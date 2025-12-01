Dodatkowa pomoc dla pobierających Universal Credit przedłużona

Rachel Reeves zdecydowała się przedłużyć dodatkową pomoc dla świadczeniobiorców pobierających Universal Credit. Program Help to Save, który miał się zakończyć w 2027 roku, będzie teraz permanentny.

W ramach programu Help to Save świadczeniobiorcy mogą otrzymać dodatkową pomoc w wysokości 1200 funtów. Ogłaszając w środę budżet na przyszły rok kanclerz skarbu zdecydowała o wprowadzeniu na stałe tego programu.

Dodatkowa pomoc dla świadczeniobiorców na stałe

Osoby pobierające Universal Credit nadal będą uprawnione do rządowych dopłat do zaoszczędzonych pieniędzy w ramach programu Help to Save. Dzięki niemu rząd wypłaca 50 pensów za każdego zaoszczędzonego na koncie funta w ciągu czterech lat.

W ten sposób można zaoszczędzić od 1 do 50 funtów miesięcznie wpłacając pieniądze zleceniem stałym lub przelewem bankowym. Z informacji rządowych wynika, że 93 proc. osób posiadających konto Help to Save wpłaca co miesiąc maksymalnie 50 funtów.

Według danych HMRC prawie pół miliona osób o niskich dochodach otrzymało już ponad 220 mln funtów premii w ramach programu. A wysokość premii sięga nawet 1200 funtów.

Biorąc pod uwagę aktualne dane Ministerstwa Pracy i Emerytur (DWP) pokazujące, że około 8,3 miliona osób pobiera obecnie Universal Credit, miliony świadczeniobiorców mogłoby potencjalnie skorzystać z tego programu.

Na czym polega program Help to Save?

Help to Save to rządowy program, którego celem jest zachęcenie osób o niskich dochodach do oszczędzania przez oferowanie im 50 proc. premii od oszczędności. Jak już wspomnieliśmy, świadczeniobiorcy mogą wpłacać od 1 do 50 funtów miesięcznie. Otrzymują dzięki temu dodatkowe 50 pensów za każdego zaoszczędzonego funta.

Osoby, które zaoszczędzą maksymalną kwotę 2400 funtów w ciągu czterech lat (50 funtów miesięcznie), otrzymają premię w łącznej wysokości 1200 funtów.

Rozszerzenie pomocy dla 1,5 mln osób

Ponadto kanclerz podjęła decyzję, że program Help to Save będzie rozszerzony o dodatkowych 1,5 mln potencjalnych oszczędzających. Będą to osoby pobierające UC, które mają uczące się dzieci, a także o opiekunów zapewniających 35 godzin opieki osobie niepełnosprawnej. Dzięki temu uzyskają wsparcie w pokryciu kosztów utrzymania.

Rzecznik Ministerstwa Skarbu powiedział:

– Rządy zbyt długo ignorowały rolę opiekunów i rodziców w utrzymaniu gospodarki. Kanclerz skarbu chce to zmienić i pomóc milionom osób pracujących wyrobić w sobie nawyk oszczędzania.