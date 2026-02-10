Marzysz o własnym kącie w Wielkiej Brytanii, ale portfel nie pozwala na Londyn czy Oxford? Dobra wiadomość – nadal można znaleźć nieruchomości w naprawdę przystępnych cenach, jeśli skierujemy wzrok na północ kraju oraz niektóre części Walii i Szkocji. Analiza danych Land Registry na koniec 2025 roku pokazuje, gdzie można kupić dom lub mieszkanie za ułamek ceny średniej w UK, która wynosi obecnie około 290–295 tys. funtów.

Ranking TOP 5 opracowany na podstawie raportu: UK House Price Index for November 2025.

Oto 5 najtańszych miejsc na kupno domu lub mieszkania w UK

Burnley, Lancashire – ok. 117 600 £

Najtańsze miejsce w Anglii. Burnley przyciąga niskimi cenami, ale nie brakuje tu historii przemysłowej i zielonych terenów w pobliżu Parku Narodowego Pennine. Lokalni mieszkańcy podkreślają, że domy w przystępnej cenie pozwalają na komfort życia bez kredytowego zadłużenia na całe życie. Hyndburn, Lancashire – ok. 131 200 £

Małe, spokojne miasteczko z typowo północnoangielskim klimatem. Ceny są tu niskie ze względu na mniejszą liczbę miejsc pracy w sektorze usług, ale rosnąca popularność pracy zdalnej może zmienić tę dynamikę w nadchodzących latach. County Durham – ok. 138 600 £

Historyczne miasto północno-wschodniej Anglii, z wieloma zabytkowymi budynkami i typowymi dla regionu domami szeregowych. Niska cena wynika częściowo z ograniczonej podaży nowoczesnych mieszkań, ale dla inwestorów i osób szukających niedrogiego zakwaterowania jest atrakcyjna. Hartlepool – ok. 138 700 £

Nadmorskie miasto w North East, gdzie morze i przystępne ceny idą w parze. Hartlepool przyciąga przede wszystkim osoby szukające spokojnego życia blisko wybrzeża, z dostępem do plaż i lokalnej infrastruktury. Blackpool – ok. 139 100 £

Legenda brytyjskiego wybrzeża i kurort turystyczny, który wciąż oferuje tanie mieszkania i domy. Niskie ceny wynikają z historycznego charakteru miasta, ograniczonej liczby nowych inwestycji i zmiennej reputacji miasta, ale dla młodych rodzin czy osób szukających drugiego domu nad morzem to ciekawa opcja.

Dlaczego ceny są tak niskie?

Niskie ceny w tych lokalizacjach mają kilka wspólnych czynników: niższe zarobki regionalne, ograniczony popyt na rynku nieruchomości, historyczne dzielnice wymagające remontu oraz mniejsza liczba nowych inwestycji mieszkaniowych. Wiele z tych miejsc boryka się też z problemami infrastruktury lub ograniczonymi opcjami pracy lokalnej.

Czy to się opłaca?

Kupno domu w najtańszych lokalizacjach UK może być opłacalne, jeśli zależy Ci na bezpieczeństwie finansowym, przestrzeni i niższych kosztach życia. To świetna okazja dla inwestorów szukających domów na wynajem lub osób, które mogą pracować zdalnie. Trzeba jednak pamiętać, że niższe ceny oznaczają często mniejsze perspektywy wzrostu wartości nieruchomości w krótkim okresie.

Dla porównania, w Londynie, Oxfordzie czy Bath średnia cena domu to ponad 500 tys. funtów. Dlatego nawet “tanie” mieszkanie w centrum dużego miasta może kosztować więcej niż cały dom w Burnley czy Hartlepool.

5 najtańszych miejsc na kupno domu lub mieszkania w UK pokazuje, że wciąż można znaleźć nieruchomości w atrakcyjnych cenach, jeśli jesteśmy gotowi szukać poza południową Anglią i dużymi miastami. Dla osób szukających oszczędności, spokoju i przestrzeni, północ Anglii, niektóre rejony Walii i Szkocji pozostają realną alternatywą.