Lidl wycofuje produkt ze sklepów. Odłamki szkła w popularnej przekąsce!

Lidl wycofuje produkt ze sklepów i ostrzega Klientów w całym kraju przed niebezpieczeństwem. Sieć poinformowała o natychmiastowym wycofaniu jednej z popularnych przekąsek sprzedawanych w sklepach w całej Wielkiej Brytanii. Jak przekazano w oficjalnym komunikacie, decyzja została podjęta z uwagi na ryzyko obecności odłamków szkła w produkcie. Te mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Lidl wycofuje produkt ze sklepów i ostrzega Klientów w całym kraju przed niebezpieczeństwem.

Ostrzeżenie dotyczy przekąski Simply Roasted and Salted Cashews (orzechy nerkowca prażone i solone) sprzedawanej w opakowaniach 125 gramów. Agencja ds. Standardów Żywności (Food Standards Agency, FSA) potwierdziła, że produkt może zawierać odłamki szkła. Dlatego jest niebezpieczny w przypadku spożycia. Komunikat jest pilny, ponieważ orzeszki realnie zagrażają zdrowiu. Natomiast Klient mógł je nabyć w niemal każdym sklepie!

Lidl wycofuje produkt ze sklepów w Anglii, Szkocji i Walii

Wycofanie dotyczy wszystkich sklepów Lidl na terenie Anglii, Szkocji i Walii. Zatem całej sieci działającej na rynku brytyjskim. Sklep prosi zaniepokojonych klientów o natychmiastowy zwrot zakupionych produktów do dowolnego sklepu. Wówczas sieć zwróci im pieniądze – bez konieczności okazania paragonu.

Dlaczego Lidl wycofuje produkt ze sklepów? Powód jest poważny

Jak poinformował Lidl w komunikacie prasowym, w trakcie kontroli jakości wykryto możliwość obecności drobnych odłamków szkła w niektórych partiach produktu.

Obecność szkła w żywności może prowadzić do zadławienia, uszkodzeń jamy ustnej lub przewodu pokarmowego. Dlatego sieć zdecydowała się na natychmiastową i szeroko zakrojoną akcję wycofania produktu ze sklepów.

Firma zapewnia, że żaden inny produkt marki Simply dostępny w sprzedaży nie został objęty tym ostrzeżeniem, Natomiast sama sprawa jest już badana przez dostawcę i odpowiednie służby sanitarne.

Komunikat FSA i apel do konsumentów

Agencja ds. Standardów Żywności FSA zaapelowała:

„Jeśli kupiłeś powyższy produkt, nie spożywaj go. Zwróć go do sklepu, w którym go kupiłeś. Wówczas otrzymasz pełen zwrot pieniędzy.”

Osoby, które chcą uzyskać dodatkowe informacje, mogą skontaktować się z biurem obsługi klienta Lidl.