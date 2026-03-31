Od kwietnia koniec z 18 zmianami cen paliw dziennie

Gdy ceny paliw w Niemczech przekraczają 2 euro za litr, a ich wahania są odczuwalne niemal z godziny na godzinę, rośnie potrzeba uporządkowania zasad. Niemcy postanowiły odpowiedzieć na ten chaos systemowo i przyjęły przepisy mające ograniczyć swobodę podwyżek.

Ten ruch wpisuje się w szersze europejskie myślenie o kontroli nad cenami, ale jednocześnie otwiera nowy rozdział w relacji między kierowcą a dystrybutorem.

- Advertisement -

18 zmian cen dziennie – tankowanie jak gra na giełdzie

Średnio 18 zmian cen paliw dziennie – tak wygląda rzeczywistość na stacjach w Niemczech, według danych urzędu antymonopolowego. Kierowcy tracą możliwość racjonalnego planowania, bo cena paliwa zmienia się nawet kilka razy w ciągu kilkugodzinnej wizyty w mieście. Tankowanie zaczęło przypominać loterię, a decyzja o wyborze momentu przestała mieć sens ekonomiczny.

Frustracja klientów odbija się na obsłudze, mimo że to nie pracownicy stacji odpowiadają za politykę cenową. Między innymi dlatego mówiono publicznie o potrzebie ograniczenia dominującej pozycji koncernów. Od 1 kwietnia wreszcie uda się to zrobić.

Wzrost cen tylko raz na dobę – w południe

Przełomem mają być przepisy przyjęte przez Bundestag, wprowadzające zasadę jednej podwyżki dziennie – dokładnie w południe. Od 1 kwietnia zmienia się więc rytm tankowania: od północy do 11:59 ceny nie mogą wzrosnąć. Po południu dopuszczalne są tylko obniżki.

Wydaje się to korzystne dla kierowców, niemniej stacje być może będą przez to ustalać ceny na wyższym poziomie niż wynikałby z prawdziwych kosztów w danej chwili. Zrobią tak w celu zabezpieczenia się przed uniemożliwieniem im kolejnych zmian przez następne 24 godziny.

Rząd przy okazji poszedł o krok dalej i zaostrzył prawo antymonopolowe, za naruszenie którego grozi 100 tys. euro kary. Firmy będą musiały wykazać, że ewentualne podwyżki są uzasadnione. To odwrócenie dotychczasowej logiki i próba zwiększenia transparentności poprzez udostępnienie kierowcom przewidywalnego punktu odniesienia.

Rosnące ceny paliw niestety uderzają w rentowność firm transportowych – i jest to zła wiadomość dla klientów. Według Federalnego Stowarzyszenia Transportu Drogowego, Logistyki i Gospodarki Odpadami w marcu koszt oleju napędowego wzrósł o ponad jedną czwartą. Dynamiczny wzrost wydatków przewoźnicy odbijają sobie na kontrahentach, co widać w cenach towarów.

Kanclerz Merz zapowiada kolejne ruchy

Kanclerz Friedrich Merz zaszeregował nowe przepisy w pierwszym etapie reformy rynku paliw. Wśród kolejnych rozważanych rozwiązań znajdują się m.in. tymczasowe obniżki podatków, wprowadzenie maksymalnych cen paliw oraz podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów.