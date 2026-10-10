Jak wysuszyć pranie bez powstawania wilgoci w domu

Wilgoć, brak porządnej wentylacji i zimno to najczęstsze powody powstawania pleśni oraz grzyba w mieszkaniach i domach. A te są zmorą wielu osób mieszkających w Wielkiej Brytanii. Dodatkowym czynnikiem jest suszenie prania wewnątrz budynku. Mokre pranie oddaje do powietrza nawet 1 litr wody w postaci pary na jedno pranie. Jednocześnie skuteczne bardzo suszenie w suszarkach bębnowych jest przy obecnych cenach prądu drogie. Jak najtaniej suszyć pranie i nie dodawać wilgoci pomieszczeniom?

Najlepsze rozwiązanie na suszenie prania

Najlepsze dla domu i jednocześnie najtańsze jest suszenie na zewnątrz. Pranie schnie nawet w temperaturze kilku stopni, byle nie padało. Warto użyć sznura lub suszarki rozkładanej w ogrodzie albo na balkonie.

Jeśli musisz suszyć pranie w domu

Najlepszą metodą na wygenerowanie jak najmniejszej ilości wilgoci przy suszeniu prania w domu jest użycie suszarki bębnowej.

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Zarówno nowoczesne suszarki z pompą ciepła, jak i tradycyjne suszarki kondensacyjne działają w obiegu zamkniętym. Oznacza to, że wilgoć odciągana z ubrań jest skraplana i trafia bezpośrednio do wbudowanego zbiornika na wodę (lub do odpływu kanalizacyjnego). Do pomieszczenia oddawane jest jedynie suche, ciepłe powietrze.

Przy czym nowsze suszarki z pompą ciepła są tańsze w eksploatacji.

Taką samą funkcję spełni pralka z suszarką.

Osuszacz powietrza (dehumidifier) a pranie

Wiele osób, które nie posiadają suszarki bębnowej i nie mają na nią miejsca kupuje osuszacze powietrza. Kosztują znacznie mniej niż suszarka bębnowa, a zużycie prądu jest umiarkowane (ok. 200-300 W). Osuszacz w pomieszczeniu z praniem szybko obniża wilgotność i skraca schnięcie.

Ta metoda pomaga zmniejszyć wilgoć w pomieszczeniu z praniem, ale jest wciąż mniej skuteczna niż suszenie na zewnątrz lub użycie suszarki. Bowiem wilgoć z prania rozchodzi po całym pomieszczeniu i domu szybciej niż działa osuszacz.

Tabela: wpływ metod suszenia na wilgoć w pomieszczeniu

Metoda suszenia Poziom ucieczki wilgoci do pokoju Jak działa mechanizm kontroli wilgoci? Ryzyko powstawania pleśni w domu Suszarka z pompą ciepła (Klasa kondensacji A) Minimalny (ok. 5 – 10%) Działa w obiegu zamkniętym. Wilgotne powietrze z bębna natychmiast trafia na zimny parownik, gdzie woda skrapla się bezpośrednio do szuflady lub odpływu. Brak – chroni ściany i meble. Domowy osuszacz + stojak Średni (chwilowe skoki) Pralka oddaje litry wody prosto do powietrza w pokoju. Osuszacz zasysa je i skrapla, ale proces trwa od 5 do 8 godzin – przez ten czas wilgotność w pokoju i tak jest podwyższona. Niskie – o ile osuszacz ma odpowiednią wydajność do wielkości pokoju. Stojak w pokoju (bez osuszacza)

Maksymalny (100% wody trafia do pokoju)

Cała woda z prania paruje do wnętrza mieszkania, podnosząc wilgotność powietrza nawet o 30%

Bardzo wysokie – idealne warunki do rozwoju grzybów na ścianach i oknach.





Jak suszyć pranie, jeśli nie mam żadnych sprzętów?

Jeśli nie masz suszarki bębnowej, ani osuszacza i nie masz możliwości suszenia na zewnątrz stosuj się do poniższych rad.

Rozwieszaj pranie w jednym, małym pomieszczeniu z oknem. Idealna jest do tego łazienka, jeśli posiada okno. Po rozwieszeniu prania zamknij drzwi i otwórz okno lub włącz wentylator. Rozwieszaj rzeczy luźno, tak by powietrze mogło krążyć, i nie przeładowuj suszarki.

Rób pranie w słoneczne, suche i wietrzne dni.

Dlaczego nie należy suszyć ubrań na kaloryferze?

Suszenie prania bezpośrednio na kaloryferach jest niewskazane, ponieważ drastycznie pogarsza mikroklimat i generuje koszty. Gdy w domu już panuje podwyższona wilgotność, staje się to najkrótszą drogą do zniszczenia ścian i problemów ze zdrowiem.

Wysoka temperatura kaloryfera drastycznie przyspiesza parowanie wody z tkanin. Powietrze nie nadąża jej wchłaniać i transportować do kratek wentylacyjnych. Woda natychmiast skrapla się na najchłodniejszych powierzchniach: oknach, ramach i w narożnikach ścian. Stąd już bliska droga do rozwoju pleśni i grzyba na ścianach.

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