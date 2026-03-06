Kiedy pierwszy dzień wiosny w tym roku? Czym jest równonoc wiosenna?

Pierwszy dzień wiosny to moment, na który wszyscy czekamy, ale sprawa jest o tyle ciekawa, że mamy aż dwie „wiosny”: kalendarzową i astronomiczną. I co więcej, daty jednej i drugiej nie zawsze wypadają tego samego dnia!

W 2026 roku pierwszy dzień wiosny zaskoczy wielu z nas – astronomiczne nadejście nowej pory roku nastąpi wcześniej, niż wskazuje kalendarz. Sprawdź, kiedy dokładnie wypada równonoc i jakie brytyjskie tradycje warto znać, mieszkając na Wyspach.

Kiedy jest pierwszy dzień wiosny astronomicznej?

Wiosna astronomiczna nie bierze się z kalendarza, ale z fizyki i ruchu Ziemi wokół Słońca. Pierwszy jej dzień przypada na moment, w którym oś obrotu Ziemi nie jest nachylona ani w stronę Słońca, ani od niego. Dzień i noc trwają wtedy niemal dokładnie po 12 godzin. Dlatego mówimy o równonocy wiosennej.

Dlaczego data kiedy to się dzieje, zmienia się? Wszystko przez to, że pełny obieg Ziemi wokół Słońca trwa nieco dłużej niż równe 365 dni (dokładnie o ok. 5 godzin i 49 minut). To właśnie to „przesunięcie” sprawia, że w XXI wieku wiosna najczęściej wita nas już 20 marca. Podczas gdy jeszcze 20 lat temu równonoc wiosenna zwykle wypadała 21 marca.

Kiedy jest pierwszy dzień wiosny kalendarzowej?

Ta data jest nam najbardziej znana, bowiem jest niezmienna. Co roku, wypada ona 21 marca.

Jednak dla wielu osób datą ważniejszą od 21 marca jest dzień przestawiania zegarków na czas letni (w tym roku 29 marca 2026). Dłuższe jasne wieczory są dla nich oznaką wiosny i końca ponurej zimy.

A czym jest wiosna meteorologiczna?

Klimatolodzy dla celów statystycznych (żeby łatwiej porównywać miesiące) zawsze liczą wiosnę od 1 marca do 31 maja. Jak podaje Met Office, cały rok jest podzielony na 4 równe odcinki, które są przypisane do pór roku. Jest to przydatne dla badań nad klimatem.

Jak świętuje się pożegnanie zimy w UK?

W Polsce tradycyjnie topiło się Marzannę na pożegnanie zimy. W UK tysiące ludzi zjeżdża się do hrabstwa Wiltshire do Stonehenge. Chcą zobaczyć, jak wschodzące słońce idealnie wpisuje się w neolityczne głazy. To magiczne widowisko, które warto zobaczyć przynajmniej raz w życiu.



Obchody równonocy wiosennej w Stonehenge (film).

Brytyjczycy uwielbiają marzec jako czas na odświeżenie domów i ogrodów. To idealny moment na przygotowanie przydomowych ogródków do sezonu grillowego!

Przesądy na pierwszy dzień wiosny – co warto wiedzieć?

Zasada pierwszego motyla: Według starego brytyjskiego przesądu, jeśli pierwszy motyl, jakiego zobaczysz wiosną, jest biały – czeka Cię spokojny rok. Jeśli żółty – będzie pełen energii i sukcesów.

Pogoda na 21 marca: W polskiej tradycji ludowej mówi się, że jaka pogoda w pierwszy dzień wiosny, takie całe lato. Miejmy nadzieję, że nad Wielką Brytanią zaświeci wtedy słońce!