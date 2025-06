Podatek dochodowy. Emeryci mogą zaoszczędzić tysiące funtów

Emerytura często postrzegana jest jako czas relaksu. Nie oznacza to jednak, że podatki znikają. Dla wszystkich emerytów wiedza o tym, jak działa podatek dochodowy jest niezbędna do zarządzania finansami.

Podatek dochodowy to podatek płacony od większości dochodów jakie osiągamy. Ma on zastosowanie zarówno gdy pracujemy na umowie o pracę czy prowadzimy działalność. Dotyczy on też emerytur, oszczędności i inwestycji. Kwota do zapłaty zależy od wysokości zarobków, przy czym różne przedziały dochodów podlegają opodatkowaniu według różnych stawek.

- Advertisement -

– Obecnie każdy, kto ma dochód powyżej 12570 funtów zapłaci podatek dochodowy od kwoty powyżej kwoty wolnej od podatku – mówi Amy Knight, ekspertka ds. finansów osobistych i małych firm w NerdWallet UK.

– Podstawowa stawka wynosi 20%, pobierana od dochodów do 50270 funtów rocznie. Podatek dochodowy wynosi 40% od zarobków w przedziale od 50271 do 125140 funtów. Jeśli zarabiasz więcej niż 125140 funtów, zapłacisz dodatkową stawkę od tych zarobków, obecnie 45% – dodaje.

Jeśli masz własną firmę lub zajmujesz się czymś na boku, ale zarabiasz mniej niż 1000 funtów, nie musisz tego zgłaszać. Jednak gdy przekroczysz próg tysiąca, trzeba poinformować urząd skarbowy.

Jakie dochody podlegają opodatkowaniu w przypadku emerytów?

Podatek od dochodu otrzymywanego z emerytury oblicza się w ten sam sposób, co dochody z zatrudnienia. Emeryci płacą podatek dochodowy, gdy ich dochód przekroczy limit 12750 funtów rocznie.

– Obejmuje to pieniądze z emerytury państwowej, wszelkie emerytury prywatne i pracownicze, dochody z wynajmu, jeśli mają drugą nieruchomość, oraz odsetki uzyskane z oszczędności i inwestycji powyżej osobistej ulgi oszczędnościowej. Osoby, które zdecydują się prowadzić własną firmę po osiągnięciu wieku emerytalnego, będą opodatkowane według zwykłych stawek – mówi Knight.

Niektóre świadczenia państwowe również podlegają opodatkowaniu. Na przykład rząd opodatkowuje zasiłek pogrzebowy, więc jeśli osoba ubiegająca się o to świadczenie przekroczy kwotę wolną od podatku, może stracić część lub całość wypłaty.

Jakie ulgi podatkowe podatnicy często pomijają?

Wiele osób zapomina o tym, że 25 procent prywatnej emerytury może być wolne od podatku dochodowego. Można również uzyskać ulgę podatkową od składek emerytalnych po przejściu na emeryturę do 75 roku życia.

Jak mówi Liz Ritchie, szef działu podatkowego w Forvis Mazars, jeśli w ciągu trzech poprzednich lat podatkowych masz niewykorzystaną kwotę wolną od podatku, możesz ją przenieść na kolejne lata, aby uzyskać dodatkową ulgę podatkową.

– Jeśli jednak przeszedłeś na wcześniejszą emeryturę zasady mogą być inne. Zwykle stosuje się wtedy Money Purchase Annual Allowance, co sprawia, że kwota graniczna, która usposabia do otrzymywania ulgi od podatku dochodowego jest ograniczona do 10000 funtów – dodaje.