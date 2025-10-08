Biedronki azjatyckie pojawiają się w całej Wielkiej Brytanii. Czy należy się ich obawiać? fot. Shutterstock
Biedronki azjatyckie pojawiają się w całej Wielkiej Brytanii. Czy należy się ich obawiać? fot. Shutterstock
2 min.czytania

Inwazja biedronek azjatyckich w Wielkiej Brytanii. Czy należy się bać?

Wiktor Stachowiak
Wiktor Stachowiak

W Wielkiej Brytanii zauważono duże stada biedronek, które wręcz atakują domy. Wiele osób jest zdezorientowanych. W social mediach aż huczy od komentarzy na temat biedronek azjatyckich. Wiele osób zastanawia się, co się stało i dlaczego są „wszędzie”.

Biedronki azjatyckie nie pochodzą z Wielkiej Brytanii. Przybyły na te tereny w 2004 roku i pochodzą z Rosji, Chin i Japonii. Owady te występują w wielu wariantach kolorystycznych, od pomarańczowego z czarnymi plamkami po niemal czarny z czerwonymi plamkami.

Czy biedronki azjatyckie są groźne dla ludzi?

Biedronki azjatyckie mogą przenosić pasożyty i choroby, w tym choroby przenoszone drogą płciową.

– Choroby weneryczne u tych biedronek to grzyb, który tworzy małe łuski na osłonkach skrzydeł na zewnątrz ciała owada. Można to zobaczyć gołym okiem i dzięki temu stwierdzić, czy biedronka jest zarażona. Wygląda to jak żółta skorupa na niektórych częściach pancerza.

Specjaliści podkreślają jednak, że te owady nie są niebezpieczne dla człowieka. Nie należy w żadnym wypadku panikować.

Biedronki azjatyckie pojawiają się w całej Wielkiej Brytanii. Czy należy się ich obawiać? fot. Shutterstock

Dlaczego biedronki pojawiają się jesienią?

Nagły wzrost liczby obserwacji tych owadów można wytłumaczyć coroczną jesienną migracją biedronek. W jej czasie szukają one schronienia przed chłodniejszymi temperaturami.

Profesor Helen Roy z brytyjskiego Centrum Ekologii i Hydrologii powiedziała:

– Zima jest trudnym okresem dla biedronek w Wielkiej Brytanii, dlatego w miesiącach zimowych zapadają one w stan uśpienia.

– Każdy gatunek ma swoje ulubione miejsce na zimę. Niektóre, takie jak biedronki azjatyckie, wchodzą do budynków, a biedronki siedmiokropki chowają się pod ściółką. O tej porze roku przemieszczają się, szukając dobrego miejsca na zimę. W ciepłe dni początku października można zobaczyć wiele biedronek latających w poszukiwaniu zimowego schronienia.

Ciepłe i słoneczne dni na początku października mogą sprawić, że owady zaczną szukać przytulnego miejsca do spędzenia zimy. To właśnie dlatego w tym tygodniu w UK zaobserwowano ich tak wiele.

Jak reagować, gdy biedronki wchodzą do domu?

Instynkt biedronek, polegający na szukaniu ciepłych, osłoniętych miejsc, często prowadzi je do wnętrza. Max Barclay, ekspert z Muzeum Historii Naturalnej, napisał na blogu:

– Istnieje wiele gatunków biedronek, które hibernują w dużych skupiskach. Pradawne biedronki azjatyckie prawdopodobnie hibernowały w dużych skupiskach w jaskiniach, dziuplach drzew i innych osłoniętych miejscach.

Bez tych naturalnych schronień owady często próbują przedostać się na nasze posesje przez maleńkie otwory w pobliżu słabo uszczelnionych okien.

Eksperci zalecają, aby nie robić krzywdy biedronkom.

– Można je delikatnie zebrać do pudełka i umieścić w budynku gospodarczym, jeśli przeszkadzają, ale w przeciwnym razie, jeśli to możliwe, po prostu zostawić je tam, gdzie są – czytamy we wpisie na blogu brytyjskiego Centrum Ekologii i Hydrologii.

