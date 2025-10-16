Ogromne opóźnienia pociągów przez pożar we wschodnim Londynie
Ogromne opóźnienia pociągów przez pożar we wschodnim Londynie fot. shutterstock.com
UKLondyn
1 min.czytania

Ogromne opóźnienia pociągów przez pożar we wschodnim Londynie

Joanna Baran
Joanna Baran

Pasażerowie linii kolejowej prowadzącej do stacji Fenchurch Street w Londynie muszą liczyć się dziś z poważnymi utrudnieniami w podróży. Wczesnym rankiem wybuchł pożar pod łukiem kolejowym w dzielnicy Mile End, przy Rhodeswell Road. W efekcie straż pożarna zamknęła stację oraz wstrzymała ruch pociągów. Z żywiołem walczyło wiele jednostek straży pożarnej. Londyn do teraz zmaga się ze skutkami. Dlatego opóźniania pociągów na części linii są znaczne. 

Anonimowy świadek zgłosił pożar do London Fire Brigade (LFB) o godz. 3:53 nad ranem. Wówczas służby natychmiast zatrzymały ruch pociągów. Natomiast na miejsce pożaru natychmiast skierowano osiem wozów strażackich i około 60 strażaków z jednostek Poplar, Millwall, Shadwell oraz pobliskich stacji.

- Advertisement -

Ogień objął dwupiętrowy budynek biurowy przylegający do łuku kolejowego, w którym mieścił się warsztat samochodowy. Strażakom udało się opanować pożar o godz. 5:49. Pomimo tego  nadal pozostają na miejscu, aby dogasić pojedyncze zarzewia ognia. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Nie wiadomo jeszcze, jaka jest przyczyna pożaru. Dlatego Śledztwo w tej sprawie prowadzi London Fire Brigade.

Opóźnienia pociągów i utrudnienia dla pasażerów w okolicach wschodniego Londynu

Pożar spowodował ogromne opóźnienia pociągów na linii obsługiwanej przez operatora c2c. Zawieszono ruch między stacjami West Ham High Level a Limehouse. W tym odcinek prowadzący do Fenchurch Street Station.

Służby uruchomiły pociągi ponownie około godz. 6:45. Jednak pasażerowie nadal muszą liczyć się z opóźnieniami sięgającymi do 30 minut, odwołanymi kursami lub zmienionymi trasami pociągów. W ramach wsparcia przewoźnik poinformował, że bilety c2c są tymczasowo honorowane bez dodatkowych opłat na połączeniach Greater Anglia. Nie zmienia to jednak faktu, że utrudnienia są na bardzo dużą skalę.

Podróżni, których pociągi mają opóźnienie powyżej 15 minut, mogą ubiegać się o zwrot kosztów podróży (Delay Repay). Warto wówczas skorzystać z formularza dostępnego na stronie operatora c2c.

 

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Tymczasowe wizy pracownicze dla imigrantów. Podano zawody wymagające średnich kwalifikacji

Zawody wymagające średnich kwalifikacji, które dają przepustkę do uzyskania tymczasowych wiz pracowniczych w UK.
UK

Najpierw oszczędności, potem obniżka podatków – zmiana w programie Farage zaskakuje

Reform UK rezygnuje z głośnej obietnicy 90 miliardów funtów cięć podatkowych. Lider partii, Nigel Farage, zapowiada nowy kierunek w polityce gospodarczej: najpierw oszczędności, dopiero później niższe podatki.
UK

Ukryta epidemia hazardu przetacza się przez UK

Raport Komisji ds. Hazardu ujawnia, że w Wielkiej Brytanii 1,4 miliona dorosłych zmaga się z problemami wynikającymi z hazardu.
Londyn

Czy w części Londynu wzrośnie council tax? Zapowiadane zmiany znacząco podniosą opłaty

W części Londynu wzrośnie council tax – mieszkańcy Kensington i Chelsea mogą wkrótce odczuć skutki planowanych cięć w programach ulg podatkowych. Rada lokalna przygotowuje zmiany w systemie Council Tax Reduction Scheme
Praca i finanse

Praca zdalna za 400 funtów dziennie? To możliwe!

Brytyjskie firmy coraz śmielej otwierają się na rekrutacje zdalne, dzięki czemu dobrze płatne stanowiska są dostępne dla specjalistów z całej Europy – a nawet świata – i to nawet bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet