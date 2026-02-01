Aldi otwiera 40 nowych sklepów w UK! Prawie 1700 nowych miejsc pracy!

Aldi otwiera 40 nowych sklepów w UK w 2026 roku, realizując kolejną fazę swojej strategii ekspansji. Sieć zapowiada inwestycję na poziomie 370 milionów funtów, która stanowi część dwuletniego programu rozwojowego o łącznej wartości 1,6 miliarda funtów. Długoterminowym celem firmy jest osiągnięcie 1 500 sklepów działających na terenie całej Wielkiej Brytanii.

Nowe sklepy mają powstać przede wszystkim w regionach, w których do tej pory brakowało placówek Aldi. Choć sieć nie ujawniła jeszcze konkretnych lokalizacji, to podkreśla, że ekspansja ma charakter strategiczny. Jest ukierunkowana na zwiększenie dostępności sklepów dla lokalnych społeczności. Jak zaznacza Giles Hurley, dyrektor generalny Aldi UK i Irlandii, celem jest dotarcie do obszarów, które dotąd pozostawały poza zasięgiem sieci.

Prawie 1 700 nowych miejsc pracy

Otwarcie 40 nowych sklepów oznacza znaczący wzrost zatrudnienia. Aldi szacuje, że w związku z rozbudową sieci powstanie prawie 1 700 nowych miejsc pracy w całej Wielkiej Brytanii. Same nowe placówki wygenerują od około 800 do 1 200 etatów na stanowiskach sklepowych, obejmujących obsługę klientów, pracę na sali sprzedaży oraz funkcje kierownicze.

Równolegle firma uruchamia program obejmujący 500 miejsc stażowych w sklepach oraz centrach dystrybucyjnych. Program skierowany jest zarówno do osób rozpoczynających karierę zawodową, jak i do kandydatów planujących zmianę branży. Oferują możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia i kwalifikacji branżowych.

Aldi otwiera 40 nowych sklepów w UK. Warunki zatrudnienia

Nowi pracownicy mogą liczyć na wynagrodzenie uzależnione od lokalizacji i charakteru stanowiska. Stawki godzinowe zaczynają się od 12,02 funta i sięgają 13,35 funta, przy czym w rejonie M25 obowiązują wyższe wynagrodzenia. Pracownicy magazynowi mogą zarabiać do 12,63 funta za godzinę.

Aldi oferuje również standardowy pakiet świadczeń pracowniczych. Obejmuje on płatny urlop, programy wspierające dojazdy do pracy oraz dostęp do bezpłatnego doradztwa finansowego.

Staże i rozwój zawodowy

Program stażowy stanowi ważny element strategii kadrowej sieci. Jak podkreśla Lisa Murphy, dyrektor ds. szkoleń i rozwoju w Aldi UK, firma konsekwentnie inwestuje również w rozwój kompetencji pracowników. Dlatego zapewnia im możliwość nauki w praktyce oraz budowania długoterminowej kariery w strukturach organizacji.

Inwestycja w handel i rynek pracy

Otwarcie 40 nowych sklepów w 2026 roku to kolejny krok w umacnianiu pozycji Aldi na brytyjskim rynku. Inwestycja o wartości 370 milionów funtów ma nie tylko zwiększyć dostępność sklepów dla klientów, lecz także przynieść realne korzyści lokalnym rynkom pracy, tworząc setki nowych miejsc zatrudnienia w handlu i logistyce.