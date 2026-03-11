Coraz trudniej znaleźć pracę w Wielkiej Brytanii
Coraz trudniej znaleźć pracę w Wielkiej Brytanii / fot. Shutterstock
UKPraca i finanse
2 min.czytania

Niestabilny rynek pracy w UK. Coraz trudniej o zatrudnienie

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Ze względu na niepewną sytuację gospodarczą i rynek pracy w UK, firmy coraz ostrożniej podchodzą do rekrutacji. Przez to coraz trudniej o zatrudnienie na Wyspach.

Oficjalne dane pokazują, że bezrobocie w Wielkiej Brytanii wzrosło do pięcioletniego maksimum. I prawie jedenastoletniego maksimum wśród osób młodych. W ostatnim kwartale 2025 roku znalazło się na poziomie 5,2 proc.

Urząd ds. Odpowiedzialności Budżetowej poinformował w zeszłym tygodniu, że bezrobocie osiągnie w tym roku szczyt na poziomie 5,3 proc. Będzie to wzrost porównaniu z prognozą z listopada na poziomie 4,9 proc. Wzrost ten spowodowany jest ograniczeniem zatrudnienia przez firmy, a nie zwolnieniami.

- Advertisement -

Rynek pracy w UK staje się coraz bardziej niestabilny

Najnowsze dane pokazują, że rynek pracy w UK nadal znajduje się w niepewnej sytuacji z powodu niepewności gospodarczej, z niewielkimi oznakami ożywienia. Firmy nadal ostrożnie podchodzą do zatrudniania pracowników w obliczu presji kosztowej.

Miesięczny indeks zatrudnienia firmy księgowo-doradczej BDO pokazuje najgorszą sytuację od marca 2011 roku, kiedy rynek pracy wciąż podnosił się po kryzysie finansowym.

Indeks monitoruje trendy w zakresie planów rekrutacyjnych, liczby pracowników i popytu na pracę. W lutym wyniósł 93,30, czyli tyle samo, co w styczniu. W ten sposób kontynuuje serię wieloletnich minimów. Należy zaznaczyć, że każda wartość powyżej 95 oznacza wzrost, a poniżej – recesję.

W raporcie czytamy, że „chociaż tempo spadku wskaźnika zatrudnienia ustabilizowało się od początku roku, istnieją ograniczone oznaki ożywienia w najbliższej przyszłości”.

Z niewielkim ożywieniem gospodarczym mamy do czynienia dzięki bardziej dynamicznemu sektorowi usług. BDO poinformowało, że indeks wyników biznesowych – mierzący aktywność w głównych sektorach brytyjskiej gospodarki – wzrósł do najwyższego poziomu od roku. W lutym wzrósł do 98,80, w porównaniu z 97,67 w poprzednim miesiącu.

Podczas gdy w niektórych sektorach gospodarki narasta dynamika, realny wzrost jest niemożliwy bez ukierunkowanych działań mających na celu naprawę chwiejnego rynku pracy – powiedział Scott Knight, dyrektor ds. wzrostu w BDO.

Mimo niewielkiego ożywienia, na brytyjskim rynku pracy panuje niepewność
Mimo niewielkiego ożywienia, na brytyjskim rynku pracy panuje niepewność / fot. Shutterstock

Spada popyt na pracowników

Z raportu KPMG i Konfederacji Rekrutacji i Zatrudnienia (REC) wynika, że popyt na pracowników zarówno stałych jak i tymczasowych spadł w lutym. Liczba stałych pracowników nadal spada. Chociaż niektórzy rekruterzy stwierdzili, że ogólne warunki zatrudnienia pozostają na niskim poziomie, inni zauważyli niewielką poprawę w gotowości pracodawców do rekrutacji.

Badanie wykazało, że inżynieria była jedynym sektorem, który odnotował poprawę popytu na stałych pracowników w lutym. Handel detaliczny oraz hotelarstwo i gastronomia odnotowały największe spadki liczby stałych wakatów. Handel detaliczny odnotował również największy spadek liczby wakatów dla pracowników tymczasowych.

Jon Holt, dyrektor generalny KPMG UK, powiedział, że firmy borykają się z „nieoczekiwanymi wstrząsami gospodarczymi”. Są one spowodowane „globalnymi wydarzeniami, na które nie mają wpływu” w wyniku kryzysu na Bliskim Wschodzie.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Odwołane pociągi. Chaos w centrum. Ogromny pożar Glasgow Central Station

Stacja Glasgow Central Station obsługuje każdego dnia dziesiątki tysięcy pasażerów i jest najważniejszym węzłem kolejowym w Szkocji. Niedzielny pożar doprowadził do zawalenia się budynku.
Praca i finanse

Co oznacza wiosenne przemówienie Kanclerz Skarbu dla finansów

Rząd przekonuje, że w najbliższych latach realne dochody gospodarstw domowych wzrosną. Mowa o poprawie dochodu rozporządzalnego, czyli pieniędzy, które zostają po opłaceniu podatków i uwzględnieniu inflacji.
Styl życia

Efekt Mandeli – dlaczego pamiętamy rzeczy, które się nie wydarzyły

Setki tysięcy ludzi pamięta rzeczy, które… nigdy nie miały miejsca. To właśnie efekt Mandeli — zjawisko, które pokazuje, jak bardzo można ufać własnej pamięci.
Londyn

Weekend 7-8.03 w Londynie. Barwne Święto Holi, ciekawe wystawy i show ABBA

Miasto oferuje szeroki przegląd atrakcji. Od energetycznych festiwali po targi sztuki i muzyczne spektakle. Synoptycy zapowiadają również wyjątkowo sprzyjającą aurę: temperatury mogą sięgnąć nawet 16 stopni Celsjusza
UK

Czy Polacy w UK w razie wojny zostaliby powołani do wojska?

Obowiązkowy pobór do wojska w Wielkiej Brytanii dotyczy wyłącznie skrajnych sytuacji. Sprawdź, czy Polacy mieszkający w UK zostaliby przymusowo wcieleni do armii.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie