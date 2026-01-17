Praca marzeń na małej walijskiej wyspie, która zatrzymała się w czasie

Na niewielkiej walijskiej wyspie Bardsey znanej też jako Ynys Enlli poszukiwani są trzej pracownicy. Dla osób, które marzą o pięknych widokach, przyrodzie i spokoju może to być praca marzeń. Istnieją jednak pewne niewygody.
Znajdująca się dwie mile od krańca półwyspu Llyn w północnej Walii wyspa Bardsey nie oferuje szczególnych wygód, chociaż samo miejsce i widoki są wyjątkowe. Doceniają to również turyści, którzy w sezonie tłumnie pojawiają się w tym miejscu.
Praca marzeń z darmowym zakwaterowaniem, ale bez wygód
Na wyspie Bardsey znajduje się tylko 15 nieruchomości. Są one zakwaterowaniem dla pracowników sezonowych lub turystów. Stałych mieszkańców jest tam zaledwie trzech.
Trzy oferty pracy, które pojawiły się na wyspie, dotyczą pracy sezonowej od marca. Zakwaterowanie jest darmowe, jednak są pewne niewygody. Na Bardsey nie ma prądu, ani samochodów. A toalety znajdują się przy domach.
Pierwsza dostępna posada dotyczy asystenta opiekuna gości. Jest to zatem praca dla kogoś, kto będzie członkiem zespołu przyjmującego gości od marca. W ofercie znajduje się bezpłatne zakwaterowanie i wspólna przestrzeń do uprawy warzyw.
Druga oferta pracy dotyczy pary lub rodziny, która chce pracować w gospodarstwach rolnych na wyspie. Doświadczenie w rolnictwie należy do głównych wymogów na tym stanowisku. Rozpoczęcie pracy nastąpi we wrześniu 2026 roku. Wybrany kandydat otrzyma po przyjeździe zwierzęta gospodarskie i maszyny. Zakwaterowany będzie w trzypokojowym domu z dostępem do sieci, z zewnętrzną toaletą kompostową.
Trzecie stanowisko jest przeznaczone dla osoby, która będzie realizowała projekty informacyjne na całej wyspie. Praca będzie wykonywana z domu w niepełnym wymiarze godzin, a wynagrodzenie wynosi 26 437 funtów.
Niepowtarzalne miejsce turystyczne
Na wyspę Bardsey w sezonie przyjeżdża tysiące turystów. Mimo że mieszka tam na stałe tylko trzech mieszkańców, w miejscu tym żyje 200 fok szarych i 300 owiec. Co daje wyższy stosunek liczby owiec do liczby osób niż w Nowej Zelandii.
Ta mała walijska wyspa była niegdyś ośrodkiem władzy i jednym z najświętszych miejsc w Wielkiej Brytanii. Znana jest jako „Wyspa 20 000 Świętych” ze względu na średniowieczną legendę o pochowaniu tam 20 000 świętych. W XII wieku papież Kalikst II ogłosił trzy pielgrzymki na wyspę. A bardowie, nazywali ją „bramami Raju”, prowadzącymi prosto do nieba.