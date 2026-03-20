Marcowe strajki maszynistów w Londynie odwołane. Ale to nie koniec protestów

Pasażerowie metra w Londynie przeżywają trudne chwile. Dopiero co ogłoszono strajk maszynistów i kierowców autobusów, aby zaraz protest pierwszej z wymienionych grup zatrzymać. Jednak ta chwilowa ulga dla pasażerów nie potrwa długo. Strajki maszynistów faktycznie odwołano, ale jak na razie wyłącznie te marcowe.

Warto jeszcze raz podkreślić: chodzi wyłącznie o marcowe strajki, które ostatecznie zostały odwołane po rozmowach. Reszta harmonogramu strajków – od kwietnia do czerwca – na ten moment pozostaje bez zmian. Pierwotnie protesty miały rozpocząć się w dniach 24–25 oraz 26–27 marca.

Czterodniowy tydzień pracy maszynistów

Sednem sporu jest propozycja wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy dla maszynistów. Tygodniowy czas pracy miałby zostać skrócony do 35 godzin, ale jednocześnie wydłużono by pojedyncze zmiany.

To właśnie ten szczegół budzi największe kontrowersje. Dłuższe dni pracy mogą doprowadzić do koszmarnego w skutkach zmęczenia, szczególnie w zawodzie wymagającym wysokiego poziomu koncentracji. Aczkolwiek takie inicjatywy już funkcjonują poza Londynem, co pokazuje, że model ten nie jest eksperymentem bez precedensu.

Związkowcy stawiają warunki

Konflikt wokół londyńskiego metra doskonale pokazuje, jak różne bywają podejścia do tych samych spraw. Związek RMT sprzeciwia się propozycji, a jako argument podaje prawdopodobny negatywny wpływ wydłużenia dniówki na bezpieczeństwo i komfort pracy. W zamian proponuje 32-godzinny tydzień pracy rozłożony na cztery dni, bez obniżania wynagrodzenia. Z kolei związek ASLEF popiera pilotażowy program na linii Bakerloo.

Różnica stanowisk pokazuje szerszy trend – rynek pracy coraz częściej balansuje między efektywnością a dobrostanem pracowników. Nie ma uniwersalnego rozwiązania; każda branża musi znaleźć własny model.

Strajki w kwietniu i maju aktualne

Marcowe strajki odwołano, ale konflikt trwa. Jak podaje BBC, na razie kolejne daty protestów pozostają aktualne. Zaplanowano je na 21–22 oraz 23–24 kwietnia, następnie 19–20 i 21–22 maja. Wspomina się jeszcze o 16 oraz 18 czerwca. To oznacza, że w najbliższych miesiącach system transportowy Londynu nadal może być narażony na spore zakłócenia.

Jednocześnie fakt, że marcowe protesty udało się zatrzymać, daje nadzieję za polubowne rozwiązanie sprawy i pokazuje otwartość obu stron na dialog.