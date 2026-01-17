Na walijskiej wyspie oferują pracę marzeń
Na walijskiej wyspie oferują pracę marzeń / fot. Shutterstock
UKPraca i finanse
2 min.czytania

Praca marzeń na małej walijskiej wyspie, która zatrzymała się w czasie

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Na niewielkiej walijskiej wyspie Bardsey znanej też jako Ynys Enlli poszukiwani są trzej pracownicy. Dla osób, które marzą o pięknych widokach, przyrodzie i spokoju może to być praca marzeń. Istnieją jednak pewne niewygody.

Znajdująca się dwie mile od krańca półwyspu Llyn w północnej Walii wyspa Bardsey nie oferuje szczególnych wygód, chociaż samo miejsce i widoki są wyjątkowe. Doceniają to również turyści, którzy w sezonie tłumnie pojawiają się w tym miejscu.

Praca marzeń z darmowym zakwaterowaniem, ale bez wygód

Na wyspie Bardsey znajduje się tylko 15 nieruchomości. Są one zakwaterowaniem dla pracowników sezonowych lub turystów. Stałych mieszkańców jest tam zaledwie trzech.

- Advertisement -

Trzy oferty pracy, które pojawiły się na wyspie, dotyczą pracy sezonowej od marca. Zakwaterowanie jest darmowe, jednak są pewne niewygody. Na Bardsey nie ma prądu, ani samochodów. A toalety znajdują się przy domach.

Pierwsza dostępna posada dotyczy asystenta opiekuna gości. Jest to zatem praca dla kogoś, kto będzie członkiem zespołu przyjmującego gości od marca. W ofercie znajduje się bezpłatne zakwaterowanie i wspólna przestrzeń do uprawy warzyw.

Na wyspie więcej żyje fok szarych niż ludzi
Na wyspie więcej żyje fok szarych niż ludzi / fot. Shutterstock

Druga oferta pracy dotyczy pary lub rodziny, która chce pracować w gospodarstwach rolnych na wyspie. Doświadczenie w rolnictwie należy do głównych wymogów na tym stanowisku. Rozpoczęcie pracy nastąpi we wrześniu 2026 roku. Wybrany kandydat otrzyma po przyjeździe zwierzęta gospodarskie i maszyny. Zakwaterowany będzie w trzypokojowym domu z dostępem do sieci, z zewnętrzną toaletą kompostową.

Trzecie stanowisko jest przeznaczone dla osoby, która będzie realizowała projekty informacyjne na całej wyspie. Praca będzie wykonywana z domu w niepełnym wymiarze godzin, a wynagrodzenie wynosi 26 437 funtów.

Niepowtarzalne miejsce turystyczne

Na wyspę Bardsey w sezonie przyjeżdża tysiące turystów. Mimo że mieszka tam na stałe tylko trzech mieszkańców, w miejscu tym żyje 200 fok szarych i 300 owiec. Co daje wyższy stosunek liczby owiec do liczby osób niż w Nowej Zelandii.

Ta mała walijska wyspa była niegdyś ośrodkiem władzy i jednym z najświętszych miejsc w Wielkiej Brytanii. Znana jest jako „Wyspa 20 000 Świętych” ze względu na średniowieczną legendę o pochowaniu tam 20 000 świętych. W XII wieku papież Kalikst II ogłosił trzy pielgrzymki na wyspę. A bardowie, nazywali ją „bramami Raju”, prowadzącymi prosto do nieba.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Osoby na Universal Credit mogą stracić setki funtów, jeśli się nie pospieszą

Osoby na Universal Credit powinny być świadome ważnego terminu, który wypada w kwietniu. Jeśli go nie dopilnują, mogą stracić setki funtów.
UK

Prognoza pogody dla UK na najbliższy tydzień – Met Office ostrzega przed wiatrem i intensywnymi opadami

Met Office ostrzega, że choć ostatni epizod mroźnej pogody...
UK

Zmiany dotyczące obowiązkowego cyfrowego ID uprawniającego do pracy w UK

Brytyjski rząd planował wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym każdy pracownik w UK musiałby posiadać cyfrowe ID. Teraz się z tego wycofał.
UK

Wielka Brytania hamuje migrację. Liczba wniosków wizowych gwałtownie spadła

Wnioski wizowe nie są już tak popularne; ich liczba spadła w rok o ponad 100 tys., co potwierdza, że zaostrzenie przepisów wpływa na decyzje migrantów.
Praca i finanse

Podatki od aut elektrycznych wpędzają kierowców i firmy w długi

Rosnące podatki od aut elektrycznych i szybka utrata wartości EV sprawiają, że wielu uczestników rynku czuje się przytłoczona finansowo. Firmy wpadają w długi.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet