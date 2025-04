​Meta AI to asystent oparty na sztucznej inteligencji, opracowany przez firmę Meta i obecnie zintegrowany z aplikacją WhatsApp. Jego wprowadzenia wzbudziło ogromną niechęć wśród użytkowników WhatsApp, bowiem asystenta nie da się wyłączyć. Nic dziwnego, że pytania o to jak usunąć Meta AI z Whatsapp jest na ustach wszystkich.

Czym jest Meta AI?

Z założenia Meta AI to asystent ułatwiający życie użytkownikowi. Jego zadaniem jest wspieranie użytkowników poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania, dostarczanie informacji w czasie rzeczywistym oraz pomoc w planowaniu i organizacji zadań. Asystent korzysta z modelu językowego Llama 3, co pozwala mu na efektywne przetwarzanie i generowanie języka naturalnego.

Meta AI został po raz pierwszy wprowadzony w Stanach Zjednoczonych w 2023 roku, a jego stopniowe wdrażanie w innych regionach świata trwało przez kolejne miesiące. W Europie, w tym w Polsce, funkcja ta stała się dostępna w marcu 2025 roku.

Meta AI w WhatsApp

W aplikacji WhatsApp Meta AI jest reprezentowany przez niebiesko-fioletową ikonę w kształcie koła, umieszczoną na ekranie głównym czatu. Użytkownicy mogą inicjować rozmowę z asystentem, klikając na tę ikonę, co pozwala na zadawanie pytań lub korzystanie z innych funkcji oferowanych przez sztuczną inteligencję. Warto jednak zauważyć, że interakcje z Meta AI nie są objęte szyfrowaniem end-to-end, co oznacza, że treści tych rozmów mogą być wykorzystywane do doskonalenia modeli AI przez firmę Meta.

Jak usunąć Meta AI z Whatsapp?

Obecnie nie ma możliwości całkowitego usunięcia funkcji Meta AI z aplikacji WhatsApp, ponieważ jest ona integralną częścią systemu. Jednakże istnieją sposoby na zminimalizowanie jej widoczności i wpływu poprzez poniższe sposoby:

Archiwizacja czatu z Meta AI: Na liście czatów przytrzymaj rozmowę z Meta AI. ​

​ Wybierz opcję „Archiwizuj”, aby przenieść czat do archiwum i ukryć go z głównej listy rozmów. ​ Usunięcie czatu z Meta AI: Na liście czatów przytrzymaj rozmowę z Meta AI. ​

​ Wybierz opcję „Usuń czat”, aby całkowicie usunąć konwersację z listy. ​

Należy jednak pamiętać, że te działania jedynie ukrywają czat z Meta AI, ale nie dezaktywują samej funkcji w aplikacji. Aby zminimalizować interakcje z Meta AI, warto unikać inicjowania rozmów z tym asystentem oraz nie klikać na jego ikonę.

Na internecie pojawiają się także głosy, że asystenta można się pozbyć instalując starszą wersję aplikacji lub przenosząc się na WhatsApp Business.