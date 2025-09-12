reforma edukacji
Szkoły będą oceniane m.in. w zakresie frekwencji i zachowania uczniów / fot. Shutterstock.com
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Reforma edukacji wchodzi w życie. Poznaj nowe standardy

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Reforma edukacji rusza pełną parą. Obejmie ona wszystkie szczeble – od placówek wczesnoszkolnych po szkoły średnie.

Zmiany mają unowocześnić programy nauczania oraz lepiej przygotować uczniów do wyzwań na rynku pracy.

- Advertisement -

Pięciostopniowa skala ocen zamiast jednowyrazowych etykiet

Już w listopadzie Ofsted, czyli Urząd ds. Standardów w Edukacji, wprowadzi zupełnie nową formę raportów szkolnych. Zamiast jednowyrazowych etykiet pojawi się pięciostopniowa skala ocen, która według autorów reformy będzie bardziej szczegółowa i zrozumiała.

Szkoły będą oceniane w wielu obszarach, w tym w zakresie frekwencji, zachowania uczniów czy wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pięć poziomów – od „Wymagana Pilna Poprawa” po „Wyjątkowy” – ma dać rodzicom pełniejszy obraz funkcjonowania placówki i lepiej wskazać jej mocne oraz słabsze strony.

Rodzice w większości na „tak”

Choć główny inspektor Martyn Oliver zapewnia, że reforma posłuży uczciwej ocenie pracy nauczycieli, a dzieci i rodzice powinni zyskać jasne informacje, nie wszyscy są do niej przekonani. Związki zawodowe ostrzegają, że zmiany nie eliminują bardzo ważnego problemu, jakim są presja i stres towarzyszące inspekcjom.

Tymczasem wyniki badań opinii pokazują, że rodzice odbierają zmiany znacznie bardziej pozytywnie niż część środowiska nauczycielskiego. Według sondażu YouGov aż 70 proc. z nich uznało nowe raporty za lepsze od dotychczasowych, a 90 proc. podkreśliło, że łatwiej będzie im zrozumieć ocenę swojej szkoły.

reforma edukacji
Wizytacje u najmłodszych uczniów będą odbywać się co 4 lata zamiast co 6 / fot. Shutterstock.com

W liście otwartym do władz krytycy podkreślają, że etykietowanie szkół wciąż będzie miało miejsce. Ryzyko psychologicznych konsekwencji dla kadry pedagogicznej pozostaje więc realne. Zdaniem przeciwników systemu nowa skala nie rozwiązuje podstawowych bolączek, a jedynie nadaje im inny kształt.

Wizytacje u najmłodszych uczniów co 4 lata

W przypadku najmłodszych uczniów wizytacje będą odbywać się częściej, co 4 lata zamiast co 6. Priorytetem nadal będzie jakość nauczania i opieki w pierwszych latach życia dziecka. W każdej kontroli pojawi się dodatkowy inspektor, aby zmniejszyć presję na nauczycieli i zapewnić bardziej obiektywną ocenę.

Ważną nowością jest również branie pod uwagę czynników społecznych, takich jak odsetek uczniów korzystających z darmowych posiłków czy lokalne uwarunkowania wpływające na wyniki. Po raz pierwszy istotnym elementem oceny stanie się aktywne zaangażowanie rodziców w życie szkoły – bez tego najtrudniej będzie zdobyć najwyższą notę.

Teksty tygodnia

UK

Prognoza pogody: kiedy ciepło wróci do UK?

W najbliższych dniach mieszkańcy Wielkiej Brytanii mogą liczyć na łagodniejszą pogodę. Po trwających obecnie ulewnych deszczach temperatury mają wrócić do poziomu około 20 stopni.
Crime

Chaos i ewakuacja na Heathrow. 20 osób z dolegliwościami zdrowotnymi

Część pasażerów zgłaszała dziwne objawy. Dlatego zarząd lotniska natychmiast zarządził ewakuację podróżnych i zawiesił odprawę w Terminalu 4.
UK

Jak uniknąć podwyżki cen energii od października? Oto najtańsi dostawcy

W obliczu zapowiadanej na październik podwyżki cen energii warto zastanowić się nad zmianą dostawcy. Obecnie kilku z nich proponuje stałą taryfę niższą od nowego limitu, który ma zostać wprowadzony.
Życie w UK

Co Polaków najbardziej denerwuje w UK? Niektóre odpowiedzi mogą zaskoczyć!

Co Polaków najbardziej denerwuje w Wielkiej Brytanii? Czy tylko...
UK

Zmiany zasad parkowania i wysokie kary! Kto musi uważać

Osoby otrzymujące Personal Independence Payment (PIP) oraz Disability Living...
kasyno online

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet