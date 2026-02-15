Praca marzeń w pięknym i najsłabiej zaludnionym zakątku Szkocji

Do jednego z najsłabiej zaludnionych obszarów nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i w Europie, poszukiwany jest pracownik sezonowy. Podstawowym wymogiem jest prawo jazdy i własny samochód.

Praca marzeń w jednym z najbardziej oddalonych od miejskiego zgiełku rejonów Wielkiej Brytanii dotyczy sezonowego opiekuna domków letniskowych Kylesku Lodges w Szkocji. Fundacja John Muir Trust oferuje zatrudnienie od marca do października tego roku.

Do kogo skierowana jest praca marzeń w Kylesku Lodges?

Fundacja podała w ogłoszeniu, że wybrany kandydat będzie opiekował się domkami letniskowymi Kylesku Lodges. Może liczyć na pensję w wysokości 15 funtów za godzinę. A także zakwaterowanie z dostępem do Wi-Fi. Domki położone są na 45 akrach ziemi należącej do fundacji.

John Muir Trust zajmuje się współpracą z lokalną społecznością w celu wzmocnienia lokalnej gospodarki przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego. Z Kylesku Lodges jest widok na jezioro Loch a’ Chairn Bhain w kierunku Quinag, trójszczytowej góry także objętej opieką organizacji charytatywnej.

Praca polega na utrzymaniu 10 domków letniskowych we współpracy z kierowniczką, Karen Vickers – z weekendowymi zmianami i mniejszym obciążeniem w dni powszednie.

Wymagania wobec kandydatów

Jednym z głównych wymogów wobec kandydatów jest to, aby posiadali brytyjskie prawo jazdy i własny samochód. Karen Vickers powiedziała:

– Kylesku to jedno z tych miejsc, które pozostają w pamięci. Gdy wiatr cichnie, panuje niezwykła cisza, a dookoła otaczają nas góry, morskie jeziora i dzika przyroda. Dla kogoś, kto chce na jakiś czas oderwać się od zgiełku, ta oferta pracy daje rzadką szansę na zwolnienie tempa. A także na dołączenie do małego, przyjaznego zespołu i zamieszkanie w naprawdę wyjątkowej części Highlands. Dodatkowym atutem jest świadomość, że praca wspiera działania Fundacji Johna Muira na rzecz ochrony dzikiej przyrody i otaczających ją społeczności.