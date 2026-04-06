Monitoring, testy na narkotyki i przeszukania. Co wolno pracodawcy w Wielkiej Brytanii?
Praca i finanse
3 min.czytania

Marek Piotrowski
W Wielkiej Brytanii w wielu zakładach pracy, firmach lub sklepach pracownik może być monitorowany. Monitoring w pracy może odbywać się zarówno poprzez kamery jak i oprogramowanie na komputerze czy komórce. Dopuszczalne są także przeszukania oraz robienie testów na narkotyki. Jednak wielu pracodawców nadużywa swoich praw.  Przeczytaj co jest dopuszczalne w tej kwestii.

W Wielkiej Brytanii monitorowanie pracowników na różne sposoby jest legalne, ale podlega ścisłym regulacjom wynikającym z brytyjskiego RODO (UK GDPR), ustawy o ochronie danych z 2018 r. (Data Protection Act 2018) oraz ustawy o prawach człowieka z 1998 r..

Monitoring w pracy – jakie masz prawa?

Pracodawca ma prawo do monitorowania pracownika (np. CCTV, e-maile, użycie internetu), ale musi ono być uzasadnione, proporcjonalne i transparentne.

  • Prawo do informacji: Pracodawca musi powiadomić Cię, że jesteś monitorowany, w jakim celu i w jaki sposób. Ukryty monitoring (covert monitoring) jest dopuszczalny tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. przy podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
  • Prawo do prywatności: Monitoring nie może naruszać Twojej prywatności w miejscach takich jak toalety, szatnie czy pokoje socjalne.
  • Dostęp do danych (SAR): Masz prawo zażądać kopii danych, które pracodawca zebrał na Twój temat w ramach monitoringu (tzw. Subject Access Request).
  • Proporcjonalność: Cel monitorowania musi być ważniejszy niż naruszenie Twojej prywatności. Na przykład, stałe podglądanie pracownika przez kamerę w laptopie bez wyraźnego powodu jest zazwyczaj nielegalne.
  • Wykorzystanie danych: Pracodawca, który zbiera dane w jednym celu (np. bezpieczeństwo mienia) nie może bez uzasadnienia wykorzystać ich do innego celu (np. dyscyplinowania za spóźnienia). Chyba że uprzedził o tym pracownika.

Przeszukiwanie rzeczy pracownika – prawa

W Wielkiej Brytanii przeszukania oraz testy na obecność narkotyków są dopuszczalne, ale tylko pod bardzo konkretnymi warunkami. Jest to także forma monitoringu w pracy. Pracodawca nie ma automatycznego prawa do naruszania Twojej prywatności w ten sposób. Musi mieć odpowiednie zapisy w umowie o pracę. Oto kluczowe zasady.
Pracodawca może Cię przeszukać (osobiście lub Twój bagaż/szafkę) tylko wtedy, gdy:
  • Masz to w umowie: Zasady dotyczące przeszukań muszą być jasno określone w Twojej umowie o pracę lub regulaminie (Staff Handbook).
  • Masz prawo odmówić: Nie można Cię przeszukać siłą. Jeśli jednak odmówisz bez uzasadnionego powodu, a w umowie jest zapis o przeszukaniach, może to doprowadzić do kary dyscyplinarnej, a nawet zwolnienia.
  • Prywatność: Przeszukanie osobiste powinno odbywać się w ustronnym miejscu, najlepiej przez osobę tej samej płci i w obecności świadka.
  • Uzasadnienie: Pracodawca musi mieć rozsądny powód (np. podejrzenie kradzieży), a nie robić tego złośliwie lub dyskryminująco.

Testy na na narkotyki i alkohol (Drug Testing) w pracy

Brytyjskie prawo i wytyczne Health and Safety Executive (HSE) mówią, że:
  • Zgoda jest kluczowa: Pracodawca musi uzyskać Twoją wyraźną zgodę na przeprowadzenie testu. Zazwyczaj zgoda ta jest częścią polityki firmy dotyczącej substancji odurzających.
  • Bezpieczeństwo przede wszystkim: Testy są najbardziej uzasadnione w zawodach „o podwyższonym ryzyku” (np. kierowcy, operatorzy maszyn, pracownicy budowlani, personel medyczny).
  • Polityka firmy: Firma musi mieć jasną pisemną politykę (Drug and Alcohol Policy), która określa, kiedy wolno wykonywać testy (np. losowo, po wypadku lub przy podejrzeniu) i co grozi za wynik pozytywny.
  • RODO (GDPR): Wyniki testów to dane medyczne (wrażliwe) i pracodawca musi je trzymać w tajemnicy. 

Co jeśli odmówisz testu na narkotyki lub przeszukania?

Jeśli Twoja umowa przewiduje testy lub przeszukania, a Ty odmówisz:
  1. Pracodawca nie może Cię do nich zmusić siłą.
  2. Może to jednak uznać za naruszenie obowiązków pracowniczych (misconduct).
  3. Możesz zostać zawieszony w obowiązkach do czasu wyjaśnienia sprawy.

Co zrobić w przypadku naruszeń?

Jeśli uważasz, że pracodawca wykracza poza dozwolone przepisy jeśli chodzi o monitoring lub przeszukania czy testy na obecność substancji odurzających, masz prawo reagować.

Przede wszystkim sprawdź dokumenty. Przejrzyj swoją umowę o pracę oraz podręcznik pracownika (staff handbook), aby zobaczyć, jakie zasady monitoringu tam zapisano.

W pierwszej kolejności spróbuj wyjaśnić sprawę wewnętrznie rozmawiając z pracodawcą lub bezpośrednim przełożonym.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, możesz skontaktować się z ACAS (bezpłatne doradztwo i mediacja) lub zgłosić skargę do Information Commissioner’s Office (ICO), które nadzoruje ochronę danych w UK.

Jeśli uważasz, że monitoring jest tak uciążliwy, że uniemożliwia dalszą pracę, skonsultuj się z prawnikiem przed podjęciem decyzji o rezygnacji, gdyż może to być podstawą do roszczenia o tzw. constructive dismissal.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej
