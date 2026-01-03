latanie dronem
Granica obowiązków obniżyła się z 250 gramów do dronów ważących przynajmniej 100 / fot. Shutterstock.com
1 min.czytania

Nowe zasady latania dronem w Wielkiej Brytanii

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Drony stały się popularnym gadżetem kupowanym jako prezent, obiecującym spektakularne ujęcia i ogromną frajdę. Wraz z początkiem nowego roku w Wielkiej Brytanii entuzjazm właścicieli bezzałogowych statków powietrznych zderzy się z rozbudowanymi formalnościami. Sprawdź, co powinien wiedzieć każdy droniarz.

Zmiany w przepisach sprawiają, że spontanicznie latanie dronem na świeżym powietrzu przestaje być oczywistością.

Zanim polatasz dronem ważącym co najmniej 100 gramów, musisz zdać test

Od 2026 roku każdy, kto planuje latać dronem lub modelem samolotu ważącym co najmniej 100 gramów na zewnątrz, musi zaliczyć internetowy test teoretyczny i uzyskać identyfikator Flyer ważny przez 5 lat, co ma zachęcać do długofalowego myślenia o lataniu. To zmiana obejmująca według szacunków nawet pół miliona osób. Dotychczas granica obowiązków przebiegała przy wadze 250 gramów.

Oznacza to, że sprzęt, który jeszcze niedawno wydawał się „zabawką”, podlega tym samym zasadom odpowiedzialności, co bardziej zaawansowane konstrukcje. Uproszczenie przepisów ma iść w parze z ich powszechnością, a jasne kryteria wagowe ułatwią orientację w obowiązkach.

Rozrywka droniarzy połączona z bezpieczeństwem mieszkańców

Procedura nie kończy się na teście. Jeśli dron waży co najmniej 100 gramów i jest wyposażony w kamerę, jego właściciel musi dodatkowo zarejestrować się jako operator.

latanie dronem
Użytkownicy do 12 lat mogą latać dronem wyłącznie pod nadzorem osoby powyżej 16. roku życia / fot. Shutterstock.com

Wiedza zdobyta podczas testu dotyczy nie tylko przepisów, ale także ochrony prywatności i zasad bezpiecznego korzystania z przestrzeni publicznej. To odpowiedź na rosnące obawy społeczne związane z nagrywaniem i obecnością dronów nad głowami przechodniów. W tym sensie ustawodawca próbuje pogodzić pasję lotniczą z komfortem ludzi.

Dzieci poniżej 13 lat muszą zdać test w obecności opiekuna

Zmiany obejmują również najmłodszych entuzjastów. Dzieci poniżej 13. roku życia mogą uzyskać identyfikator Flyer, ale test muszą zdawać w obecności rodzica lub opiekuna. Z kolei młodszym użytkowników, do 12 lat, legalne latanie dronem przysługuje wyłącznie pod nadzorem osoby powyżej 16. roku życia; rodzice muszą posiadać identyfikator operatora. Za brak wymaganych dokumentów w skrajnych przypadkach można trafić do więzienia.

Czytaj więcej

