Koszty prywatnych wizyt u psychologa w UK gwałtownie rosną. Coraz mniej specjalistów przyjmuje nowych pacjentów

Jak wynika z badań, prywatna wizyta u psychologa to dobro luksusowe. Wielu ze specjalistów jest tak zajętych, że muszą odmawiać nowym klientom. Ceny za wizytę u psychologa wzrosły o 34 procent od 2022 roku. Z kolei nawet 29 procent specjalistów odmawia przyjmowania nowych pacjentów.

Jak pokazuje badanie przeprowadzone przez myTribe Insurance, ceny usług psychologów wzrosły o ponad 30 procent w ciągu ostatnich trzech lat. Średni koszt dwunastu sesji wynosi obecnie 1550 funtów. Trzy lata temu było to 1152 funty.

Według ankiety, którą przeprowadzono wśród psychologów w UK, niemal trzech na dziesięciu specjalistów ma tylu pacjentów, że nie mogą przyjmować nowych.

Prywatna wizyta u psychologa: jedyne rozwiązanie dla wielu Brytyjczyków

Wielomiesięczne kolejki do lekarzy w ramach NHS oraz rekordowa liczba osób poszukujących pomocy nie pomaga w tej tragicznej sytuacji.

Chris Steele, założyciel myTribe Insurance, powiedział:

– W ciągu ostatnich trzech lat obserwowaliśmy, że rynek stał się znacznie droższy dla pacjentów. Jednakże wzrost opłat za konsultacje o 34 procent to nie tylko statystyka. Pokazuje, jak prywatne terapie stają się coraz bardziej niedostępne dla wielu osób, które ich potrzebują.

Mimo iż wiele osób szuka pomocy u psycholog prywatnie, badanie przeprowadzone wśród 349 lekarzy wykazało, że może się to wiązać z wysokimi cenami, długim czasem oczekiwania czy opieką wyłącznie online.

Z raportu dowiadujemy się, że:

Średni koszt konsultacji w Wielkiej Brytanii wzrósł z 96 funtów w 2022 roku do 129,20 funtów w 2025 roku.

Psychologowie w Anglii pobierają najwyższe (131 funtów) opłaty za sesję, a w Szkocji najniższe (124 funty).

W Szkocji czas oczekiwania jest najkrótszy (16,9 dnia), a w Walii najdłuższy (23,8 dnia).

Leicester i Londyn na czele rankingu cen psychologów

Psychologowie z Leicester pobierają średnio 164 funty za sesję. Na drugim miejscu znalazł się Londyn ze stawką 160 funtów. Tymczasem w Colchester, Bath i Coventry pobierają odpowiednio 85, 99 i 100 funtów.

Steele radzi osobom szukającym pomocy, aby porównały oferty różnych firm i były przygotowane na korzystanie ze wsparcia online, aby uniknąć opóźnień i zapłacić mniej.

Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne, które reprezentuje 19 000 spośród 27 774 psychologów w Wielkiej Brytanii, poinformowało, że podniosło stawki, aby pokryć wzrost kosztów utrzymania.

Rzecznik przekazał:

– W związku z losowaniami Postcode lottery, coraz więcej osób decyduje się na prywatną wizytę u psychologa. To powoduje, że lekarze osiągają limity i nie są w stanie przyjmować nowych pacjentów. Popyt przewyższa podaż na wszystkich frontach.

Opóźnienia w dostępie do pomocy psychologicznej mogą zakończyć się tragicznie

Według badań Rethink Mental Illness z 2024 roku, co trzecia osoba oczekująca na opiekę psychologiczną w ramach NSH ostatecznie decyduje się na prywatną opiekę ze względu na opóźnienia. Rosnące koszty prywatnej opieki psychologicznej są „niepokojące”. Tendencja do prywatyzacji opieki może doprowadzić do powstania „systemu dwupoziomowego”.

Jeremy Bernhaut, dyrektor ds. polityki i wpływu w Rethink Mental Illness, powiedział:

– Szacujemy, że w Anglii na opiekę psychologiczną w ramach NHS czeka około 1,8 miliona osób. Konsekwencje tego są poważne: próby samobójcze, utrata pracy i hospitalizacje. To obciąża cały NHS.

Liczba osób oczekujących na pomoc w ramach NHS w zakresie zdrowia psychicznego i niepełnosprawności intelektualnej w Anglii wzrosła z 1,56 miliona w zeszłym roku do 1,79 miliona obecnie.

Natomiast NHS England poinformował, że ponad milion osób rocznie korzysta z pomocy oferowanych przez NHS. Rzecznik powiedział:

– Planujemy dalszą rozbudowę usługi, zwiększenie liczby terapeutów i skrócenie czasu oczekiwania.