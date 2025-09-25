Próba porwania pod szkołą? Congleton High School ostrzega rodziców

Congleton High School wysłała informacje do rodziców po tym, jak szary SUV marki Audi podjechał do uczniów na przystanku autobusowym w Cheshire. To kolejny taki incydent w tej okolicy.

Uczniowie są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z licznymi doniesieniami o próbach porwań w okolicach szkoły.

Szary SUV Audi podjechał do uczniów Congleton High School

Congleton High School wydała ostrzeżenie o szarym SUV-ie Audi, który zaobserwowano w okolicy. Samochód podjeżdżał do uczniów czekających na przystanku autobusowym. Szkoła w międzyczasie zwiększyła patrole personelu, gdy uczniowie opuszczają placówkę po zakończeniu zajęć.

Incydent, który miał miejsce 17 września o 15.40, nastąpił po wcześniejszych dwóch „próbach porwania” w innych częściach hrabstwa. Według doniesień świadków, w pierwszych dwóch sytuacjach, sprawcy próbowali zwabić chłopców do samochodów, gdy ci spacerowali samotnie po Northwich. Policja twierdzi, że incydenty w Congleton i Northwich nie są ze sobą powiązane.

Szkoła apeluje o ostrożność i zwiększa patrole

W liście z Congleton High School czytamy:

– Niektórzy z Państwa zapewne wiedzą, że w ostatnich dniach pojawiły się doniesienia o próbach porwań nastolatków w okolicy.

– W zeszłym tygodniu w Northwich pojawiły się doniesienia o dwóch próbach uprowadzenia nastoletnich chłopców wracających ze szkoły do ​​domu.

– Natomiast ostatnio otrzymaliśmy zgłoszenie, że szary SUV Audi podjechał do uczniów Congleton High School na przystanku autobusowym przy Sandbach Road. Zgłosiliśmy to policji, która aktywnie nas wspiera.

– Zwiększamy również czujność personelu dyżurnego, który będzie patrolował teren wokół szkoły pod koniec dnia, aż do odjazdu autobusu. Zależy nam na tym, aby rodzice byli dobrze poinformowani i abyśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, aby promować bezpieczne zachowania zarówno w szkole, jak i poza nią.

– Uważamy także, że ważne jest, aby cała społeczność szkolna była świadoma obaw wyrażonych w związku z tymi zgłoszeniami. Nauczyciele będą rozmawiać z uczniami na temat tych obaw i sposobów ich zgłaszania.

– Proszę porozmawiać z dzieckiem o potencjalnych zagrożeniach, jakie niesie ze sobą kontakt z nieznajomymi w drodze do i ze szkoły.

W odniesieniu do tego, co wydarzyło się w Congleton, rzecznik policji w Cheshire przekazał:

– Około godziny 15.40 w środę 17 września policja w Cheshire odebrała telefon ze szkoły w Congleton z informacją, że 13-letni chłopiec został zaczepiony przez nastolatka jadącego samochodem, gdy wracał do domu wzdłuż Sandbach Road. Po przeprowadzeniu działań funkcjonariusze zidentyfikowali 17-latka i udzielili mu wskazówek. Nie podjęto żadnych dalszych działań.

Podejrzane incydenty także w Northwich

Świadkowie zgłosili z kolei, że w Northwich samochód, w którym siedziało dwóch mężczyzn podjechał do chłopca. Mężczyźni mieli pytać chłopca dokąd idzie i co robi.

Natomiast drugiej ofierze polecono „wsiąść do samochodu”. Obaj chłopcy odmówili kontaktu z mężczyznami, wrócili do domu i poinformowali rodziców.

Rzecznik policji oświadczył:

– Funkcjonariusze z Northwich prowadzą dochodzenie w związku z dwoma zgłoszeniami podejrzanej aktywności w mieście. Pierwsze zdarzenie zgłoszono o godzinie 21.41 w czwartek 28 sierpnia na Fairfield Road. Natomiast drugie zdarzenie zgłoszono o godzinie 21.23 w piątek 29 sierpnia na London Road.

– W obu przypadkach dzwoniący zgłaszali, że czarny samochód, prawdopodobnie Nissan Juke lub podobny, zatrzymał się obok nastoletnich chłopców, a dwaj mężczyźni w nim podróżujący próbowali z nimi porozmawiać. Podczas obu incydentów chłopcy nie nawiązali kontaktu z mężczyznami, zaś ci w żadnym momencie nie wysiedli z pojazdu.

– Obecnie trwają czynności wyjaśniające w sprawie tych zdarzeń. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z policją w Cheshire pod numerem 101 lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, podając numer 25000714801.