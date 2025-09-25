Próba porwania pod Congleton High School? To kolejny taki incydent w okolicy fot. Google Maps
Próba porwania pod Congleton High School? To kolejny taki incydent w okolicy fot. Google Maps
UKCrime
3 min.czytania

Próba porwania pod szkołą? Congleton High School ostrzega rodziców

Wiktor Stachowiak
Wiktor Stachowiak

Congleton High School wysłała informacje do rodziców po tym, jak szary SUV marki Audi podjechał do uczniów na przystanku autobusowym w Cheshire. To kolejny taki incydent w tej okolicy.

Uczniowie są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z licznymi doniesieniami o próbach porwań w okolicach szkoły.

Szary SUV Audi podjechał do uczniów Congleton High School

Congleton High School wydała ostrzeżenie o szarym SUV-ie Audi, który zaobserwowano w okolicy. Samochód podjeżdżał do uczniów czekających na przystanku autobusowym. Szkoła w międzyczasie zwiększyła patrole personelu, gdy uczniowie opuszczają placówkę po zakończeniu zajęć.

Incydent, który miał miejsce 17 września o 15.40, nastąpił po wcześniejszych dwóch „próbach porwania” w innych częściach hrabstwa. Według doniesień świadków, w pierwszych dwóch sytuacjach, sprawcy próbowali zwabić chłopców do samochodów, gdy ci spacerowali samotnie po Northwich. Policja twierdzi, że incydenty w Congleton i Northwich nie są ze sobą powiązane.

Szkoła apeluje o ostrożność i zwiększa patrole

W liście z Congleton High School czytamy:

– Niektórzy z Państwa zapewne wiedzą, że w ostatnich dniach pojawiły się doniesienia o próbach porwań nastolatków w okolicy.

– W zeszłym tygodniu w Northwich pojawiły się doniesienia o dwóch próbach uprowadzenia nastoletnich chłopców wracających ze szkoły do ​​domu.

– Natomiast ostatnio otrzymaliśmy zgłoszenie, że szary SUV Audi podjechał do uczniów Congleton High School na przystanku autobusowym przy Sandbach Road. Zgłosiliśmy to policji, która aktywnie nas wspiera.

Próba porwania pod Congleton High School? To kolejny taki incydent w okolicy fot. Shutterstock
Próba porwania pod Congleton High School? To kolejny taki incydent w okolicy fot. Shutterstock

– Zwiększamy również czujność personelu dyżurnego, który będzie patrolował teren wokół szkoły pod koniec dnia, aż do odjazdu autobusu. Zależy nam na tym, aby rodzice byli dobrze poinformowani i abyśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, aby promować bezpieczne zachowania zarówno w szkole, jak i poza nią.

– Uważamy także, że ważne jest, aby cała społeczność szkolna była świadoma obaw wyrażonych w związku z tymi zgłoszeniami. Nauczyciele będą rozmawiać z uczniami na temat tych obaw i sposobów ich zgłaszania.

– Proszę porozmawiać z dzieckiem o potencjalnych zagrożeniach, jakie niesie ze sobą kontakt z nieznajomymi w drodze do i ze szkoły.

W odniesieniu do tego, co wydarzyło się w Congleton, rzecznik policji w Cheshire przekazał:

– Około godziny 15.40 w środę 17 września policja w Cheshire odebrała telefon ze szkoły w Congleton z informacją, że 13-letni chłopiec został zaczepiony przez nastolatka jadącego samochodem, gdy wracał do domu wzdłuż Sandbach Road. Po przeprowadzeniu działań funkcjonariusze zidentyfikowali 17-latka i udzielili mu wskazówek. Nie podjęto żadnych dalszych działań.

Podejrzane incydenty także w Northwich

Świadkowie zgłosili z kolei, że w Northwich samochód, w którym siedziało dwóch mężczyzn podjechał do chłopca. Mężczyźni mieli pytać chłopca dokąd idzie i co robi.

Natomiast drugiej ofierze polecono „wsiąść do samochodu”. Obaj chłopcy odmówili kontaktu z mężczyznami, wrócili do domu i poinformowali rodziców.

Rzecznik policji oświadczył:

– Funkcjonariusze z Northwich prowadzą dochodzenie w związku z dwoma zgłoszeniami podejrzanej aktywności w mieście. Pierwsze zdarzenie zgłoszono o godzinie 21.41 w czwartek 28 sierpnia na Fairfield Road. Natomiast drugie zdarzenie zgłoszono o godzinie 21.23 w piątek 29 sierpnia na London Road.

– W obu przypadkach dzwoniący zgłaszali, że czarny samochód, prawdopodobnie Nissan Juke lub podobny, zatrzymał się obok nastoletnich chłopców, a dwaj mężczyźni w nim podróżujący próbowali z nimi porozmawiać. Podczas obu incydentów chłopcy nie nawiązali kontaktu z mężczyznami, zaś ci w żadnym momencie nie wysiedli z pojazdu.

– Obecnie trwają czynności wyjaśniające w sprawie tych zdarzeń. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z policją w Cheshire pod numerem 101 lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, podając numer 25000714801.

