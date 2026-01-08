Wymogi wizowe zmieniają się od stycznia 2026 roku
Wymogi wizowe zmieniają się od stycznia 2026 roku / fot. Shutterstock
Od dziś imigranci muszą znać angielski na poziomie B2, jeśli starają się o wizę

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Od czwartku, 8 stycznia zmieniają się wymogi wizowe dla imigrantów starających się o wizę pracowniczą w Wielkiej Brytanii. Obowiązuje ich wymóg znajomości angielskiego na wyższym poziomie niż dotychczas.

Wnioski o wizy dla wykwalifikowanych pracowników złożone 8 stycznia lub później będą podlegać wyższym wymogom językowym. Imigranci będą musieli wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie B2 (odpowiednik A-level).

Zmieniają się wymogi wizowe dla imigrantów dotyczące znajomości języka angielskiego

Nowe wymogi wizowe dla imigrantów dotyczące znajomości języka angielskiego od 8 stycznia wchodzą w życie w Wielkiej Brytanii. Osoby ubiegające się o pobyt w UK w ramach wizy pracowniczej często pracują na stanowiskach takich jak pielęgniarki, opiekunowie, nauczyciele, programiści. A także inżynierowie, księgowi, szefowie kuchni. Oraz na innych stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji w sektorze opieki zdrowotnej, edukacji, technologii, biznesu, gastronomii i hotelarstwa.

Do niedawna starając się o wizę pracowniczą imigranci musieli wykazać się znajomością angielskiego na poziomie B1. Zgodnie z ubiegłorocznymi ustaleniami rządu – od 8 stycznia 2026 roku będzie to musiał być poziom B2.

Niektóre osoby pozostają zwolnione z wymogu znajomości angielskiego na poziomie B2
Niektóre osoby pozostają zwolnione z wymogu znajomości angielskiego na poziomie B2 / fot. Shutterstock

Co oznacza znajomość angielskiego na poziomie B2?

Poziom B1 – zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) – oznacza praktyczną (roboczą) znajomość języka angielskiego wystarczającą do prowadzenia codziennych rozmów i podstawowej komunikacji w pracy. Natomiast poziom B2 wymaga już większej płynności w posługiwaniu się językiem. W tym także zdolności do rozumienia szczegółowych informacji i jasnego wyrażania się w bardziej złożonych lub zawodowych sytuacjach.

W przypadku wnioskodawców ubiegających się o wizy pracownicze, zmiana na poziom B2 oznacza wykazanie się znajomością języka angielskiego w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu.

Kandydaci mogą spełnić wymóg znajomości języka angielskiego na kilka sposobów. Mogą to być: zdanie zatwierdzonego testu Secure English Language Test (SELT) u instytucji zatwierdzonej przez Home Office. Okazanie dyplomu ukończenia studiów lub badań w języku angielskim, który spełnia kryteria uznania Home Office. Lub posiadanie obywatelstwa kraju, w którym obowiązuje język angielski.

Natomiast niektóre osoby pozostają zwolnione z tego wymogu, w tym dzieci poniżej 18. roku życia. A także osoby w wieku 65 lat i starsze. Oraz osoby z problemami fizycznymi lub psychicznymi.

Co z imigrantami posiadającymi już wizy dla wykwalifikowanych pracowników?

Nowe wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego będą dotyczyć wyłącznie nowych wniosków wizowych złożonych od 8 stycznia 2026 roku. Imigranci, którzy posiadają już pozwolenie na pobyt i spełniali wymagania poziomu B1 w momencie składania wniosku, nie muszą spełniać wymagań wyższego poziomu B2 przy przedłużaniu wizy w ramach tej samej procedury.

Pracowników tymczasowych nadal obowiązuje wymóg znajomości języka angielskiego na poziomie B1. Nie są oni objęci zmianami wchodzącymi od stycznia 2026 roku.

Wizy rodzinne i dla osób pozostających na utrzymaniu

W przypadku osób ubiegających się o wizę rodzinną i partnerską, wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego są niższe. Osoby ubiegające się wizę po raz pierwszy jako partnerzy lub małżonkowie muszą wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie A1 w mowie i słuchaniu. W przypadku przedłużenia wizy partnerskiej wymagania wzrastają do poziomu A2.

Natomiast przy składaniu wniosków o osiedlenie się (ILR) w ramach ścieżki rodzinnej, standard wzrasta do poziomu B1 w mowie i słuchaniu. Zgodnie z wymogami dotyczącymi bezterminowego pozwolenia na pobyt. Niektóre ścieżki, takie jak ścieżka dla dorosłych krewnych pozostających na utrzymaniu (Adult Dependant Relative) lub niektóre ścieżki dla dzieci, nie wymagają testu z języka angielskiego.

