielu właścicieli wstrzymuje kaucje bez uzasadnionego powodu.

Coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której właściciele nieruchomości nie zwracają najemcom kaucji za wynajem. Niestety najczęściej pokrzywdzeni są imigranci, w tym także Polacy. Wynika to z faktu, że wielu z nich nie zna swoich praw wynikających z umowy.

Imigranci najczęściej nie dostają zwrotu kaucji za wynajem w Holandii

Z raportu przeprowadzonego przez organizację zajmującą się prawami najemców, !WOON, wynika, że zwrot kaucji po zakończeniu umowy najmu jest coraz rzadszy. Przeważnie ofiarami nieuczciwych właścicieli mieszkań padają imigranci, w tym także Polacy.

W raporcie czytamy, że „w szczególności najemcy zagraniczni są częstszymi ofiarami tego zjawiska”.

Właściciele mieszkań nie zwracają kaucji w ogóle lub zwracają tylko częściowo tłumacząc się pokryciem kosztów drobnych napraw lub sprzątania. Zdarza się także, że kaucje są mocno zawyżane.

W 2025 roku najemcy skontaktowali się z !WOON prawie 80 000 razy. 30 proc. zgłoszeń dotyczyło kwestii związanych z konserwacją, a 25 proc. – kosztów czynszu lub usług.

Natomiast w samym Amsterdamie 203 najemców zgłosiło brak zwrotu lub częściowy zwrot kaucji. Dodatkowe 20 zgłoszeń pochodziło z innych gmin. Zgodnie z holenderskim prawem wynajmujący ma 14 dni na zwrot kaucji po zakończeniu umowy najmu.

Nieznajomość prawa najmu

Od lipca 2023 roku weszła w Holandii Ustawa o dobrym wynajmującym. Wprowadziła wytyczne dla właścicieli i zabezpieczenia dla najemców, na przykład uniemożliwiając właścicielom żądanie kaucji przekraczającej dwukrotność czynszu podstawowego.

Oznacza to, że jeśli wynajmujesz mieszkanie za 1400 euro miesięcznie, kaucja nie powinna przekraczać 2800 euro. Mimo to coraz częściej żądane są bezpodstawnie wysokie kaucje. Raport !WOON podaje przykład właściciela, który zażądał kaucji w wysokości 8600 euro.

Może się to zdarzyć najemcom, zwłaszcza zagranicznym, którzy nie znają swoich praw wynikających z umowy najmu. Na przykład, najemcy mają prawo do zlecenia niezależnej inspekcji nieruchomości podczas przeprowadzki i wyprowadzki, aby obiektywnie zidentyfikować wszelkie szkody przed i po okresie najmu oraz zapobiec sporom o kaucję. Wielu najemców nie zdaje sobie również sprawy, że wszelkie spory mogą zostać rozpatrzone przez Komisję ds. Najmu.