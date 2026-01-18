Lidl utworzy 640 miejsc pracy w UK w ciągu 8 tygodni

Lidl ma pozytywną wiadomość dla osób szukających pracy w Wielkiej Brytanii. Popularna sieć supermarketów potwierdziła właśnie plany otwarcia 19 sklepów. Dzięki temu stworzy 640 miejsc pracy w UK.

Rok 2026 dla Lidla w Wielkiej Brytanii będzie bardzo rozwojowy. Niemiecki supermarket robi kolejny krok na brytyjskim rynku, co poskutkuje stworzeniem nowych miejsc pracy. Już teraz zdobył pozycję jednego z najszybciej rozwijających się sprzedawców detalicznych w UK.

Nowe miejsca pracy w UK dzięki Lidlowi

Ekspansja firmy jest mocno widoczna. W ubiegłym roku Lidl otworzył swój tysięczny sklep na Wyspach. Docelowo do 28 lutego planuje otworzyć kolejnych 40 supermarketów. Wśród 19 nowych sklepów znajdują się trzy w regionie West Midlands, po jednym w Birmingham, Burntwood w Staffordshire i Hereford.

Ponadto dzięki 19 nowym sklepom Lidl rozszerzy swoją działalność w innych częściach kraju. Między innymi w Calne (Wiltshire) i Brough (Yorkshire).

Natomiast dyrektor ds. Nieruchomości w Lidl GB, Richard Taylor, powiedział:

– Rozpoczynamy nowy rok tak, jak planujemy. Od znaczącej inwestycji, która wzmacnia nasze zaangażowanie w zapewnianie klientom jak najlepszych doświadczeń. Oraz wywieranie pozytywnego wpływu na społeczności, którym służymy. Dzięki temu zamierzamy pozyskać więcej klientów w całym kraju i zdobyć jeszcze większy udział w rynku.

Pełna lista nowych sklepów Lidla

Oto lista lokalizacji 19 nowych sklepów Lidla, które zostaną otwarte w ciągu najbliższych 8 tygodni:

Basildon (Laindon), Essex

Birmingham (Kingstanding), West Midlands

Brough (Welton Road), Yorkshire

Burntwood, Staffordshire

Calne, Wiltshire

Chester (Caldy Valley Road), Cheshire

Dereham, Norfolk

Havant (Purbrook Way), Hampshire

Hereford (Belmont Road), Herefordshire

Horley, Surrey

Hucknall (Watnall Road), Nottinghamshire

Londyn (Stamford Hill)

Londyn (Walworth Road)

Reading (Tilehurst), Berkshire

Royal Wootton Bassett, Wiltshire

Salisbury (Churchill Way West), Wiltshire

Sandford, Dorset

Sutton (High Street), Londyn

Tring, Hertfordshire

Modernizacja 70 istniejących sklepów

Ponadto Lidl ogłosił również plany modernizacji ponad 70 istniejących sklepów od Dundee po wyspę Wight.

Inwestycja o wartości 43 milionów funtów ulepszy te supermarkety. Oznacza to dodanie nowych kas i większych zamrażarek, aby zaoferować szerszy asortyment produktów. A także szereg funkcji oszczędzania energii.