Kolejna runda listów z HMRC z żądaniem zapłaty dodatkowego podatku

HMRC ponownie rozsyła listy z żądaniem zapłaty dodatkowego podatku osobom, które mają oszczędności powyżej 3500 funtów.

W styczniu pisaliśmy o tym, że mieszkańcy Wielkiej Brytanii otrzymują listy z HMRC z żądaniem zapłaty dodatkowego podatku. Obecnie urząd uruchomił kolejną rundę listów do podatników. Fiskus tak naprawdę domaga się zapłaty odsetek od niewielkich kwot, które podatnicy zgromadzili na swoich kontach oszczędnościowych.

Żądanie zapłaty dodatkowego podatku

Osoby z kwotą zaledwie 3500 funtów na rachunkach oszczędnościowych mogą otrzymać nieoczekiwane wezwanie od HMRC dotyczące zapłaty dodatkowego podatku. Okazuje się, że Urząd skarbowy automatycznie wykrywa odsetki od oszczędności na kontach bankowych przy przekroczeniu określonego progu. Wtedy też wysyła listy, w których informuje o konieczności zapłaty dodatkowego podatku.

31 stycznia minął już termin złożenia zeznania podatkowego, dlatego HMRC planuje wysyłkę kolejnych pism. Będą one dotyczyły zmiany kodu podatkowego do pobrania niedopłaconego podatku. Fiskus wysyła wezwania podatkowe tym, u których stwierdzi zaległość podatkową z tytułu kont oszczędnościowych. Takie informacje są automatycznie przekazywane przez bank do fiskusa.

Kiedy nie musimy płacić dodatkowego podatku?

Każdy podatnik, który zarabia mniej niż 50 270 funtów, może wygenerować 1000 funtów rocznie odsetek od oszczędności na swoich kontach bankowych. Oszczędności te są zwolnione z podatku.

Natomiast w przypadku osób, które zarabiają 50 271 funtów lub więcej, ulga podatkowa na oszczędności osobiste jest niższa. Wynosi tylko 500 funtów. Z kolei w przypadku zarobków powyżej 125 140 funtów, ulga podatkowa spada do zera.

Dodatkowy podatek przy 3500 funtów oszczędności

Jak już wspomnieliśmy – fiskus może obciążyć podatnika rachunkiem podatkowym już przy oszczędnościach rzędu 3500 funtów. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy przez trzy lata wpłacaliśmy pieniądze na konto oszczędnościowe o stałym oprocentowaniu. Następnie, ponieważ odsetki są wypłacane jednorazowo w dniu zamknięcia konta o stałym oprocentowaniu, odsetki są naliczane tylko w jednym roku podatkowym, w całości.

Jeśli wpłacimy 3500 funtów na konto oszczędnościowe o stałym oprocentowaniu 5 proc. przez trzy lata, zarobimy ponad 500 funtów odsetek. W przypadku kont o stałym oprocentowaniu odsetki są „krystalizowane” w momencie wypłaty i otrzymujemy je w całości w jednej wypłacie.

W przypadku, gdy dostaniemy wspomniany list z HMRC, nie powinniśmy go ignorować. Nawet gdy nie zgadzamy się z wyliczeniami fiskusa. Należy sprawdzić, czy kwoty przychodów podane w piśmie, zgadzają się z rzeczywistością. Zawsze też możemy zadzwonić z prośbą o wyjaśnienie do urzędu.