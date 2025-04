Wielka Brytania redefiniuje płeć. Transkobiety poza prawem?

Brytyjski Sąd Najwyższy wydał kontrowersyjne orzeczenie. Uznał, że prawna definicja kobiety opiera się na płci biologicznej. Z takiego werdyktu zadowoleni są aktywiści krytykujący kwestię gender. W tym także autorka słynnych książek o Harrym Potterze, J.K. Rowling.

Sędziowie stwierdzili, że prawna definicja kobiety w Ustawie o równości z 2010 roku wyklucza kobiety transpłciowe posiadające certyfikaty. A opiera się na płci biologicznej. Orzeczenie to wzbudziło duże kontrowersje.

Definicja kobiety według Sądu Najwyższego

Według orzeczenia Sądu Najwyższego takie terminy jak „kobieta” i „płeć” w Ustawie o równości odnoszą się do biologicznej kobiety i płci biologicznej. Z takiego werdyktu zadowoleni są aktywiści krytykujący kwestię gender.

Decyzja pięciu sędziów w brytyjskiego Sądu Najwyższego była jednomyślna. Jest to także duża porażka dla szkockiego rządu. Orzeczenie oznacza bowiem, że kobiety transpłciowe nie będą mogły już zasiadać w zarządach publicznych w miejscach przeznaczonych dla kobiet.

Dodano jednak, że osoby transpłciowe są nadal chronione przed dyskryminacją na mocy tego samego prawa.

Ponadto orzeczenie może mieć o wiele szersze konsekwencje i prowadzić do większych ograniczeń praw kobiet transseksualnych.

Natomiast brytyjski rząd stwierdził, że orzeczenie Sądu Najwyższego „przynosi jasność i pewność” kobietom. A także tym, którzy prowadzą szpitale, kluby sportowe i schroniska dla kobiet.

Rzecznik rządu dodał: – Zawsze popieraliśmy ochronę przestrzeni jednopłciowych na podstawie płci biologicznej. Przestrzenie jednopłciowe chroni prawo. I zawsze będą chronione przez ten rząd.

Zaangażowanie J.K. Rowling

Grupa kampanii For Women Scotland, którą wspiera finansowo J.K. Rowling, stwierdziła, że definicja kobiety w Ustawie o równości ogranicza się do osób urodzonych jako biologicznie kobiety.

Maya Forstater, aktywistka krytykująca kwestię gender, która pomogła założyć grupę kampanii Sex Matters i wzięła udział w sprawie w Sądzie Najwyższym, wspierając For Women Scotland, stwierdziła, że decyzja była słuszna.

– Jesteśmy zachwyceni, że Sąd Najwyższy przyjął argumenty For Women Scotland i odrzucił stanowisko szkockiego rządu. Sąd udzielił nam właściwej odpowiedz. Chroniona cecha płci – męska i żeńska – odnosi się do rzeczywistości, a nie do papierkowej roboty – dodała.

Autorka „Harry’ego Pottera”, która jest również znana ze swojej kontrowersyjnej kampanii na rzecz praw kobiet, powiedziała, że jest „bardzo dumna” z decyzji. Dodała, że zna kobiety, które wszczęły prawne działania dotyczące definicji kobiety.

Ponadto kilka godzin po wydaniu przez sąd orzeczenia 59-letnia Rowling napisała w serwisie X: „Myślę, że później zapalę cygaro. Trzy niezwykłe, wytrwałe Szkotki z armią za sobą, musiały doprowadzić do rozpatrzenia tej sprawy przez Sąd Najwyższy. A wygrywając, chroniły prawa kobiet i dziewcząt w całym Zjednoczonym Królestwie. Jestem dumna, że was znam”.