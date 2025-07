Na lotnisku w UK rozbił się samolot. Zamienił się w kulę ognia

Po starcie z lotniska London Southend, około 70 km od stolicy, rozbił się samolot Beechcraft King Air B200. Świadkowie mówią, że po zderzeniu z ziemią maszyna zamieniła się w „kulę ognia”.

W niedzielę około godziny 16 doszło do tragedii lotniczej w Southend-on-Sea w hrabstwie Essex. Tuż po starcie rozbił się niewielki samolot. Do tej pory nie potwierdzono liczby ofiar, a wszystkie loty do i z lotniska nadal są wstrzymane.

- Advertisement -

Holenderska firma Zeusch Aviation potwierdziła, że jej samolot SUZ1 „uczestniczył w wypadku” na lotnisku London Southend. Podała także, że aktywnie wspiera służby w śledztwie.

W niedzielę samolot poleciał z Aten do Chorwacji, a następnie do Southend. Wieczorem miał zaplanowany powrót na lotnisko Lelystad.

Policja w Essex powiedziała, że współpracuje obecnie z Wydziałem Badania Wypadków Lotniczych. Nadinspektor Morgan Cronin poinformował:

– Na tym wczesnym etapie śledztwa niezwykle ważne jest, abyśmy zebrali potrzebne informacje i nadal wspierali mieszkańców Essex.

W sprawie głos zabrała także minister transportu, która podkreśliła, że „myślami jest ze wszystkimi zaangażowanymi” w katastrofę na lotnisku w Southend. Na portalu X, Heidi Alexander napisała: „Wiem o tragicznym wypadku na lotnisku w Southend dziś po południu. Służby ratunkowe są na miejscu i zalecają mieszkańcom unikanie tego obszaru, jeśli to możliwe. Uważnie monitoruję sytuację i otrzymuję regularne aktualizacje”.

I’m aware of the tragic incident at Southend Airport this afternoon. My thoughts are with all those involved.

The emergency services are on scene and are advising the public to avoid the area where possible.

I am monitoring the situation closely and receiving regular updates.

— Heidi Alexander MP (@Heidi_Labour) July 13, 2025