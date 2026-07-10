Oszuści zarabiają na upale. Pomaga im w tym AI

Gdy do Wielkiej Brytanii dotarła kolejna fala gorąca, która potrwa rekordowo długo, oszuści zarabiają na upale sprzedając „cudowne” klimatyzatory. Ceny są wygórowane, a sprzęt rozczarowujący.

Oszuści potrafią wykorzystać każde warunki do zarobku. Tym razem są to rekordowe upały. Wychodzą naprzeciw potrzebom konsumentów i sprzedają towar najbardziej pożądany, jakim są klimatyzatory. Niektóre nawet „zaprojektowane przez byłych inżynierów NASA”.

Jak zarabiają na upale oszuści?

W czasie wysokich temperatur powinniśmy mieć się na baczności, gdyż w swojej konsumenckiej naiwności możemy paść ofiarą oszustwa. Wyrafinowani „sprzedawcy” obserwują trendy dotyczące zapotrzebowania na określone towary wśród kupujących i wychodzą im naprzeciw z ofertą. Niestety reklama sprzętu okazuje się do takiego stopnia przesadzona, że nieprzystawalność jakości do ceny pozwala z czystym sumieniem nazwać sprzedawcę oszustem.

- Advertisement -

BBC opisuje trend, który pojawił się w związku ze zbliżającym się upalnym weekendem. W Internecie rośnie liczba reklam przenośnych klimatyzatorów, które rzekomo zaprojektowali „byli inżynierowie NASA”. Co więcej – potrafią one „schłodzić pomieszczenie w zaledwie 90 sekund”.

Reklamy pojawiły się na platformach takich jak Facebook i YouTube, ale Urząd ds. Standardów Reklamy (ASA) ostrzegł, że produkty te są często „zbyt piękne, aby mogły być prawdziwe”.

ASA poinformowało BBC, że niektóre reklamy, które widziało w internecie w ostatnich tygodniach, zawierały przesadzone twierdzenia. Między innymi, że małe urządzenie może schłodzić cały dom w ciągu kilku minut lub zużywa bardzo mało energii elektrycznej.

Stwierdzono również, że reklamy często zawierały fałszywe recenzje klientów opisujące gwałtowne spadki temperatury lub wyjątkową wydajność.

Reklamy generowane przez AI – na co zwrócić uwagę?

Reklamy kierują kupujących do stron internetowych sprzedających urządzenia, zazwyczaj w cenie od 70 do 120 funtów. Wiele z nich jest generowanych przez sztuczną inteligencję. Wykorzystują elementy wizualne, aby produkty wydawały się bardziej zaawansowane.

ASA stwierdziła, że istnieje kilka sposobów, aby klienci mogli stwierdzić, czy reklama przenośnego klimatyzatora może wprowadzać w błąd.

Zalecono, aby zachować sceptycyzm w przypadku następujących kwestii:

Obietnic, które brzmią zbyt pięknie, aby były prawdziwe. Na przykład twierdzeń, że małe urządzenie może schłodzić duże pomieszczenia.

Dramaturgicznych historii o „tajnych wynalazkach” lub „przełomach w branży”.

Błędnej gramatyki, błędów ortograficznych i niespójnego brandingu.

Recenzji klientów opisujących spektakularne rezultaty.

Ponadto organ nadzoru zalecił konsumentom, którzy nie są pewni danego produktu, aby sprawdzili sprzedawcę i to, czy podaje on prawdziwe dane kontaktowe i adres firmy.

Klienci powinni również szukać niezależnych recenzji, zamiast polegać wyłącznie na opiniach na stronie internetowej sprzedawcy.