KFC stawia na ekspansję w UK. Aż 7 tys. nowych miejsc pracy i setki nowych barów

KFC – Kentucky Fried Chicken – ogłosiła imponujący plan inwestycyjny na kolejne pięć lat. Znana sieć fast foodów zamierza przeznaczyć blisko 1,5 miliarda funtów na rozwój działalności w Wielkiej Brytanii i Irlandii w celu zwiększenia liczby lokali i modernizacji istniejących punktów. Korzystnym efektem ubocznym inwestycji będą nowe miejsca pracy w UK.

Planowana ekspansja ma umocnić pozycję marki jako lidera rynku fast foodów w segmencie drobiowym. KFC już teraz dysponuje siecią 1 tys. restauracji w UK.

KFC się rozwija – aż 500 nowych lokali i modernizacja co piątego baru zagwarantują nowe miejsca pracy w UK

Z całkowitej kwoty inwestycji blisko 470 milionów funtów zostanie przeznaczone na otwarcie 500 nowych punktów KFC w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Szczególny nacisk zostanie położony na rozwój placówek typu drive-through, zwłaszcza w strategicznych lokalizacjach, jak północno-zachodnia Anglia.

Ponadto firma zapowiedziała modernizację ponad 200 restauracji. Oznacza to unowocześnienie wystroju, wyposażenia oraz systemów obsługi klienta. Dzięki temu KFC chce przyciągnąć nowych klientów i poprawić doświadczenia gości przychodzących do barów od lat.

W pięć lat powstanie 7 tys. miejsc pracy

Rozbudowa sieci KFC to duży impuls dla lokalnego rynku pracy. Firma zapowiedziała utworzenie ponad 7 tys. kolejnych miejsc pracy w Wielkiej Brytanii i Irlandii – zarówno bezpośrednio w barach, jak i w ramach łańcucha dostaw. Koszt programu zatrudnienia wyniesie niespełna 600 milionów funtów.

Nowe stanowiska obejmą m.in. kierowników, pracowników kuchni, obsługi klienta oraz innowacyjną funkcję lidera ds. doświadczeń gości, który ma odpowiadać za poprawę jakości obsługi.

Kiedy rynek pracy zwalnia, KFC przyspiesza z zatrudnieniem

W obliczu problemów na rynku pracy każda inwestycja, a zwłaszcza takiego giganta jak KFC, ma ogromne znaczenie. W regionach dotkniętych spowolnieniem gospodarczym to szansa na stabilne zatrudnienie i związanie końca z końcem.

W pierwszym kwartale 2025 roku stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii wzrosła do poziomu 4,5%. Wcześniej przez cztery kolejne okresy wskaźnik utrzymywał się stabilnie na poziomie 4,4%. Dane wskazują, że bezrobocie wzrosło we wszystkich kategoriach czasowych – zarówno wśród osób pozostających bez pracy krócej niż 6 miesięcy, jak i tych bez zatrudnienia przez 6–12 miesięcy oraz powyżej roku. Co prawda od stycznia do marca 2025 roku przybyło 112 tys. miejsc pracy, co łącznie dało poziom zatrudnienia na poziomie blisko 40 milionów osób, tempo wzrostu znacznie spadło.

Z końcem marca 2025 roku w Irlandii odnotowano wzrost liczby osób bezrobotnych o 7,8% w porównaniu do wcześniejszego okresu. Oznacza to, że obecnie bez pracy pozostaje już 124 200 osób. Najwięcej miejsc pracy przybyło w sektorze edukacyjnym – aż 21,5 tys. Na koniec pierwszego kwartału 2025 roku w Irlandii pracowało prawie 2,8 mln osób w wieku od 15 do 89 lat.

Apetyt Brytyjczyków na dania z kurczaka rośnie w zawrotnym tempie

Według analiz KFC brytyjski rynek smażonych kurczaków jest obecnie wart około 3 miliarda funtów rocznie i wciąż rośnie. W ostatnich latach pojawili się nawet nowi gracze, tacy jak Popeyes, Wingstop, Dave’s Hot Chicken czy Slim Chickens. To świadczy o rosnącym apetycie konsumentów na dania z kurczaka.

Oprócz inwestycji w nowe lokale i zatrudnienie KFC planuje także przeznaczyć 404 miliony funtów na wzmocnienie relacji z dostawcami. Obecnie KFC oraz jego 27 partnerów franczyzowych zatrudniają łącznie 33 500 osób w Wielkiej Brytanii i Irlandii.