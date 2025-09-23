Już w środę rozpocznie się strajk na lotnisku Schiphol
Już w środę rozpocznie się strajk na lotnisku Schiphol / fot. Shutterstock
HolandiaTransport
2 min.czytania

Strajk na lotnisku, setki lotów odwołanych

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Personel naziemny zapowiedział strajki na holenderskim lotnisku. Odbędą się one 24 września i 1 października 2025 roku. W tych dniach podróżni muszą liczyć się z większymi utrudnieniami na lotnisku Amsterdam Schiphol.

Strajki na holenderskim lotnisku Schiphol odbędą się dwa razy w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Ogłosił je personel naziemny KLM niezadowolony z wynagrodzeń dla 14 000 pracowników.

Pracownicy naziemni zapowiedzieli strajki na holenderskim lotnisku

Personel naziemny KLM na lotnisku Schiphol ma już za sobą dwa strajki ostrzegawcze zorganizowane w ciągu ostatnich kilku tygodni. W ich czasie odwołano około 100 lotów.

- Advertisement -

Z kolei w środę 24 września pracownicy zapowiedzieli sześciogodzinny strajk między godziną 06.00 a 12.00. Dojdzie wtedy do odwołania 119 lotów i przełożenia kilkudziesięciu kolejnych. Nie wiadomo jeszcze, ilu pasażerów będzie objętych zmianami w rozkładzie.

Zdecydowana większość tych lotów odbywa się do europejskich destynacji. Rzecznik poinformował również, że 70 lotów będzie miało zmienione godziny odlotów w późniejszych godzinach. Strajk może dotknąć wielu pasażerów podróżujących do lub z lotniska Schiphol, w tym osoby przesiadające się na lotnisku pod Amsterdamem, poinformował KLM na swojej stronie internetowej.

Natomiast drugi strajk, który odbędzie się 1 października, potrwa osiem godzin między 06.00 a 14.00.

W środę, 24 września lepiej sprawdzać na bieżąco informacje dotyczące lotów do i z lotniska Schiphol
W środę, 24 września lepiej sprawdzać na bieżąco informacje dotyczące lotów do i z lotniska Schiphol / fot. Shutterstock

Akcję protestacyjną organizują związki zawodowe FNV i CNV. Dotyczy ona wynagrodzeń 14 000 pracowników obsługi naziemnej, czyli osób odpowiedzialnych za rozładunek i załadunek bagażu, transport samolotów i pomoc pasażerom.

Tak naprawdę związki zawodowe są oburzone po tym, jak KLM zawarł porozumienia z innymi związkami obiecując podwyżki płac pilotom i członkom zarządu. W ten sposób pracownicy obsługi naziemnej są poszkodowani.

Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami w podróży

W związku ze strajkami na lotnisku Schiphol KLM zalecił pasażerom zarezerwowanie dodatkowego czasu na podróż i sprawdzenie statusu lotu przed udaniem się na lotnisko.

Przy okazji KLM twierdzi, że strajk jest nieodpowiedzialny i nieuzasadniony. Niestety strajk 1 października może nie być wcale ostatnim. FNV oświadczyło, że jest gotowe do współpracy z CNV w celu dalszej organizacji strajków. Związki zawodowe nie ustąpią, dopóki KLM nie przedstawi „konkretnej propozycji”.

Związki zawodowe oskarżają KLM o nastawianie przeciwko sobie różnych grup pracowników. Natomiast według NL Times, rzecznik KLM odpowiedział, że finansowe skutki strajków jeszcze bardziej utrudnią im spełnienie żądań związków.

Przeczytaj także

Kupno tańsze niż wynajem? Imigranci przejmują rynek mieszkaniowy w Holandii

Podwoiła się liczba imigrantów kupujących domy w Holandii. Do zakupu są zmuszani przez coraz większe problemy z wynajmem i czynszami.

Policja zastrzeliła 15-latka podejrzanego o kradzież roweru

W niedzielę, 21 września, około godziny 16:00 w mieście Capelle aan den IJssel, we wschodniej części Rotterdamu, 15-letni chłopiec został śmiertelnie postrzelony przez policję po kradzieży roweru typu fatbike. Do strzelaniny doszło na tarasie restauracji McDonald’s, w obecności wielu świadków, w tym małych dzieci

Chętnych do armii tak dużo, że brakuje broni

Niderlandy zmagają się z boomem rekrutacyjnym. Od początku 2025 roku do sił zbrojnych Niderlandów zgłosiło się ponad 5 000 nowych osób. To imponujący wynik, który jednak niesie ze sobą nieoczekiwane problemy.

Rodzice przez kolejne lata nie zapłacą za żłobki i przedszkola

Rząd Holandii zamierza wprowadzić niemal całkowicie bezpłatne żłobki i przedszkola do 2029 roku, przeznaczając na ten cel około 9 miliardów euro rocznie.

Holandia protestuje przeciw imigrantom – , gwałtowny bunt, zamieszki, liczni ranni i aresztowani

Spłonęły radiowozy, a władze odnotowały liczne akty wandalizmu w centrum miasta. Policja zatrzymała co najmniej 30 osób, ale bilans może wzrosnąć, bo powołano specjalną jednostkę do identyfikacji sprawców.
kasyno online

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Holandii

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet