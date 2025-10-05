jazda na gapę
Koniec taryfy ulgowej dla gapowiczów!

Od 1 października pasażerowie przyłapani na podróżowaniu bez ważnego biletu muszą liczyć się z wyższą grzywną. Jazda na gapę, zamiast dotychczasowych 50 euro, będzie kosztowała 70 euro.

Decyzja rządu ma ograniczyć skalę problemu i poprawić komfort podróżowania. Co istotne, nie jest to jedyna zmiana – zwiększono także opłatę administracyjną dla osób zwlekających z uregulowaniem należności. Jeśli ktoś nie zapłaci w 14 dni, musi doliczyć dodatkowe 20 euro, podczas gdy wcześniej było 15 euro.

Wyższe kary za jazdę bez biletu mają być lekcją dla pasażerów

Ostatnią podwyżkę kar za jazdę bez biletu wprowadzono w 2016 roku. Od tego czasu liczba osób próbujących podróżować „na gapę” wzrosła. Według danych NS tylko w 2022 roku ukarano blisko 181 tys. osób, a w 2024 roku ponad 353 tys. W bieżącym roku przewiduje się, że liczba ukaranych sięgnie nawet 400 tys.

Przewoźnicy wskazują, że szczególnie po pandemii liczba osób unikających płacenia za przejazd wzrosła w dużych miastach. Zdaniem sekretarza stanu Thierry’ego Aartsena wyższe kary mają nie tylko skłonić pasażerów do zakupu biletu, lecz także ograniczyć incydenty zakłócające spokój innych podróżnych i personelu transportu publicznego.

Twoim kluczem do transportu publicznego są karta i telefon

Holenderski transport publiczny w dużej mierze opiera się na elektronicznych systemach płatności. Najpopularniejsze są karty chipowe OV-chipkaart oraz płatności zbliżeniowe OVpay umożliwiające korzystanie z własnej karty bankowej lub telefonu. Wciąż dostępne są także jednorazowe bilety papierowe, jednak w praktyce są one niczym innym jak jednorazową kartą chipową.

jazda na gapę
W 2025 roku liczba ukaranych za jazdę na gapę sięgnie prawdopodobnie nawet 400 tys. osób / fot. Shutterstock.com

Trzeba każdorazowo „odbić” kartę przy rozpoczęciu i zakończeniu podróży. W autobusach i tramwajach robi się to w automatach, w metrze korzysta się z bramek, a w pociągach z czytników przy wejściu na dworzec lub na peron. Jeśli podróżujemy kilkoma pociągami, kartę odbijamy dopiero po zakończeniu ostatniego odcinka trasy.

Holandia premiuje najmłodszych i najstarszych pasażerów

Holandia przewiduje również specjalne rozwiązania transportowe dla określonych grup wiekowych. Dzieci do 4 lat podróżują bezpłatnie, a w wieku 4–11 lat korzystają z biletów ulgowych. Osoby powyżej 12. roku życia muszą posiadać standardowy bilet. W wielu systemach płatności zbliżeniowych pasażerowie powyżej 65. roku życia automatycznie otrzymują zniżkę równą tej, która przysługuje dzieciom.

Te zasady obowiązują niezależnie od tego, czy korzystamy z karty OV-chipkaart, płatności zbliżeniowej czy jednorazowego biletu.

