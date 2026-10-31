Pokémon otwiera pierwszy sklep w Europie! Wiemy, gdzie powstanie

Sklepy Pokémon Center to oficjalne, flagowe salony sieciowe należące bezpośrednio do The Pokémon Company. Nie są to zwykłe sklepy z zabawkami. To prawdziwe „świątynie” dla fanów, zaprojektowane tak, aby przypominały Centra Pokémon znane z gier wideo i anime, gdzie trenerzy leczą swoje stwory. Stały się globalnymi atrakcjami turystycznymi. Do tej pory dostępne jedynie w Azji, ale sieć otwiera swój pierwszy sklep w Europie! Pokemon Center w Londynie będzie pierwszym sklepem sieci w Europie.

Gdzie na świecie znajdują się stałe sklepy Pokémon Center?

Obecnie sieć stałych sklepów stacjonarnych jest mocno skoncentrowana w Azji:

• Japonia: Serce franczyzy. W całym kraju działa ponad 20 flagowych sklepów Pokémon Center (m.in. w Tokio, Osace, Kioto, Sapporo, Fukuoce). Dodatkowo jest kilkanaście mniejszych punktów Pokémon Store (np. na lotniskach i dworcach).

• Singapur. Pierwszy stały sklep w Azji Południowo-Wschodniej, zlokalizowany w kultowym kompleksie Jewel Changi Airport.

• Tajwan (Tajpej). Otwarty w grudniu 2023 roku w centrum handlowym Shin Kong Mitsukoshi, będący jednym z najnowocześniejszych punktów na mapie świata.

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Przełom w Europie: Gdzie powstanie stały sklep?

Przez lata fani w Europie musieli zadowolić się jedynie krótkotrwałymi sklepami tymczasowymi.

Sytuacja ulega jednak całkowitej zmianie.

The Pokémon Company International oficjalnie potwierdziło, że w Londynie powstanie pierwszy w historii, stały i pełnowymiarowy sklep Pokémon Center poza Azją.

Oficjalne plany zakładają uruchomienie tego flagowego salonu najpóźniej do 2029 roku, choć prace przygotowawcze i poszukiwanie idealnej lokalizacji w stolicy Wielkiej Brytanii już trwają. Brytyjski rynek, wspierany prężnie działającym sklepem internetowym Pokémon Center UK, został uznany za kluczowy punkt dla europejskiej społeczności fanów.

Sklep Pokemon Center w Londynie ma szansę stać się mekką fanów z całej Europy.

Pokemon Center w Londynie – dokładna lokalizacja

Nie wiadomo jeszcze, gdzie w Londynie powstanie sklep Pokemon. Tymczasowe sklepy były otwierane min. W Westfield Shopping Centre na Hammersmith i w ExCel przy okazji targów. Stały sklep może powstać w centrum (tak jak sklep M&M’s) lub w którejś z galerii handlowych.

Dlaczego sklepy Pokémon Center są tak popularne?

Ich fenomen opiera się na kilku kluczowych elementach, które przyciągają miliony turystów i fanów rocznie.

Większość rzeczy sprzedawanych w Pokémon Center jest niedostępna nigdzie indziej. Można tam kupić unikalne pluszaki, ubrania, artykuły piśmiennicze, naczynia czy biżuterię.

Każdy sklep ma maskotkę przewodnią i sprzedaje unikalne pamiątki nawiązujące do lokalnej kultury. Na przykład w Kioto kupisz Pikachu ubranego w tradycyjne kimono.

Sklepy są pełne gigantycznych, ruchomych rzeźb Pokémonów w skali 1:1, efektownych ekranów LED i kosmicznego oświetlenia. Fani przychodzą tam nie tylko na zakupy, ale po to, by zrobić zdjęcia i poczuć się jak wewnątrz świata Pokémon.

Przy sklepach często działają strefy turniejowe dla graczy karcianych (Pokémon TCG), stanowiska do grania na Nintendo Switch oraz oficjalne kawiarnie (Pokémon Café), w których serwowane są potrawy i napoje w kształcie potworków (np. latte z wizerunkiem Eevee czy omlet Pikachu).

Sklepy te stały się globalnymi atrakcjami turystycznymi. Dla wielu osób odwiedzających Japonię czy Singapur wizyta w Pokémon Center jest obowiązkowym punktem wycieczki.

Historia sklepów Pokémon Center

Historia Pokémon Center to droga od małych punktów z grami w Japonii do globalnych destynacji turystycznych, które przyciągają miliony fanów. Poniżej znajdziesz pełną historię tych wyjątkowych miejsc, zestawienie ich obecnych lokalizacji na świecie oraz szczegóły dotyczące nadchodzącej rewolucji w Europie.

• 1998 rok. Pierwszy oficjalny sklep Pokémon Center został otwarty w dzielnicy Nihonbashi w Tokio. Powstał jako bezpośrednia odpowiedź na gigantyczny sukces gier Pokémon Red i Blue. Początkowo skupiał się głównie na sprzedaży gier i podstawowych pluszaków.

• 2001 rok. Szybko zauważono globalny potencjał marki. W listopadzie 2001 roku otwarto spektakularny salon Pokémon Center w Nowym Jorku (w Rockefeller Center). Miejsce to stało się ikoną, ale w 2005 roku zostało przekształcone w ogólny sklep Nintendo World (obecnie Nintendo New York).

• 2006 i później. W Japonii zaczęły powstawać ogromne salony (tzw. Pokémon Center Mega Tokyo), które przestały być zwykłymi sklepami, a stały się centrami rozrywki z gigantycznymi posągami Pokémonów, strefami turniejowymi dla graczy karcianych oraz kawiarniami Pokémon Café.

Era sklepów internetowych i Pop-upów. W drugiej dekadzie XXI wieku The Pokémon Company skupiła się na rozwoju oficjalnych sklepów online (USA, Kanada, Wielka Brytania, Niemcy) oraz otwieraniu prestiżowych sklepów tymczasowych (pop-up) przy okazji dużych wydarzeń, takich jak Mistrzostwa Świata.