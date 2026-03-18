Producenci warzyw i owoców narzekają na wzrost kosztów
Producenci owoców i warzyw ostrzegają przed pustymi półkami w supermarketach

Paulina Markowska
Brytyjscy producenci owoców i warzyw ostrzegają, że z powodu wojny na Bliskim Wschodzie półki w supermarketach mogą opustoszeć. Ostrzegają przed wystąpieniem przerw w produkcji przez rosnące koszty energii i transportu.

Niepokojący scenariusz dotyczący pustych półek sklepowych w supermarketach znowu pojawił się w Wielkiej Brytanii. Tym razem w kontekście wojny na Bliskim Wschodzie i wynikającego z niej wzrostu cen energii i transportu.

Brytyjscy producenci owoców i warzyw twierdzą, że wkrótce półki sklepowe mogą opustoszeć z powodu przerw w produkcji. Wysokie koszty energii i transportu zagrażają także ich gałęzi przemysłu.

- Advertisement -

Liderzy w branży obawiają się, że wielu producentów może być zmuszonych do wcześniejszego zakończenia sezonu w tym roku. Lee Stiles, sekretarz Stowarzyszenia Producentów Owoców Doliny Lea (LVGA), które reprezentuje 70 producentów szklarniowych w Wielkiej Brytanii, w tym największych producentów ogórków, powiedział:

Producenci są teraz w takiej samej sytuacji, w jakiej byli, gdy Rosja najechała Ukrainę, ponieważ ceny hurtowe gazu rosną. W obliczu rosnących kosztów wielu plantatorów myśli, że równie dobrze mogliby odesłać pracowników do domu, przerwać sezon i nic nie produkować. W ciągu najbliższych kilku tygodni będą musieli podjąć decyzję, czy opłacalne będzie kontynuowanie działalności przez resztę roku.

Wysokie koszty energii i transportu zagrażają produkcji, co może doprowadzić do pustych półek w supermarketach
Zbyt wysokie koszty produkcji

Rachael Williams z West Sussex Growers Association (WSGA), stowarzyszenia zajmującego się produkcją owoców, warzyw i roślin ozdobnych zwróciła uwagę na drastyczny wzrost cen paliw dla plantatorów uprawiających na otwartym polu.

Jeśli chodzi o koszty transportu, koszt oleju napędowego wzrósł o ponad 50 proc. w ciągu zaledwie 10 dni. Jest to ogromną stratą również dla plantatorów uprawiających na otwartym polu, którzy używają traktorów – dodała Williams.

Ponadto brak możliwości opłacenia ogrzewania szklarni oznaczałby zaprzestanie upraw, co doprowadziłoby do znacznego spadku plonów.

W związku z zagrożeniem Lee Stiles przywołał analogię do poprzednich niedoborów, dodając:

W 2022 roku, kiedy Rosja najechała Ukrainę, w supermarketach stały puste półki.

Dlatego też zaapelował do sprzedawców detalicznych podjęcie działań w tej sprawie:

Supermarkety uzgodniły z plantatorami stałą cenę w zeszłym roku. Mogą teraz interweniować, jeśli chcą, i zgodzić się płacić więcej za produkty ze względu na wzrost kosztów produkcji. Wygląda jednak na to, że są gotowi na ponowne puste półki i ograniczoną dostępność.

Konto brytyjskie z uczciwym kursem

Banki w UK potrafią doliczyć nawet 3-5% marży do każdego przelewu do Polski lub innego kraju. Wysyłając £1000 przez Wise, odbiorca otrzyma średnio o 150-250 PLN więcej niż przy tradycyjnym przelewie bankowym.

Teksty tygodnia

Londyn

Strajki maszynistów sparaliżują Londyn. Tysiące pasażerów w pułapce

Metro w Londynie stanie przed poważnym wyzwaniem. Związek zawodowy RMT ogłosił 6 dni strajków.
Styl życia

Detoksykacja organizmu – dlaczego nasz organizm coraz częściej jej potrzebuje

Detoksykacja organizmu to nie chwilowa moda, lecz element profilaktyki zdrowotnej. Sprawdzamy, czym są toksyny i na czym polega detoksykacja według dr. Josefa Jonasa.
Praca i finanse

Płatności bezdotykowe: 19 marca 2026 wchodzi ważna zmiana w limitach

Od 19 marca 2026 roku płatności bezdotykowe w Wielkiej...
Praca i finanse

UK reaguje na wzrost cen energii spowodowany wojną w Iranie. Dla kogo wsparcie od 1.04.2026?

Interwencja będzie obowiązywać w okresie od 1 kwietnia do 1 czerwca 2026 roku. Reeves zaznaczyła, że rząd rozważa dalsze, bardziej ukierunkowane formy wsparcia dla osób, które wciąż borykają się z problemem wysokich kosztów życia
UK

Polskie dzieci nie wpuszczane na loty do UK. Co się dzieje na lotniskach?

Przekraczanie granicy z dzieckiem, które posiada podwójne obywatelstwo (np. polskie i brytyjskie). Paszport czy dowód?

