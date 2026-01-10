HMRC listownie domaga się zapłaty dodatkowego podatku
HMRC listownie domaga się zapłaty dodatkowego podatku / fot. Shutterstock
UKPraca i finanseŻycie w UK
2 min.czytania

HMRC wysyła listy z żądaniem zapłaty dodatkowego podatku

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Mieszkańcy Wysp otrzymują listy z HMRC, w których urząd skarbowy żąda od nich zapłaty dodatkowego podatku. Domaga się zapłaty odsetek od niewielkich nawet kwot zgromadzonych na kontach oszczędnościowych.

Wraz z wejściem w ostatni kwartał roku podatkowego 2025-2026, gdy wielkimi krokami zbliża się termin złożenia zeznania podatkowego, brytyjski fiskus rozsyła listy do podatników.

Listy od HMRC z żądaniem zapłaty dodatkowego podatku

Banki i unie kredytowe w sposób automatyczny przekazują HMRC informacje o odsetkach trafiających na konta oszczędnościowe. Dlatego każdy znajduje się na celowniku urzędu. W przypadku, gdy oszczędności przekroczą określony próg, urząd otrzymuje odpowiednie powiadomienie.

Brytyjski fiskus zwraca się listownie z żądaniem zapłaty dodatkowego podatku. Nawet do osób, które zgromadziły na swoim koncie oszczędnościowym tylko 3500 funtów. Wyjątek stanowią konta oszczędnościowe ISA zwolnione z podatku.

Dzięki Personal Savings Allowance od określonej kwoty odsetek pd oszczędności nie zapłacimy podatku
Dzięki Personal Savings Allowance od określonej kwoty odsetek pd oszczędności nie zapłacimy podatku / fot. Shutterstock

Jakie oszczędności są zwolnione z podatku?

Dzięki Personal Savings Allowance (PSA) wiele osób w Wielkiej Brytanii może zarobić określoną kwotę odsetek od oszczędności i nie płacić za nią podatku. Wiele zależy jednak od tego, jakie są nasze zarobki. Czyli tak naprawdę płacony przez nas podatek dochodowy – Income Tax.

Zgodnie ze stawką podstawową (20 proc.) – możemy zarobić do 1000 funtów odsetek rocznie bez podatku. Jeśli nasze dochody wynoszą od 12 571 do 50 270 funtów.

Natomiast zgodnie z wyższą stawką (40 proc.), gdy nasz dochód wynosi od 50 271 do 125 140 funtów, możemy zarobić do 500 funtów odsetek rocznie bez podatku.

Osoby, które zarabiają powyżej 125 140 funtów, nie otrzymują Personal Savings Allowance. W jeszcze innej sytuacji znajdują się osoby, których dochód całkowity razem z odsetkami jest niższy niż kwota wolna od podatku (12 570 funtów). Mogą one dodatkowo skorzystać ze stawki początkowej dla oszczędności (Starting Savings Rate). To natomiast pozwala na uzyskanie do 5 000 funtów odsetek bez podatku.

HMRC prognozuje, na podstawie danych z poprzedniego roku podatkowego, ile odsetek uzyskamy w roku bieżącym. W przypadku, gdy posiadamy stały dochód (zatrudnienie lub emerytura), fiskus może zmienić nasz kod podatkowy. Dzięki temu będzie automatycznie pobierać podatek.

W przypadku natomiast, gdy planujemy długoterminowe oszczędzanie, warto rozważyć konta typu Cash ISA. Ze względu na to, że są one zwolnione z podatku niezależnie od dochodów.

