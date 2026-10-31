Najgorszy nawyk, który rujnuje dom i zdrowie. Tysiące Polaków nadal tak robi

Gdy na zewnątrz robi się chłodno i wilgotno, ponuro, a pranie schnie całymi dniami, rozwieszenie wilgotnych ubrań bezpośrednio na gorącym kaloryferze wydaje się najprostszym i najszybszym rozwiązaniem. Niestety, ten z pozoru niewinny nawyk niesie ze sobą opłakane skutki. Przyspieszając schnięcie ubrań, nieświadomie niszczymy strukturę swojego domu, narażamy domowników na poważne choroby i podnosimy własne rachunki za ogrzewanie.

Oto dlaczego warto jak najszybciej zerwać z tą zimową praktyką.

Tropikalny mikroklimat i inwazja groźnych grzybów

Największe niebezpieczeństwo związane z suszeniem ubrań na kaloryferze jest niewidoczne dla oka, dopóki nie będzie za późno. Pełny wkład pralki, po wypraniu zawiera w sobie od 2 do nawet 3 litrów wody. Gdy kładziemy mokre tkaniny na rozgrzanym grzejniku, cała ta wilgoć gwałtownie odparowuje bezpośrednio do powietrza w pomieszczeniu, podnosząc jego wilgotność nawet o 30–40%.

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Wyrzut ogromnej ilości pary wodnej w krótkim czasie tworzy idealne warunki dla rozwoju pleśni i grzybów ściennych, w tym niebezpiecznego Aspergillus fumigatus (kropidlaka czarnego).

Najgorzej jest, gdy chcąc przyspieszyć suszenie ubrań, dodatkowo zwiększamy temperaturę na programatorze albo odkręcamy termostaty. Nie dość, że zwiększamy wilgoć w powietrzu, to jeszcze podnosimy temperaturę, co tworzy idealne warunki dla grzybów i pleśni.

Jak to wpływa na zdrowie mieszkańców?

Wdychanie zarodników pleśni prowadzi do przewlekłego zapalenia zatok, kaszlu, nawracającego zapalenia oskrzeli oraz problemów z gardłem.

Dla osób z alergią oraz astmą zarodniki grzybów są silnym czynnikiem wyzwalającym duszności, wyciek z nosa i łzawienie oczu.

U osób z osłabioną odpornością (dzieci, seniorzy, osoby po chorobach) wdychanie kropidlaka może prowadzić do aspergilozy – groźnej infekcji płuc, która wymaga specjalistycznego leczenia farmakologicznego.

Wilgoć wnikająca w ściany – ruina dla budynku

Szybkie odparowywanie wody sprawia, że nadmiar wilgoci nie nadąża uciekać przez kratki wentylacyjne i okna. Szczególnie w okresie zimowym, gdy rzadziej wietrzymy mieszkania a okna są pozamykane. Skraplająca się para wodna osiada na najzimniejszych powierzchniach w domu: szybach, rogach ścian oraz za meblami.

W efekcie ściany zaczynają „się pocić”, farba łuszczy się i odchodzi płatami, a tynk w kącikach staje się miękki i zaczyna odpadać.

Nadmiar wilgoci w powietrzu niszczy drewniane podłogi, panele (które zaczynają się pęcznieć na krawędziach) oraz płyty meblowe.

Z czasem w kątach pokoju i przy ramach okiennych pojawiają się trudne do usunięcia, czarne wykwity pleśni. Wychodzenie z takiego stanu często wymaga kosztownego odgrzybiania i kapitalnego remontu. Tak samo dzieje się za dużymi meblami przysuniętymi do ścian.

Rosnące rachunki za ogrzewanie

Rzucenie mokrego ręcznika lub swetra na kaloryfer działa dokładnie tak samo, jak założenie na niego grubej, izolującej kurtyny.

Głównym zadaniem grzejnika jest przekazywanie ciepła do całego pomieszczenia poprzez cyrkulację powietrza. Gdy go zasłonisz, kaloryfer głównie ogrzewa pranie, a nie pokój. Czujnik temperatury (lub głowica termostatyczna) wyczuwa wzrost temperatury tuż przy grzejniku i błędnie ocenia sytuację lub wręcz przeciwnie – pokój pozostaje zimny, więc odkręcasz zawór mocniej.

Zużywasz znacznie więcej paliwa/energii, by dogrzać wychłodzony pokój, generując niepotrzebne koszty.

Wilgoć w szafach

W pomieszczeniach, gdzie na kaloryferach suszą się ubrania, często stęchły zapach pojawia się w szafach i komodach. Przechowywane ubrania także chłoną wilgoć z powietrza. Zamiast świeżością proszku zaczynają pachnieć stęchłym, wilgotnym zamknięciem.

Jak prawidłowo suszyć pranie zimą?

Najlepsza, ale też najdroższa opcja to suszarka bębnowa. Oddaje ona niewielkie ilości pary wodnej do otoczenia. Jeśli jej używasz, pamiętaj nie włączać urządzenia na noc i sprawdź bezpieczeństwo, jeśli posiadasz markę Hoover lub Candy. Suszarka Hoover wywołała pożar w domu, w którym zginął ojciec z 9-letnią córką. Koroner wydał ostrzeżenie pożarowe dla modeli suszarek Hoover i Candy. Dokładny model suszarki jest opisany tutaj, jednak z racji tego, że spłonął doszczętnie, śledczy nie byli w stanie ustalić jaka część suszarki odpowiadała za pożar i jakie inne modele mogą mieć tą samą wadę.

Jeśli nie posiadasz suszarki bębnowej, zasady suszenia ubrań przeczytasz w Jak wysuszyć ubranie bez powstawania wilgoci w domu?

Pamiętaj, że problem ten dotyczy szczególnie starych domów ze słabą wentylacją, jednak współczesne bardzo szczelne budynki też są narażone. Bowiem one z kolei wymagają sprawnej i regularnie włączanej wentylacji mechanicznej.