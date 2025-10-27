Od dzisiaj większa ochrona lokatorów mieszkań socjalnych

W poniedziałek, 27 października wchodzi w życie pierwszy etap Prawa Awaaba (Awaab’s law) zapewniającego lokatorom mieszkań socjalnych większą ochronę przez niebezpiecznymi dla nich warunkami mieszkaniowymi.

Od 27 października wchodzą nowe obowiązki prawne wobec osób wynajmujących mieszkania socjalne. Jest to związane z etapowym wdrażaniem Prawa Awaaba. Będącego następstwem głośnej sprawy dwuletniego Awaaba Ishaka, który zmarł po tym, jak zaszkodziła mu pleśń w domu.

Lokatorzy mieszkań socjalnych będą mieć większą ochronę

Nowe obowiązki prawne nakładają na wynajmujących mieszkania socjalne obowiązek usuwania problemów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu lokatorów w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Ponadto konieczność sprawdzenia zapleśniałych miejsc w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania powiadomienia. Zabezpieczenie nieruchomości muszą przeprowadzić w ciągu pięciu dni roboczych od inspekcji. A przekazanie ustaleń najemcom ma nastąpić w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia inspekcji.

Ministerstwo Mieszkalnictwa, Społeczności i Samorządu Lokalnego twierdzi, że zmiany poprawią życie najemców i rodzin mieszkających w 4 milionach mieszkań socjalnych w Anglii.

Ponadto wynajmujący mieszkania socjalne muszą również brać pod uwagę okoliczności najemców. Należą do nich między innymi posiadanie małych dzieci, niepełnosprawność lub problemy zdrowotne. Najemcom należy zaoferować wtedy alternatywne zakwaterowanie, jeśli ich mieszkania nie zostaną zabezpieczone w wymaganym terminie.

Kary dla wynajmujących za niedostosowanie się do przepisów

Jeśli wynajmujący nie zastosują się do nowych przepisów, mogą trafić do sądu, otrzymać nakazy egzekucyjne, a także kary. Może należeć do nich nakaz zapłaty odszkodowania i pokrycia kosztów sądowych.

Wraz z wejściem w życie przepisów w Anglii, ogólnokrajowe badanie wykazało, że 23 proc. osób, które zgłosiły problemy takie jak wilgoć, pleśń lub kondensacja w swoich domach, to najemcy socjalni. A 21 proc. osób stanowią najemcy lokali prywatnych.

Prawo Awaaba może wiele zmienić

Po tym, jak w 2020 roku 2-letni Awaab Ishak zmarł po długotrwałym narażeniu na pleśń w mieszkaniu socjalnym wynajmowanym przez jego rodziców na osiedlu Freehold w Rochdale, rozpoczęto kampanię. Zaangażowały się w nią rodzina chłopca i gazeta Manchester Evening News.

Komentując obecne wprowadzenie przepisów minister mieszkalnictwa, Steve Reed, powiedział:

– Każdy zasługuje na bezpieczny i przyzwoity dom. A Awaab Ishak jest dobitnym dowodem na to, że może to być niestety kwestia życia i śmierci. Rodzina Awaaba ciężko walczyła o zmianę, a ich praca na rzecz ochrony życia milionów najemców będzie nadal spuścizną ich syna. Nasze zmiany dadzą najemcom silniejszy głos. I zmuszą właścicieli nieruchomości do natychmiastowego działania w przypadku zagrożenia życia. Zapewniając, że takie tragedie nigdy się nie powtórzą.