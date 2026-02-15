Praca marzeń w jednym z najbardziej oddalonych od miejskiego zgiełku rejonów UK
Praca marzeń w jednym z najbardziej oddalonych od miejskiego zgiełku rejonów UK / fot. Shutterstock
UKPraca i finanse
1 min.czytania

Praca marzeń w pięknym i najsłabiej zaludnionym zakątku Szkocji

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Do jednego z najsłabiej zaludnionych obszarów nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i w Europie, poszukiwany jest pracownik sezonowy. Podstawowym wymogiem jest prawo jazdy i własny samochód.

Praca marzeń w jednym z najbardziej oddalonych od miejskiego zgiełku rejonów Wielkiej Brytanii dotyczy sezonowego opiekuna domków letniskowych Kylesku Lodges w Szkocji. Fundacja John Muir Trust oferuje zatrudnienie od marca do października tego roku.

Do kogo skierowana jest praca marzeń w Kylesku Lodges?

Fundacja podała w ogłoszeniu, że wybrany kandydat będzie opiekował się domkami letniskowymi Kylesku Lodges. Może liczyć na pensję w wysokości 15 funtów za godzinę. A także zakwaterowanie z dostępem do Wi-Fi. Domki położone są na 45 akrach ziemi należącej do fundacji.

- Advertisement -

John Muir Trust zajmuje się współpracą z lokalną społecznością w celu wzmocnienia lokalnej gospodarki przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego. Z Kylesku Lodges jest widok na jezioro Loch a’ Chairn Bhain w kierunku Quinag, trójszczytowej góry także objętej opieką organizacji charytatywnej.

Praca polega na utrzymaniu 10 domków letniskowych we współpracy z kierowniczką, Karen Vickers – z weekendowymi zmianami i mniejszym obciążeniem w dni powszednie.

Wymagania wobec kandydatów

Jednym z głównych wymogów wobec kandydatów jest to, aby posiadali brytyjskie prawo jazdy i własny samochód. Karen Vickers powiedziała:

Kylesku to jedno z tych miejsc, które pozostają w pamięci. Gdy wiatr cichnie, panuje niezwykła cisza, a dookoła otaczają nas góry, morskie jeziora i dzika przyroda. Dla kogoś, kto chce na jakiś czas oderwać się od zgiełku, ta oferta pracy daje rzadką szansę na zwolnienie tempa. A także na dołączenie do małego, przyjaznego zespołu i zamieszkanie w naprawdę wyjątkowej części Highlands. Dodatkowym atutem jest świadomość, że praca wspiera działania Fundacji Johna Muira na rzecz ochrony dzikiej przyrody i otaczających ją społeczności.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Model „kup teraz, zapłać później” pod kontrolą od 15 lipca. Co się zmieni?

15 lipca 2026 roku w Wielkiej Brytanii zacznie funkcjonować w pełni regulowane środowisko prawne dla usług typu „kup teraz, zapłać później”.
Praca i finanse

Możesz otrzymać bonusy finansowe do Universal Credit. Nie każdy o tym wie

Universal Credit to jedno z najważniejszych świadczeń socjalnych w Wielkiej Brytanii. Nie każdy wie, że można w prosty sposób je zwiększyć.
UK

Migracja do Universal Credit. Ministerstwo obiecało ochronę świadczeniobiorców

Niebawem zakończy się migracja do Universal Credit. Rząd obiecał ochronę świadczeniobiorców, aby nie ponieśli strat.
UK

Szef British Gas ostrzega przed większymi rachunkami za energię

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii powinni przygotować się na wyższe rachunki za energię niż w czasie apogeum kryzysu energetycznego.
Crime

Morderca Dariusza Serafina ujęty po roku dochodzenia

Przełom w sprawie brutalnej zbrodni w zachodnim Londynie. Po niemal roku intensywnego śledztwa brytyjska policja postawiła zarzut morderstwa w sprawie śmierci Dariusza Serafina

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet