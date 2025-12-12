Państwo dopłaca 50 pensów do każdego zaoszczędzonego funta! Dodatkowe wsparcie finansowe dla oszczędzających!
Państwo dopłaca 50 pensów do każdego zaoszczędzonego funta! Dodatkowe wsparcie finansowe dla oszczędzających!

Joanna Baran
Osoby, które łączą pracę z pobieraniem zasiłku Universal Credit, mogą skorzystać z niezwykle korzystnego rozwiązania finansowego. Mechanizm pozwala w krótkim czasie zbudować realne oszczędności. Dodatkowe wsparcie finansowe dla osób pobierających UC i pracujących jednocześnie to ważna pomoc. 

Rządowy program Help to Save to forma dodatkowego wsparcia finansowego. Dzięki niej pracujący beneficjenci UC mogą otrzymać nawet 1 200 funtów bonusu. Bez żadnych ukrytych warunków i bez konieczności wpłacania wysokich kwot.

Dodatkowe wsparcie finansowe – kto może skorzystać?

Do udziału w programie kwalifikują się osoby pobierające Universal Credit, które osiągają dochody z pracy powyżej określonego progu. Program obejmuje również wybrane osoby otrzymujące Working Tax Credit. Według szacunków nawet trzy miliony pracujących beneficjentów UC spełnia kryteria. Jednak jednocześnie wciąż wiele z nich nie korzysta z dostępnej dla nich formy dodatkowego wsparcia finansowego.

Założenie konta Help to Save jest proste, bezpłatne i zajmuje tylko kilka minut. Nie trzeba wpłacać środków od razu. Natomiast rachunkiem można zarządzać wygodnie przez GOV.UK lub aplikację HMRC.

Ile można zyskać korzystając z programu dla osób pracujących i pobierających Universal Credit?

Program pozwala odkładać od 1 do 50 funtów miesięcznie. Państwo dopłaca 50 pensów za każdego zaoszczędzonego funta. To daje 50-procentowy bonus. Jeden z najwyższych oferowanych w ramach programów oszczędnościowych w Wielkiej Brytanii.

W praktyce oznacza to, że osoba regularnie wpłacająca maksymalną kwotę, czyli 50 funtów miesięcznie, może zgromadzić w ciągu czterech lat 2 400 funtów własnych oszczędności, a państwo dopłaci do tego 1 200 funtów. Bonus wypłacany jest po drugim roku oraz po zakończeniu czteroletniego okresu oszczędzania.

 

Nie ma obowiązku wpłacania środków co miesiąc – wpłaty można w dowolnym momencie zwiększyć, zmniejszyć lub pominąć.

Dlaczego rząd oferuje dodatkowe wsparcie finansowe właśnie teraz?

Program ma wzmocnić bezpieczeństwo finansowe osób o niższych dochodach. Zwłaszcza tych, które mimo pracy wciąż polegają na Universal Credit. Help to Save ma ułatwić budowanie poduszki finansowej oraz zwiększyć odporność gospodarstw domowych na niespodziewane wydatki oraz poprawić stabilność budżetów rodzinnych.

Resort finansów podkreśla, że program działa — tysiące uczestników już otrzymało pierwsze bonusy, a wypłacone kwoty liczone są w setkach milionów funtów.

Dodatkowe wsparcie finansowe – dlaczego warto skorzystać?

Help to Save jest jednym z najbardziej opłacalnych programów oszczędnościowych dostępnych dla osób pracujących na niskich dochodach. Dlatego, że łączy możliwość elastycznych wpłat, wysokiego rządowego bonusu i pełnej kontroli przez aplikację. To wszystko sprawia, że nawet niewielkie miesięczne kwoty mogą przynieść znaczące korzyści.

Dla wielu rodzin to szansa na odłożenie pierwszych oszczędności, stworzenie funduszu bezpieczeństwa lub przygotowanie się na większe wydatki w przyszłości.

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

