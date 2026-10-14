Niedziela handlowa w Niemczech. Sprawdź kiedy i gdzie zrobisz zakupy

W Niemczech nie ma jednego kalendarza niedziel handlowych jak w Polsce. Sklepy co do zasady są w niedzielę zamknięte, a godziny otwarcia ustalają kraje związkowe. Daty i godziny różnią się pomiędzy miastami, a nawet dzielnicami. Do tego są wyjątki czyli tzw. niedziele handlowe z okazji świąt, jarmarków czy festynów. Przeczytaj dokładnie gdzie zrobisz zakupy w niedzielę w Niemczech.

Jak działają niedziele handlowe (Verkaufsoffene Sonntage) w Niemczech?

W Niemczech występują tylko lokalne niedziele handlowe. Wówczas władze otwierają sklepy zazwyczaj przy okazji dużych wydarzeń, takich jak jarmarki, festyny czy targi. Sklepy są wówczas otwarte, ale mogą mieć inne, krótsze godziny pracy. Takich niedziel jest niewiele w roku i muszą mieć uzasadnienie.

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Niedziela handlowa może obowiązywać tylko w wybranej dzielnicy lub strefie handlowej, a nie w całym mieście.

Decyzja o otwarciu należy do właściciela – przedsiębiorcy nie mają obowiązku otwierania swoich punktów.

Wyjątek dla kurortów turystycznych (Bäderregelung)

W miejscowościach turystycznych (przede wszystkim w północnych landach, np. Szlezwik-Holsztyn czy Meklemburgia-Pomorze Przednie) obowiązują specjalne, łagodniejsze przepisy. W około 150 gminach nadmorskich sklepy z artykułami codziennego użytku i pamiątkami mogą być otwarte w każdą niedzielę w sezonie od połowy marca do końca października oraz w okresie poświątecznym (od 17 grudnia do 8 stycznia).

Gdzie zakupy zrobisz w KAŻDĄ niedzielę w Niemczech?

Jeśli pilnie potrzebujesz zakupów, w Niemczech funkcjonują miejsca, które są wyłączone z zakazu:

Dworce kolejowe i lotniska: W dużych miastach działają tam pełnowymiarowe supermarkety (np. Edeka, Rewe City) oraz drogerie.

Stacje benzynowe: Oferują podstawowe produkty spożywcze (choć po wyższych cenach).

Piekarnie i kwiaciarnie: Wyjątek śniadaniowy – piekarnie bywają otwarte w niedzielne poranki przez 3–4 godziny.

Apteki: Działają w systemie dyżurów awaryjnych (Notdienst).

Jak sprawdzać niedziele handlowe w Niemczech?

Ponieważ kalendarz dynamicznie się zmienia i nie jest stały dla całego kraju, najlepiej weryfikować terminy dla konkretnego miasta czy sklepu.

Wyszukiwarka

Wpisz w wyszukiwarkę hasło „verkaufsoffener sonntag + nazwa miasta lub sklepu 2026”. Niemieckie portale miejskie na bieżąco publikują zatwierdzone przez urzędy daty.

Serwisy agregujące

Informacje dla całych Niemiec z podziałem na landy gromadzą specjalne portale zbiorcze, takie jak ogólnodostępna baza terminów handlowych na Verkaufsoffener Sonntag.

Strony konkretnych galerii handlowych czy sieci

Na oficjalnych stronach centrum handlowego lub profilu sklepu w Google Maps. Jeśli obiekt bierze udział w lokalnej niedzieli handlowej, na jego stronie głównej pojawi się wyraźny komunikat o niestandardowych godzinach otwarcia.

Dodatkowe niedziele handlowe w grudniu

Przed Bożym Narodzeniem zazwyczaj jest więcej okazji do zrobienia zakupów w niedzielę. Niedziele handlowe są często powiązane z lokalnymi jarmarkami bożonarodzeniowymi. Więcej informacji o niedziele handlowe w grudniu w Niemczech.

Terminy bywają zmieniane lub odwoływane, więc najlepiej sprawdzać je przed konkretną niedzielą.