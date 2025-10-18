kredyty hipoteczne
Dwa lata temu średnia dla kredytów dwuletnich sięgała 6,67 proc. / fot. Shutterstock.com
UKPraca i finanse
1 min.czytania

Kredyty hipoteczne drożeją!

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Brytyjskie gospodarstwa domowe od miesięcy zmagają się z wysokimi rachunkami za żywność, energię i transport. Teraz dochodzi do tego kolejny problem – wyższe raty. Niestety, kredyty hipoteczne będą droższe.

Dla wielu rodzin, które przez dekadę korzystały z rekordowo niskich stóp procentowych, obecne podwyżki są szczególnie dotkliwe.

- Advertisement -

Minimalny, aczkolwiek symboliczny wzrost oprocentowania

Po serii systematycznych obniżek oprocentowanie kredytów hipotecznych w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy od lutego 2025 roku zanotowało wzrost. Średnie stawki dla kredytów o stałym oprocentowaniu wynoszą 4,98 proc. w przypadku umów dwuletnich oraz 5,02 proc. przy pięcioletnich.

Choć wzrost może wydawać się nieznaczny, to sam fakt zmiany trendu jest znaczący. Jeszcze dwa lata temu średnia dla kredytów dwuletnich sięgała aż 6,67 proc., dlatego w ujęciu historycznym sytuacja wygląda korzystniej. Jednak dla kredytobiorców, którzy w najbliższym czasie kończą swoje umowy, oznacza to wyższe raty.

Banki ostrożne w obliczu niepewności stóp procentowych

Instytucje finansowe reagują na zmieniające się warunki z rezerwą. Dużą rolę odgrywają stawki swapowe, które wskazują, jak rynek postrzega przyszłe decyzje Banku Anglii w sprawie stóp procentowych. To one w dużej mierze decydują o tym, jak banki kształtują swoje oferty dla klientów.

kredyty hipoteczne
To pierwszy wzrost od lutego 2025 roku / fot. Shutterstock.com

Ostatnie podwyżki są interpretowane raczej jako wstrzymanie trendu spadkowego niż zapowiedź trwałego wzrostu. Banki obawiają się niepewności związanej z budżetem, który pod koniec roku powinna przedstawić kanclerz Rachel Reeves. W tej sytuacji wolą działać ostrożnie.

Ponad 80 proc. kredytobiorców ma stałe oprocentowanie

Analitycy przewidują, że Bank Anglii nie zdecyduje się w najbliższym czasie na cięcia głównej stopy procentowej. Powodem pozostają utrzymująca się inflacja oraz niepewność polityczna. Obecnie ponad 80 proc. kredytobiorców w Wielkiej Brytanii spłaca zobowiązania w ramach stałego oprocentowania. Jednak osoby, którym kończy się okres obowiązywania umowy, stoją w obliczu wyraźnie wyższych rat przy odnowieniu kredytu.

Specjaliści radzą, aby w obecnym klimacie gospodarczym dokładnie analizować dostępne oferty i korzystać z niezależnych porad finansowych. Nadchodzące tygodnie będą kluczowe.

Teksty tygodnia

Londyn

Karaluchy w londyńskich autobusach. Kierowcy mają dość i szykują protest

Kierowcy autobusów w Londynie alarmują, że w wielu pojazdach oraz w strefach odpoczynku pojawiły się karaluchy. Nagrania i zdjęcia przesłane do BBC London pokazują owady nie tylko na pokładzie autobusów, ale także w miejscach przeznaczonych do jedzenia.
UK

Tysiące skazanych za brak TV Licence

W Wielkiej Brytanii obowiązek opłacania TV Licence dotyczy wszystkich gospodarstw domowych, które oglądają lub nagrywają transmisje telewizyjne na żywo. Zasada ta obejmuje każdy kanał i każdą formę emisji – od programów rozrywkowych po dokumenty i filmy. Jednak nie wszyscy mają ochotę płacić za dostarczane im treści.
Londyn

Czarna przyszłość czarnych taksówek – czy Londyn straci swój symbol?

Londyn stanął przed poważnym kryzysem transportowym. Po ulicach stolicy jeździ już ponad 106 tys. licencjonowanych kierowców prywatnych przewozów, czyli ponad dwa razy więcej niż dekadę temu. Wielu z nich ma uprawnienia wydane poza Londynem, ale i tak pracuje w centrum miasta, co nasila problem. Najbardziej cierpią na tym kierowcy legendarnych londyńskich czarnych taksówek.
UK

Wi-Fi w pociągach w UK jest „wolniejsze niż w Rumunii”

Brytyjskie pociągi mają jedno z najwolniejszych Wi-Fi w Europie. Według badań Ookla, internet na pokładach w Wielkiej Brytanii działa nawet 12 razy wolniej niż w Rumunii.
Praca i finanse

Pomoc dla rodziców, którzy zarabiają mniej niż 100 000 funtów rocznie

Rodzice, którzy zarabiają mniej niż 100 000 funtów rocznie, mogą starać się o pomoc w opiece nad dziećmi. Wystarczy przystąpić do programu Tax-Free Childcare.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet