Zmiany w PIP mogłyby pozbawić zasiłku miliony osób
Zmiany w PIP mogłyby pozbawić zasiłku miliony osób / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Burnham chce wprowadzić w zmiany w PIP niekorzystne dla milionów osób

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Andy Burnham powiedział, że zmiany w PIP (niekorzystne dla milionów osób), pozwoliłyby zaoszczędzić 8 mld funtów.

Obecnie rząd czeka na raport końcowy z przeglądu PIP (Personal Independence Payment), przeprowadzanego pod kierunkiem Stephena Timmsa. Przegląd ten ma na celu ocenę funkcjonowania świadczenia dla osób niepełnosprawnych oraz analizę zmian, które mogłyby uczynić ten system bardziej stabilnym finansowo.

Przez zmiany w PIP miliony osób mogą stracić zasiłek

Według analizy przeprowadzonej przez Institute for Fiscal Studies (IFS), rząd mógłby zaoszczędzić miliardy funtów, wprowadzając zmiany w zasiłku PIP.

- Advertisement -

Miałyby one polegać na uzależnieniu PIP od dochodów. Ograniczenie zasiłku dla niepełnosprawnych tylko do osób pobierających również Universal Credit przyniosłoby natychmiastowe oszczędności sięgające 8,2 mld funtów, stwierdził wpływowy think tank. Stanowiłoby to redukcję o 33 proc. w stosunku do obecnego poziomu.
Czyli, według obecnych danych, pozbawiłoby to prawa do zasiłku 1,32 miliona osób ubiegających się o PIP.

Zasiłek dla niepełnosprawnych niezależny od dochodów

Przypomnijmy, że wprowadzone w 2013 roku świadczenie PIP przyznawane jest niezależnie od dochodów. Ma ono na celu pokrycie dodatkowych kosztów wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności.

Wstępne rekomendacje zespołu prowadzącego przegląd wskazują na zamiar zwiększenia liczby bezpośrednich spotkań ze świadczeniobiorcami. A także ograniczenia wypłat gotówkowych na rzecz bonów przeznaczonych na konkretne wydatki.

Analiza IFS pojawia się w momencie, gdy – według opublikowanych w tym tygodniu oficjalnych danych – liczba osób pobierających PIP osiągnęła rekordowy poziom 4,1 miliona.

Z danych DWP wynika, że w latach 2019–2020 wydatki na to świadczenie wynosiły 16,3 mld funtów. Natomiast do lat 2024–2025 wzrosły już do 27,3 mld funtów. Obecnie prognozuje się, że do lat 2030–2031 kwota ta wzrośnie do 41,5 mld funtów.

Ograniczenie zasiłku PIP tylko do osób pobierających również Universal Credit przyniosłoby oszczędności sięgające 8,2 mld funtów
Ograniczenie zasiłku PIP tylko do osób pobierających również Universal Credit przyniosłoby oszczędności sięgające 8,2 mld funtów / fot. Shutterstock

Na czym miałyby polegać zmiany?

Zgodnie z obecnymi zasadami świadczenie PIP wypłacane jest w dwóch częściach – dotyczących codziennego funkcjonowania oraz mobilności – z których każda może być przyznana w jednej z dwóch stawek. Oznacza to, że istnieje osiem potencjalnych poziomów świadczenia, wahających się od 1575 do 10 119 funtów.

W raporcie IFS wskazano również, że stawki te mogłyby być ściślej powiązane z zakresem potrzeb osoby ubiegającej się o świadczenie. Badacze zauważyli, że obecnie osoby o bardzo różnym stopniu nasilenia trudności otrzymują taką samą kwotę. Czyli wnioskodawca, który uzyskał 12 punktów, jest uprawniony do świadczenia w tej samej wysokości, co osoba, która zdobyła 31 punktów.

Rozwiązanie to można by zastąpić systemem przeliczającym punkty na kwoty pieniężne. To z kolei pozwoliłoby ściślej powiązać wysokość świadczeń z wynikiem oceny stanu zdrowia. W takim modelu osoba uzyskująca 12 punktów w ocenie zdolności do codziennego funkcjonowania otrzymywałaby 4240 funtów rocznie (o 1720 funtów mniej niż obecnie). Natomiast osoba z wynikiem 32 punktów – 11 310 funtów (o 5350 funtów więcej).

Eduin Latimer, starszy ekonomista ds. badań w Institute for Fiscal Studies (IFS), stwierdził:

Zanim rząd przystąpi do reformy świadczenia PIP, musi ustalić, jaki jest jego cel. Jeśli ma ono pomagać osobom z niepełnosprawnościami, które najbardziej potrzebują wsparcia, warto rozważyć ukierunkowanie pomocy na osoby z najcięższym stopniem niepełnosprawności lub na te o najniższych dochodach.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Zobacz także

Wzrost zasiłków od kwietnia 2027. Podwyżka ma być korzystna

Waloryzacja świadczeń opiera się na danych dotyczących inflacji CPI we wrześniu. Przy utrzymaniu tego trendu czeka nas wzrost zasiłków.

Dzieci osób pobierających Universal Credit stracą ważny przywilej

Dzieci osób pobierających Universal Credit, stracą prawo pierwszeństwa w przyjęciu do przedszkola.

Oferty pracy dla osób pobierających Universal Credit

Część supermarketów w UK przedstawi oferty pracy młodym osobom otrzymującym Universal Credit. W ramach nowego programu „Opening Shift”.

Dodatkowa wypłata na pilne wydatki. Sprawdź, czy możesz się o nią ubiegać

Wniosek o Additional Needs Payment można złożyć za pośrednictwem serwisu MyWelfare. Przed złożeniem dokumentów warto przygotować informacje dotyczące dochodów.

Świadczenia we wrześniu 2026

Te zmiany mogą mieć znaczenie dla tysięcy rodzin. Dowiedz się co się zmieni we wrześniu 2026! 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Nowa usługa w HMRC. Czy uprości rejestrację do Self Assessment

Nowa usługa w HMRC nie usuwa obowiązków podatnika, ale może sprawić, że pierwszy krok do ich wypełnienia będzie znacznie prostszy.
Polak za granicą

Polska piosenka znów zabrzmi w Szkocji. Ruszają zapisy na VI edycję festiwalu

Młodzi wokaliści ponownie staną przed publicznością podczas Festiwalu Piosenki...
Praca i finanse

Znasz wysokość swojej przyszłej emerytury? HMRC pomaga to sprawdzić

Dzięki aplikacji HMRC można sprawdzić wysokość przyszłej emerytury, a także uzupełnić składki na ubezpieczenie społeczne.
Praca i finanse

Ile kosztuje i jak przebiega przegląd techniczny MOT

Jeśli masz samochód zarejestrowany w Wielkiej Brytanii, prędzej czy...
UK

Tajemnicza śmierć pary z Londynu w jacuzzi wyjaśniona. Eksperci ostrzegają co robić w spa

Od kiedy para mieszkająca w Greenwich została znaleziona martwa...

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie