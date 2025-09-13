płatności zbliżeniowe
Zakupy o większej wartości można byłoby opłacić bez wpisywania PIN-u / fot. Shutterstock.com
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Płatności zbliżeniowe bez ograniczeń? Banki dostały zielone światło

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) zaproponował, by banki i dostawcy usług finansowych samodzielnie ustalały limity, które obejmowałyby płatności zbliżeniowe kartą.

Oznaczałoby to możliwość dokonywania transakcji powyżej obecnych 100 funtów, a w niektórych przypadkach nawet brak ograniczeń. Dzięki temu zakupy o większej wartości można byłoby opłacić jednym zbliżeniem karty bez wpisywania PIN-u.

- Advertisement -

Sam ustawisz limit, a bank weźmie na siebie odpowiedzialność

Zdecydowana większość uczestników konsultacji – blisko 80 proc. – opowiedziała się za utrzymaniem obecnych limitów. Mimo to FCA argumentuje, że większa elastyczność może być przydatna w przyszłości, gdy ceny będą rosły, a technologia płatnicza będzie się rozwijać.

Urząd podkreśla też, że banki mogłyby umożliwiać klientom samodzielne ustawianie limitów, a w razie nadużyć odpowiedzialność ponosiłyby instytucje finansowe. Dzięki temu klienci mogliby lepiej kontrolować swoje wydatki i zmniejszyć ryzyko nieautoryzowanych transakcji. Wprowadzenie takich rozwiązań mogłoby również zwiększyć zaufanie do instytucji finansowych.

Limity płatności zbliżeniowych rosną od lat

Limit płatności zbliżeniowych od lat systematycznie rósł – od 10 funtów w 2007 roku, przez 20 i 30 funtów w kolejnych latach, do 100 funtów w październiku 2021 roku. Każde podniesienie budziło obawy o bezpieczeństwo, a także ryzyko kradzieży kart i nadużyć.
FCA uspokaja jednak, że wyższe limity obejmą tylko transakcje niskiego ryzyka.

płatności zbliżeniowe
Limit płatności zbliżeniowych od lat systematycznie rośnie / fot. Shutterstock.com

Dodatkowo, użytkownicy wciąż będą proszeni o PIN, jeśli np. wykonają 5 zbliżeniowych płatności z rzędu lub suma transakcji przekroczy 300 funtów.

Czas na decyzję upływa 15 października

Propozycja FCA wpisuje się w szerszy kontekst deregulacji, do której wzywa premier w nadziei na pobudzenie gospodarki. W wielu krajach – m.in. w Kanadzie, Australii czy Nowej Zelandii – to branża ustala limity płatności bezstykowych. I FCA chce pójść właśnie ich śladem.

Analizy FCA wskazują, że wyższe limity mogą zwiększyć straty wynikające z oszustw, ale jednocześnie zauważalny jest szybki rozwój systemów wykrywania nadużyć. Konsultacje w tej sprawie trwają do 15 października. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, nowe przepisy wejdą w życie prawdopodobnie na początku przyszłego roku.

Teksty tygodnia

UK

W tych placówkach NHS warto się leczyć, a te lepiej omijać szerokim łukiem

Opublikowano kompleksowe zestawienie pokazujące, jak radzą sobie poszczególne jednostki NHS. Ranking ma przede wszystkim pomóc pacjentom zrozumieć jakość usług zdrowotnych w ich regionach, a także wskazać placówki wymagające pilnej interwencji i dodatkowego wsparcia. Dane będą aktualizowane co 3 miesiące.
UK

Zmiany zasad parkowania i wysokie kary! Kto musi uważać

Osoby otrzymujące Personal Independence Payment (PIP) oraz Disability Living...
UK

Koniec stemplowania paszportów! Strefa Schengen się zmienia

Od 12 października rusza Entry/Exit System (EES), czyli cyfrowa rejestracja wjazdu i wyjazdu z obszaru Schengen dla obywateli państw spoza UE, w tym Wielkiej Brytanii. Dorosły podróżny będzie musiał zarejestrować odciski palców oraz zrobić zdjęcie, które zastąpi dotychczasowe stemplowanie paszportów.
Praca i finanse

Zniżki i ulgi dla osób powyżej 60. roku życia w UK

Osobom powyżej 60. roku życia, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego, przysługują zniżki i ulgi. Z wielu warto skorzystać.
Praca i finanse

Rodzice zaoferowali Ci wsparcie finansowe. HMRC weźmie to pod lupę?

Eksperci ostrzegają, że nadchodzące zmiany w podatku od darowizn w rodzinie mogą wpłynąć na miliony gospodarstw domowych. Dlaczego?
kasyno online

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet