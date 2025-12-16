Można być za biednym nawet na mieszkanie socjalne

Z definicji mieszkania socjalne powinny być bezpieczną przystanią dla osób o niskich dochodach. Niestety najnowsze ustalenia pokazują, że w Anglii rośnie liczba barier odcinających wnioskodawców od tej formy wsparcia.

Raport przygotowany przez Crisis, Heriot-Watt University oraz Collaborative Centre for Housing Evidence wskazuje, że system staje się coraz bardziej selektywny – nie z powodu złej woli instytucji, ale z powodu chronicznych braków w zasobach i presji finansowej. Jak dodatkowo zwraca uwagę scottishhousingnews wiele stowarzyszeń mieszkaniowych znajduje się dziś w sytuacji, w której musi odmawiać pomocy osobom najbardziej potrzebującym.

Reformy opieki społecznej zaostrzają dostęp do mieszkań socjalnych

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na zaostrzenie kryteriów przydziału mieszkań socjalnych są reformy systemu opieki społecznej. Ponad 70 proc. angielskich stowarzyszeń mieszkaniowych deklaruje, że zmiany w świadczeniach zmusiły je do wprowadzenia bardziej restrykcyjnych kontroli przystępności. Gdy dochody okazują się za niskie, kandydat napotyka przeszkodę wyłączającą go z wyścigu. Następnie uznaje się bowiem wnioskodawcę za niezdolnego do utrzymania najmu, nawet jeśli spełnia pozostałe kryteria.

Mając na uwadze okoliczności związane z funkcjonowaniem instytucji odpowiedzialnych za przyznawanie mieszkań, można zauważyć, że mniej więcej jedna trzecia z nich przyznaje otwarcie: w trakcie weryfikacji, obejmującej zarówno analizę dokumentacji, jak i ocenę sytuacji życiowej wnioskodawców, regularnie wychodzą na jaw rozmaite informacje uniemożliwiające pozytywne rozpatrzenie wniosku i skutkujące odmową przyznania mieszkania. Co więcej, blisko jedna czwarta stowarzyszeń potwierdza, że osoby poniżej ustalonego progu dochodowego są czasem usuwane z rejestrów mieszkaniowych.

Osoby z problematyczn ą przeszłością są wypychane poza margines

Z uwagi na ograniczoną liczbę dostępnych lokali stowarzyszenia mieszkaniowe muszą dokonywać trudnych wyborów. Poza tym priorytet otrzymują osoby zagrożone przemocą domową, z ciężkimi schorzeniami lub wymagające szczególnego wsparcia.

Problematyczna pozostaje również kwestia osób z historią zachowań antyspołecznych. Aż 76 proc. organizacji potwierdza, że takie osoby mogą być automatycznie wykluczane z rejestrów, jeśli nie dysponują odpowiednim pakietem wsparcia. Nawet przy jego zapewnieniu ponad połowa instytucji zastrzega, że wnioskodawcy ci nadal mogą nie zostać zakwalifikowani. Część stowarzyszeń porównuje tę sytuację z próbą ratowania systemu, który już nie spełnia swojej funkcji.

Na mieszkania socjalne trzeba czekać nawet ponad 100 lat!

Zapotrzebowanie na mieszkania socjalne jest ogromne. W związku z tym Crisis apeluje o pilną realizację rządowych obietnic dotyczących budowy 180 tys. lokali. Dzisiaj gdzieniegdzie w Anglii rodziny muszą czekać na nie ponad wiek. W londyńskiej dzielnicy Westminster przydziału można spodziewać się za 107 lat!

Przez problem z dostępnością mieszkań socjalnych burzę wywołał niedawno incydent w londyńskiej dzielnicy Newham. Urzędnik zmanipulował system przydziału lokali socjalnych, przyznając mieszkania osobom niespełniającym wymogów. Sprawa wyszła na jaw dzięki sygnaliście. Po konfrontacji podejrzany urzędnik natychmiast zrezygnował z pracy, a władze samorządowe rozpoczęły wewnętrzne postępowanie. Szacuje się, że 35 mieszkań mogło trafić do osób nieuprawnionych.

Podsumowując, bez zwiększenia podaży oraz zapewnienia, że świadczenia są adekwatne do kosztów życia, coraz więcej osób będzie wypychanych poza margines systemu.