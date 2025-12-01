Przedłużona została dodatkowa pomoc dla świadczeniobiorców
Przedłużona została dodatkowa pomoc dla świadczeniobiorców / fot. Shutterstock
UKPraca i finanse
2 min.czytania

Dodatkowa pomoc dla pobierających Universal Credit przedłużona

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Rachel Reeves zdecydowała się przedłużyć dodatkową pomoc dla świadczeniobiorców pobierających Universal Credit. Program Help to Save, który miał się zakończyć w 2027 roku, będzie teraz permanentny.

W ramach programu Help to Save świadczeniobiorcy mogą otrzymać dodatkową pomoc w wysokości 1200 funtów. Ogłaszając w środę budżet na przyszły rok kanclerz skarbu zdecydowała o wprowadzeniu na stałe tego programu.

Dodatkowa pomoc dla świadczeniobiorców na stałe

Osoby pobierające Universal Credit nadal będą uprawnione do rządowych dopłat do zaoszczędzonych pieniędzy w ramach programu Help to Save. Dzięki niemu rząd wypłaca 50 pensów za każdego zaoszczędzonego na koncie funta w ciągu czterech lat.

- Advertisement -

W ten sposób można zaoszczędzić od 1 do 50 funtów miesięcznie wpłacając pieniądze zleceniem stałym lub przelewem bankowym. Z informacji rządowych wynika, że 93 proc. osób posiadających konto Help to Save wpłaca co miesiąc maksymalnie 50 funtów.

Według danych HMRC prawie pół miliona osób o niskich dochodach otrzymało już ponad 220 mln funtów premii w ramach programu. A wysokość premii sięga nawet 1200 funtów.

Biorąc pod uwagę aktualne dane Ministerstwa Pracy i Emerytur (DWP) pokazujące, że około 8,3 miliona osób pobiera obecnie Universal Credit, miliony świadczeniobiorców mogłoby potencjalnie skorzystać z tego programu.

Program oszczędnościowy Help to Save cieszy się ogromnym zainteresowaniem
Program oszczędnościowy Help to Save cieszy się ogromnym zainteresowaniem / fot. Shutterstock

Na czym polega program Help to Save?

Help to Save to rządowy program, którego celem jest zachęcenie osób o niskich dochodach do oszczędzania przez oferowanie im 50 proc. premii od oszczędności. Jak już wspomnieliśmy, świadczeniobiorcy mogą wpłacać od 1 do 50 funtów miesięcznie. Otrzymują dzięki temu dodatkowe 50 pensów za każdego zaoszczędzonego funta.

Osoby, które zaoszczędzą maksymalną kwotę 2400 funtów w ciągu czterech lat (50 funtów miesięcznie), otrzymają premię w łącznej wysokości 1200 funtów.

Rozszerzenie pomocy dla 1,5 mln osób

Ponadto kanclerz podjęła decyzję, że program Help to Save będzie rozszerzony o dodatkowych 1,5 mln potencjalnych oszczędzających. Będą to osoby pobierające UC, które mają uczące się dzieci, a także o opiekunów zapewniających 35 godzin opieki osobie niepełnosprawnej. Dzięki temu uzyskają wsparcie w pokryciu kosztów utrzymania.

Rzecznik Ministerstwa Skarbu powiedział:

Rządy zbyt długo ignorowały rolę opiekunów i rodziców w utrzymaniu gospodarki. Kanclerz skarbu chce to zmienić i pomóc milionom osób pracujących wyrobić w sobie nawyk oszczędzania.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

3 grupy osób najbardziej dotknięte zamrożeniem progów podatkowych

Kto zapłaci najwięcej za fiskalną strategię rządu? Analiza wskazuje na trzy wyraźnie wyodrębnione grupy, które szczególnie odczują konsekwencje tej decyzji. Oto 3 grupy osób najbardziej dotknięte decyzją budżetową Rachel Reeves
UK

Chaos na kolei przed samymi świętami. Strajk, śnieg i remonty

Podróżni muszą mierzyć się z problemami, które z każdym dniem narastają. Strajki, śnieżne wichury i szeroko zakrojone prace remontowe zbiegły się w jednym czasie, tworząc sytuację, którą media i eksperci coraz częściej określają mianem chaos na kolei w UK.
UK

Gdzie warto robić zakupy? Top 10 miejscówek w Wielkiej Brytanii

Tegoroczne zestawienie najlepszych ulic Wielkiej Brytanii dla niezależnych sklepów otwiera Brighton, ale Londyn również mocno zaznaczył swoją pozycję.
Podróże i turystyka

Latanie to dziś koszmar! Pasażerowie tracą zdrowie i nerwy

W Europie coraz częściej dochodzi do opóźnień i zakłóceń...
UK

Niepozorne paczki mogą zrujnować świąteczne zakupy

Wraz z początkiem gorączki zakupowej i zbliżającym się Black Friday 2025 rośnie obawa przed falą oszustw. Sezon zakupowy sprzyja impulsom, a każdy, kto śledzi kilka przesyłek jednocześnie, jest znacznie bardziej podatny na popełnienie błędu.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet