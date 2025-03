Poród w Holandii. Co imigrantki powinny wiedzieć?

System opieki okołoporodowej w Holandii jest jednym z najbardziej wspierających i dobrze zorganizowanych na świecie. O czym powinny zatem wiedzieć imigrantki, które przygotowują się do porodu w tym kraju?

Dla par imigrantów pewne informacje dotyczące systemowego podejścia do porodu w Holandii mogą być zaskakujące, a obcokrajowcy mogą spotkać się z nimi po raz pierwszy. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że holenderski system opieki okołoporodowej jest niezwykle wspierający.

Poród w Holandii

Są pewne kluczowe sprawy dotyczące porodu w Holandii, o których każda przygotowująca się do niego imigrantka powinna wiedzieć. Dzięki temu będzie świadoma, jakiego wsparcia może oczekiwać.

Położne są głównymi opiekunkami

Porody domowe w Holandii są częstsze, niż można przypuszczać. A jedną z pierwszych różnic, jakie mogą zauważyć imigrantki przygotowujące się do porodu w Holandii, jest ta, że ich głównymi opiekunkami są położne.

Położne w Holandii zajmują się niemal wszystkimi ciążami i porodami o niskim ryzyku. Dzięki temu zapewniają wysoce wyspecjalizowaną i fachową opiekę przez całą ciążę.

Jeśli kobieta jest w ciąży o niskim ryzyku, położna prowadzi ją przez badania prenatalne, poród, a nawet rekonwalescencję po porodzie.

Istnieją też kursy, które pomagają lepiej zrozumieć holenderski system okołoporodowy i przygotować się do samego porodu.

Wsparcie poporodowe – kraamzorg

Wsparcie poporodowe w Holandii jest duże… Jedną z wyróżniających jego cech jest tzw. kraamzorg. To wyjątkowa forma opieki domowej po narodzinach dziecka. Usługa ta zapewnia profesjonalną pomoc do ośmiu dni po porodzie. Pielęgniarka przychodzi do domu matki, aby pomóc jej we wszystkim. Od opieki nad dzieckiem, po wsparcie w karmieniu piersią, a nawet lekkie prace domowe.

Dla wielu obcokrajowców, którzy zostali rodzicami w Holandii, jest to nieoceniona pomoc w pierwszych dniach po porodzie. Wsparcie to dotyczy nie tylko czynności praktycznych. Jest to również wsparcie emocjonalne, gdy młodzi rodzice przystosowują się do życia z noworodkiem.

Pielęgniarka sprawdza stan zdrowia matki i upewnia się, że rekonwalescencja przebiega prawidłowo. Pomaga także przyzwyczaić się do wygodnej rutyny z dzieckiem.

W przeciwieństwie do innych krajów, w Holandii wsparcie poporodowe (kraamzorg) jest zazwyczaj objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Dzięki czemu, jest dostępne niemal dla każdego nowego rodzica.

Budowanie wspierającej społeczności

Poczucie izolacji po ciąży jest bardzo wczesne wśród młodych matek. Zmaga się z nim także wiele imigrantek w Holandii, zwłaszcza gdy nie mają przy sobie rodziny i przyjaciół. Dlatego też budowanie lokalnej społeczności jest tak pomocne. Pozwala ono przejść przez rodzicielstwo lżej i z większym uczuciem komfortu.

Dlatego też zaleca się udział w zajęciach prenatalnych, lokalnych spotkaniach i grupach online, gdzie można nawiązać kontakt z innymi kobietami, które przechodzą przez podobne doświadczenia.

Te więzi zapewniają wsparcie emocjonalne, są źródłem praktycznych porad i szansą na nawiązanie przyjaźni.

Podsumowanie

Poród w Holandii nie musi być zatem trudnym doświadczeniem. System w tym kraju oferuje imigrantom dobrze zorganizowane wsparcie. Dzięki położnym, które są liderkami w opiece prenatalnej i w czasie porodu, a także kraamzorg, czyli pomocy po porodzie, holenderski system daje pełne wsparcie młodym rodzicom, gdy tego najbardziej potrzebują.