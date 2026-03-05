praca w Tesco
Część pracowników Tesco podzieli się pulą ponad 130 mln funtów / fot. Shutterstock.com
UKPraca i finanse
1 min.czytania

Pracujesz w Tesco? Dostaniesz nawet 8 tys. funtów do pensji

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Podwyżki nie zawsze nadążają za inflacją, więc coraz więcej firm stawia na długofalowe partnerstwo – współwłasność. Programy typu „save-as-you-earn” przestają być niszowym dodatkiem do etatu. Najlepszym dowodem korzyści z systemu jest najnowszy przykład z Wielkiej Brytanii, o którym informuje The Independent. Część osób zatrudnionych w Tesco podzieli się imponującą pulą pieniędzy.

To nie konkurs ani loteria, lecz efekt systematycznego oszczędzania i wzrostu wartości akcji spółki.

Praca w Tesco i 134 miliony do podziału

Aktualnie ponad 22 tys. pracowników (Tesco zatrudnia w Wielkiej Brytanii ponad 300 tys. osób) – głównie ze sklepów i centrów dystrybucyjnych – kwalifikuje się do wypłat w ramach firmowego programu akcyjnego. Łączna wartość środków może sięgnąć 134 mln funtów. Firma pozwalała odkładać określoną kwotę co miesiąc, a po zakończeniu programu uczestnicy mogli kupić akcje taniej.

- Advertisement -

Średnie dodatkowe indywidualne zyski mieszczą się w przedziale od około 5 do 8 tys. funtów i są równowartością kilku pensji w handlu detalicznym. Bez zmiany stanowiska czy zwiększenia liczby przepracowanych godzin. Za imponującą kwotą stoi przede wszystkim dobra kondycja giełdowa spółki.

Ponad 90 funtów miesięcznie i kilka tysięcy na plusie

Diabeł tkwi w szczegółach, a sukces w regularności. Pracownicy, którzy w trzyletnim programie inwestowali średnio 91 funtów miesięcznie, mogą dziś liczyć na 5 346 funtów zysku. Z kolei osoby inwestujące średnio 94 funty miesięcznie w wariancie pięcioletnim osiągają nawet 8 004 funty zysku.

praca w Tesco
Ponad 22 tys. pracowników kwalifikuje się do wypłat w ramach firmowego programu akcyjnego / fot. Shutterstock.com

Po zakończeniu programu uczestnicy mają wybór: zatrzymać akcje i dalej liczyć na wzrost ich wartości albo sprzedać je i skonsumować zysk. Co roku na giełdzie dojrzewają kolejne transze, ale najnowsza wypłata jest wyjątkowo wysoka chociażby na tle 2024 roku i około 30 milionów funtów do podziału.

Ten przypadek dobrze ilustruje szersze zjawisko powiązania przez firmę wynagrodzenia pracownika z wynikami biznesowymi. Zamiast klasycznej relacji „etat – pensja” pojawia się model „pracuję, więc współzarabiam”. Oczywiście programy akcyjne nie są wolne od ryzyka – wartość akcji może rosnąć, ale też spadać.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Wielka Brytania zaostrza zasady zwrotu biletów kolejowych

Od kwietnia wchodzą w życie bardziej rygorystyczne zasady zwrotu biletów Off-Peak i Anytime.
Praca i finanse

Kalendarium finansowe na marzec 2026 – co musisz wiedzieć?

Najbliższe tygodnie to mieszanka podwyżek (transport w Londynie), zamrożeń (kolej krajowa), możliwych obniżek (stopy procentowe) oraz kluczowych terminów administracyjnych.
Praca i finanse

Czy można podwoić limit ISA? Koniec roku podatkowego to czas na wykorzystanie ulg

Do końca roku podatkowego zostały już tylko tygodnie. Dla wielu gospodarstw domowych to ostatni moment, by uporządkować finanse i sprawdzić, czy mogą podwoić limit ISA i skorzystać z Marriage Allowance.
Praca i finanse

Pracownicy supermarketów Aldi dostaną dwie podwyżki w tym roku

W tym roku pracownicy supermarketów Aldi otrzymają dwie podwyżki. Nie jest to jedyna sieć, która zwiększy pensje pracownikom.
UK

Prawa pracownicze w Wielkiej Brytanii – przewodnik

O prawach pracowniczych w Wielkiej Brytanii piszemy nieprzerwanie od...

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie