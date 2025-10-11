Praca marzeń dla pary na szkockiej wyspie, z domem i ogrodem

Dla osób szukających zatrudnienia w pięknej okolicy propozycja na Wyspie Mull może być interesująca. Pojawiła się tam oferta pracy marzeń dla pary z zarobkami w wysokości 60 000 funtów rocznie.

Osoby, które marzą o przeprowadzce w malownicze rejony Szkocji, obok tego ogłoszenia raczej nie przejdą obojętnie. Oferta pracy marzeń na Wyspie Mull skierowana jest do pary, która zamieszka w trzypokojowym domu z własnym ogrodem.

Praca marzeń dla pary na Wyspie Mull

Obecnie do opieki nad „piękną posiadłością” na Wyspie Mull poszukiwane są dwie osoby, które będą odpowiedzialne na codzienne zarządzanie nią i wynajem wakacyjny. Zgodnie z ogłoszeniem na stronie Greycoat Lumleys wynagrodzenie dla pary wyniesie 60 000 funtów rocznie za pracę do 40 godzin tygodniowo.

Dużym atutem oferty jest „uroczy” domek z trzema sypialniami znajdujący się na terenie posiadłości. Jedynie rachunki za media i Council Tax będą musieli pokrywać pracownicy.

Dodatkowo para będzie miała do dyspozycji samochód służbowy. Ponadto zapewnione zostanie szkolenie związane z wszelkimi obowiązkami. A należeć będzie do nich przyjmowanie gości, cotygodniowe sprzątanie posesji, a także pranie. Konieczne będzie również zamawianie artykułów gospodarstwa domowego.

Do innych obowiązków będzie należała obsługa maszyn do pielęgnacji terenu i naprawy budynków. Ponadto pracownicy będą odpowiedzialni za konserwację systemów zaopatrzenia w wodę i przycinanie drzew. Na terenie posiadłości znajduje się ogrodzony ogród warzywny, dlatego wszelkie prace pielęgnacyjne także znajdą się w zakresie obowiązków.

Do zadań dodatkowych będzie należała obsługa i konserwacja łodzi. A także zarządzanie hodowlą zwierząt gospodarskich.

Nadmorskie otoczenie i atrakcje poza pracą

W wolnym czasie para będzie mogła korzystać z pięknych nadmorskich krajobrazów. Jak również z atrakcji głównego miasta Tobermory, gdzie znajduje się wiele sklepów i restauracji. Do najciekawszych miejsc należą wodospad Eas Fors i plaża Longamull.

W ogłoszeniu czytamy: „Ta piękna posiadłość położona na wyspie Mull poszukuje doświadczonej pary z pasją i zaangażowaniem, która zamieszka na jej terenie. Osoby te będą odpowiedzialne za codzienne zarządzanie posiadłością i należącymi do niej domami wakacyjnymi. To fantastyczna okazja do prowadzenia prosperującego biznesu o najwyższych standardach i w pięknych nieruchomościach w zachwycającym nadmorskim otoczeniu”.

Zgodnie z ogłoszeniem nabór kandydatów potrwa do momentu „znalezienia odpowiedniego kandydata”.