Dodatkowe 4000 funtów dla pobierających Universal Credit. Kto się kwalifikuje?

Osoby otrzymujące Universal Credit mogą kwalifikować się do dodatkowej pomocy finansowej i zniżek o wartości do 4278 funtów.

Uprawnienie do Universal Credit może odblokować szereg innych programów wsparcia, dzięki którym świadczeniobiorcy kwalifikują się do dodatkowej pomocy finansowej. Mogą ją oferować władze lokalne, dostawcy energii lub ministerstwo.

Dodatkowa pomoc dla pobierających Universal Credit

Zasiłek Universal Credit przyznawany jest osobom o niskich dochodach i bezrobotnym. Nie wszyscy jednak wiedzą, że Ministerstwo Pracy i Emerytur zapewnia świadczeniobiorcom dostęp do dodatkowej pomocy wykraczającej poza miesięczne płatności. Jej łączna wartość może przekraczać 4000 funtów.

Pomoc w opłaceniu rachunków w ramach Household Support Funt – do 500 funtów

Household Support Fund to pomoc dla gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Wsparcie obejmuje podstawowe wydatki jak żywność, rachunki za energię, wody i inne artykuły pierwszej potrzeby. Środki wprawdzie pochodzą z Ministerstwa Pracy i Emerytur, ale o kryteriach kwalifikowalności, a także wysokości pomocy decydują lokalne councile.

Sama pomoc może mieć formę bonów żywnościowych, gotówki, czy wsparcia finansowego w opłaceniu rachunków za energię.

Co istotne – Household Support Fund nie wpływa na przyznawaną wysokość Universal Credit.

Na przykład Camden Council oferuje dotacje do 500 funtów dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, w tym tych pobierających zasiłek Universal Credit. Inne rady oferują wsparcie w wysokości od 50 do 400 funtów.

Ulga w Council Tax – do 1628 funtów

Świadczeniobiorcy pobierający Universal Credit mogą być uprawnieni do obniżki podatku lokalnego, nawet 75-procentowej. W zależności od przepisów obowiązujących w lokalnych radach.

Poziom ulgi zależy od dochodu gospodarstwa domowego, czy wnioskodawca mieszka sam. A także tego, czy posiada dzieci lub czy którykolwiek z członków gospodarstwa domowego jest niepełnosprawny.

W przypadku gospodarstwa domowego mieszkającego w przeciętnej nieruchomości o kategorii D, obniżka Council Tax o 75 proc. oznaczałaby oszczędność około 1628 funtów w ciągu roku.

Zniżki na rachunki za energię – do 2000 funtów

Osoby, które mają trudną sytuację finansową mogą liczyć na zniżki rachunków za energię. Kilku głównych dostawców w Wielkiej Brytanii prowadzi programy skierowane do klientów otrzymujących Universal Credit. Należą do nich między innymi British Gas i Octopus Energy. Kryteria kwalifikowalności i poziomy przyznawania świadczeń różnią się w zależności od dostawcy.

Pomoc w ramach Warm Home Discount – 150 funtów

Program Warm Home Disount zapewnia ulgę w wysokości 150 funtów, która jest bezpośrednio doliczana do rachunków za energię w miesiącach zimowych. Kwalifikowalność zależy od sytuacji gospodarstwa domowego i udziału dostawcy. Wnioski zazwyczaj rozpatrują dostawcy energii.

Podsumowując – łączna wartość ulgi podatkowej Council Tax, wypłat w ramach Household Support Fund, zniżek na rachunki za energię i Warm Home Discount może osiągnąć nawet kwotę 4278 funtów.

Oczywiście całkowita kwota będzie się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji, polityki władz lokalnych i programów dostawców energii. Niektóre programy są przyznawane automatycznie, podczas gdy inne wymagają złożenia wniosku bezpośrednio do rady lub dostawcy.