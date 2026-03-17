Rząd zapowiedział pomoc dla gospodarstw domowych
Pomoc dla gospodarstw domowych korzystających z oleju opałowego

Paulina Markowska
Rząd zapowiedział, że przeznaczy 53 mln funtów na pomoc dla gospodarstw domowych w pokryciu kosztów oleju opałowego. Jego ceny wzrosły niemal trzykrotnie od początku wojny na Bliskim Wschodzie.

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o deklaracji Rachel Reeves, która obiecała pomoc dla gospodarstw domowych, które odczuły drastyczne podwyżki cen oleju opałowego. Pomysł ten poparł na poniedziałkowej konferencji prasowej Keir Starmer i zapowiedział, że rząd przeznaczy na wsparcie w opłaceniu rachunków 53 mln funtów.

Premier zapowiedział, że pomoc dla gospodarstw domowych korzystających z oleju opałowego trafi do najbardziej potrzebujących. Czyli wsparcie będzie „ukierunkowane” na pomoc gospodarstwom domowym o niskich dochodach, zwłaszcza w społecznościach wiejskich.

Kanclerz Rachel Reeves ma przedstawić w przyszłym tygodniu pełne szczegóły pakietu wsparcia, który ma obejmować bezpośrednie płatności. Nie wiadomo jednak dokładnie, ile gospodarstw domowych otrzyma wsparcie.

W Anglii dodatkowe środki mają być rozdysponowane przez władze lokalne za pośrednictwem Crisis and Resilience Fund. Wchodzi on w życie 1 kwietnia i zastępuje tymczasowy Household Support Fund.

Natomiast w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej pieniądze zostaną przekazane bezpośrednio rządom zdecentralizowanym.

Rząd deklaruje, że Irlandia Północna otrzyma 17 mln funtów, Anglia 27 mln funtów. Natomiast Szkocja 4,6 mln funtów, a Walia 3,8 mln funtów w ramach pomocy.

Ponadto premier zamierza wprowadzić nowe zabezpieczenia dla gospodarstw korzystających z oleju opałowego. Powodem jest fakt, że ich limitu cen nie reguluje Ofgem, tak jak jest to w przypadku cen energii elektrycznej i gazu.

Drastyczny wzrost kosztów oleju opałowego

Jak już wcześniej pisaliśmy, gospodarstwa domowe korzystające z oleju opałowego, najbardziej ucierpiały w wyniku nagłego wzrostu rachunków. Od początku wojny na Bliskim Wschodzie ceny podskoczyły niemal trzykrotnie.

Największy wzrost rachunków odnotowali mieszkańcy Irlandii Północnej. Był on aż 81-procentowy. Natomiast niektóre gospodarstwa domowe na terenach wiejskich w Anglii odnotowały podwojenie cen.

Zgodnie z szacunkami w Wielkiej Brytanii około 1,7 mln gospodarstw domowych korzysta z oleju opałowego. Z kolei w Irlandii Północnej stanowi on główne źródło ogrzewania dla dwóch trzecich gospodarstw domowych.

