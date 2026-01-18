Nowe miejsca pracy w UK za sprawą ekspansji Lidla
Nowe miejsca pracy w UK za sprawą ekspansji Lidla / fot. Shutterstock
1 min.czytania

Lidl utworzy 640 miejsc pracy w UK w ciągu 8 tygodni

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Lidl ma pozytywną wiadomość dla osób szukających pracy w Wielkiej Brytanii. Popularna sieć supermarketów potwierdziła właśnie plany otwarcia 19 sklepów. Dzięki temu stworzy 640 miejsc pracy w UK.

Rok 2026 dla Lidla w Wielkiej Brytanii będzie bardzo rozwojowy. Niemiecki supermarket robi kolejny krok na brytyjskim rynku, co poskutkuje stworzeniem nowych miejsc pracy. Już teraz zdobył pozycję jednego z najszybciej rozwijających się sprzedawców detalicznych w UK.

Nowe miejsca pracy w UK dzięki Lidlowi

Ekspansja firmy jest mocno widoczna. W ubiegłym roku Lidl otworzył swój tysięczny sklep na Wyspach. Docelowo do 28 lutego planuje otworzyć kolejnych 40 supermarketów. Wśród 19 nowych sklepów znajdują się trzy w regionie West Midlands, po jednym w Birmingham, Burntwood w Staffordshire i Hereford.

Ponadto dzięki 19 nowym sklepom Lidl rozszerzy swoją działalność w innych częściach kraju. Między innymi w Calne (Wiltshire) i Brough (Yorkshire).

Lidl otworzy 19 sklepów w ciągu 8 tygodni
Lidl otworzy 19 sklepów w ciągu 8 tygodni / fot. Shutterstock

Natomiast dyrektor ds. Nieruchomości w Lidl GB, Richard Taylor, powiedział:

Rozpoczynamy nowy rok tak, jak planujemy. Od znaczącej inwestycji, która wzmacnia nasze zaangażowanie w zapewnianie klientom jak najlepszych doświadczeń. Oraz wywieranie pozytywnego wpływu na społeczności, którym służymy. Dzięki temu zamierzamy pozyskać więcej klientów w całym kraju i zdobyć jeszcze większy udział w rynku.

Pełna lista nowych sklepów Lidla

Oto lista lokalizacji 19 nowych sklepów Lidla, które zostaną otwarte w ciągu najbliższych 8 tygodni:

Basildon (Laindon), Essex
Birmingham (Kingstanding), West Midlands
Brough (Welton Road), Yorkshire
Burntwood, Staffordshire
Calne, Wiltshire
Chester (Caldy Valley Road), Cheshire
Dereham, Norfolk
Havant (Purbrook Way), Hampshire
Hereford (Belmont Road), Herefordshire
Horley, Surrey
Hucknall (Watnall Road), Nottinghamshire
Londyn (Stamford Hill)
Londyn (Walworth Road)
Reading (Tilehurst), Berkshire
Royal Wootton Bassett, Wiltshire
Salisbury (Churchill Way West), Wiltshire
Sandford, Dorset
Sutton (High Street), Londyn
Tring, Hertfordshire

Modernizacja 70 istniejących sklepów

Ponadto Lidl ogłosił również plany modernizacji ponad 70 istniejących sklepów od Dundee po wyspę Wight.

Inwestycja o wartości 43 milionów funtów ulepszy te supermarkety. Oznacza to dodanie nowych kas i większych zamrażarek, aby zaoferować szerszy asortyment produktów. A także szereg funkcji oszczędzania energii.

