Nowe przepisy od 2030 roku przy zakupie samochodu – koniec ery samochodów spalinowych
Nowe przepisy od 2030 roku przy zakupie samochodu – koniec ery samochodów spalinowych fot. shutterstock.com
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Nowe przepisy od 2030 roku. Ogromne ograniczenia w zakupie samochodu

Joanna Baran
Joanna Baran

Już za pięć lat krajobraz brytyjskiej motoryzacji zmieni się diametralnie. Zgodnie z planami rządu, od 2030 roku n przepisy uniemożliwią zakup nowych samochodów z silnikami benzynowymi i diesla. Oznacza to, że każdy, kto będzie chciał nabyć nowy pojazd, będzie musiał nabyć auto elektryczne. To największa zmiana w sposobie, w jaki Brytyjczycy kupują auta od dekad. Czy nowe przepisy od 2030 roku znajdują uznanie wśród mieszkańców UK? 

Nowe przepisy od 2030 roku oznaczają koniec wyboru samochodów spalinowych w salonach. Zmuszają do przestawienia się na pojazdy elektryczne (EV). Kierowcy, którzy do tej pory wybierali auta benzynowe lub diesla, będą musieli dostosować swoje plany zakupowe i finansowe.

- Advertisement -

Kupisz tylko elektryka – co to oznacza dla kierowców?

Eksperci ostrzegają, że elektryki nadal są droższe od tradycyjnych aut spalinowych, a średnia cena nowego modelu EV w Wielkiej Brytanii wynosi obecnie około 35–40 tysięcy funtów, choć najtańsze samochody miejskie można znaleźć w granicach 25 tys. funtów.

Nowe przepisy od 2030 roku a infrastruktura – klucz do sukcesu nowych przepisów

Aby nowe przepisy od 2030 roku w zakupie samochodu nie spowodowały chaosu na drogach, rząd planuje ogromną rozbudowę infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. W najbliższych latach liczba publicznych punktów ładowania ma wzrosnąć kilkukrotnie. Firmy energetyczne i operatorzy stacji ładowania inwestują w szybkie ładowarki, które umożliwią pełne naładowanie auta w ciągu 20–30 minut. Eksperci podkreślają, że bez odpowiedniej sieci ładowania w miastach i przy trasach między miastami, wprowadzenie nowych przepisów mogłoby znacząco utrudnić codzienne korzystanie z elektryków.

Dla każdego, kto planuje zakup auta w kolejnych latach, wiadomość jest jasna: od 2030 roku kupisz tylko elektryka. Nowe przepisy od 2030 roku
Dla każdego, kto planuje zakup auta w kolejnych latach, wiadomość jest jasna: od 2030 roku kupisz tylko elektryka. Nowe przepisy od 2030 roku fot. shutterstock.com

Opinie kierowców – od sceptycyzmu do akceptacji

Badania pokazują, że Brytyjczycy wciąż mają mieszane uczucia wobec elektryków. Najczęstsze obawy dotyczą żywotności baterii, czasu ładowania i dostępności punktów ładowania. „Nie wiem, czy stać mnie na nowego elektryka i czy zawsze znajdę miejsce, żeby go naładować” – mówi 42-letni kierowca z Midlands. Z drugiej strony, młodsze pokolenia chętniej przestawiają się na EV, doceniając niższe koszty eksploatacji i brak emisji spalin.

Ekologia, koszty i perspektywy na przyszłość

Nowe przepisy od 2030 roku w zakupie samochodu mają również wymiar ekologiczny. Rząd planuje, że dzięki wprowadzeniu wyłącznie elektryków, emisja CO₂ z transportu osobowego znacząco spadnie. Jednocześnie programy wsparcia finansowego, takie jak dopłaty do zakupu pojazdów elektrycznych i ulgi podatkowe, mają ułatwić kierowcom przesiadkę na nową technologię. Eksperci podkreślają jednak, że sukces zmian będzie zależał od świadomości kierowców, ceny pojazdów i dostępności infrastruktury. Dodatkowo trzeba mieć świadomość skąd bierze się prąd i że na jego wyprodukowanie również zużywa się zasoby. Natomiast efekty działania elektrowni nie są obojętne dla środowiska.

Nowe przepisy od 2030 roku przy zakupie samochodu – koniec ery samochodów spalinowych

Dla każdego, kto planuje zakup auta w kolejnych latach, wiadomość jest jasna: od 2030 roku kupisz tylko elektryka. Nowe przepisy od 2030 roku przy zakupie samochodu wprowadzą rewolucję. Dlatego jej skutki odczujemy zarówno w miastach, jak i na trasach międzymiastowych. Czy będą z realną korzyścią dla środowiska, czy to jedynie lobby producentów aut elektrycznych?

Teksty tygodnia

UK

Nie masz dużego wkładu własnego? Spokojnie, i tak kupisz dom

Kupno nieruchomości z zaledwie 5-procentowym depozytem nie jest zarezerwowane wyłącznie dla osób kupujących po raz pierwszy. Osoby, które wcześniej posiadały dom lub mieszkanie, również mogą skorzystać z kilku dostępnych programów rządowych i komercyjnych mających ułatwić dostęp do własnego lokum.
UK

Wypadek pociągu na trasie Londyn – Glasgow. Ogromne utrudnienia w podróży

Przez wypadek pociągu Avanti West Coast na trasie między Londynem i Glasgow pojawiły się poważne utrudnienia w ruchu. Mogą potrwać nawet kilka dni.
UK

EasyJet zamienia mundury służbowe w mundurki szkolne

W Wielkiej Brytanii coraz więcej rodzin z trudem radzi sobie z rosnącymi kosztami życia, również z wydatkami związanymi z edukacją. Na tym tle wyróżnia się inicjatywa linii lotniczych easyJet.
UK

Masz ponad 18 lat i urodziłeś się po 2002 roku? HMRC może mieć dla ciebie kilka tysięcy funtów!

Brytyjski urząd skarbowy przypomina, że setki tysięcy młodych dorosłych mogą – nieświadomie – posiadać obiecujące oszczędności. Chodzi o pieniądze zgromadzone na kontach typu Child Trust Fund, czyli specjalnych funduszach powierniczych zakładanych automatycznie przez państwo dla dzieci urodzonych między 1 września 2002 a 2 stycznia 2011 roku.
Praca i finanse

Rodziny w Wielkiej Brytanii straciły świadczenia przez błąd systemu. HMRC przeprasza

Polowanie na czarownice w praktyce pokazuje, jak opresyjny może być urząd ścigający oszustów. I jak łatwo błąd uznać za prawdę. Błąd systemu HMRC pozbawił rodziny świadczeń. Rodziny z autystycznymi dziećmi i zwykli turyści wśród poszkodowanych

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet