Kredyty hipoteczne drożeją!

Brytyjskie gospodarstwa domowe od miesięcy zmagają się z wysokimi rachunkami za żywność, energię i transport. Teraz dochodzi do tego kolejny problem – wyższe raty. Niestety, kredyty hipoteczne będą droższe.

Dla wielu rodzin, które przez dekadę korzystały z rekordowo niskich stóp procentowych, obecne podwyżki są szczególnie dotkliwe.

Minimalny, aczkolwiek symboliczny wzrost oprocentowania

Po serii systematycznych obniżek oprocentowanie kredytów hipotecznych w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy od lutego 2025 roku zanotowało wzrost. Średnie stawki dla kredytów o stałym oprocentowaniu wynoszą 4,98 proc. w przypadku umów dwuletnich oraz 5,02 proc. przy pięcioletnich.

Choć wzrost może wydawać się nieznaczny, to sam fakt zmiany trendu jest znaczący. Jeszcze dwa lata temu średnia dla kredytów dwuletnich sięgała aż 6,67 proc., dlatego w ujęciu historycznym sytuacja wygląda korzystniej. Jednak dla kredytobiorców, którzy w najbliższym czasie kończą swoje umowy, oznacza to wyższe raty.

Banki ostrożne w obliczu niepewności stóp procentowych

Instytucje finansowe reagują na zmieniające się warunki z rezerwą. Dużą rolę odgrywają stawki swapowe, które wskazują, jak rynek postrzega przyszłe decyzje Banku Anglii w sprawie stóp procentowych. To one w dużej mierze decydują o tym, jak banki kształtują swoje oferty dla klientów.

Ostatnie podwyżki są interpretowane raczej jako wstrzymanie trendu spadkowego niż zapowiedź trwałego wzrostu. Banki obawiają się niepewności związanej z budżetem, który pod koniec roku powinna przedstawić kanclerz Rachel Reeves. W tej sytuacji wolą działać ostrożnie.

Ponad 80 proc. kredytobiorców ma stałe oprocentowanie

Analitycy przewidują, że Bank Anglii nie zdecyduje się w najbliższym czasie na cięcia głównej stopy procentowej. Powodem pozostają utrzymująca się inflacja oraz niepewność polityczna. Obecnie ponad 80 proc. kredytobiorców w Wielkiej Brytanii spłaca zobowiązania w ramach stałego oprocentowania. Jednak osoby, którym kończy się okres obowiązywania umowy, stoją w obliczu wyraźnie wyższych rat przy odnowieniu kredytu.

Specjaliści radzą, aby w obecnym klimacie gospodarczym dokładnie analizować dostępne oferty i korzystać z niezależnych porad finansowych. Nadchodzące tygodnie będą kluczowe.