Setki tysięcy kar za wakacje z dziećmi w trakcie roku szkolnego

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Wakacje poza sezonem kuszą rodziny z Wielkiej Brytanii obietnicą słońca, brakiem tłumów i dużo niższymi cenami. Problem w tym, że taki urlop zazwyczaj koliduje z kalendarzem szkolnym, a długie nieobecności w szkole mają przykre konsekwencje.

Konflikt między szkolną frekwencją a domowym budżetem wchodzi w zupełnie nową fazę – i dotyczy setek tysięcy rodzin.

Wakacyjna matematyka kontra kalendarz szkolny

Liczby mówią same za siebie. Tylko w ubiegłym roku wystawiono w Anglii ponad 459 tys. „mandatów” za wyjazdy wakacyjne w trakcie roku szkolnego – przekazało BBC. To rekordowy wynik. Aż 93 proc. wszystkich kar za nieusprawiedliwione nieobecności dotyczyło właśnie takich urlopów.

W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym skala kar wzrosła o kolejne 4 proc., co pokazuje, że zjawisko nie słabnie, a wręcz się normalizuje. Dla wielu rodzin rachunek jest prosty: kilka dni nieobecności w szkole kontra oszczędności liczone w setkach albo i tysiącach funtów.

Grzywna albo kara pozbawienia wolności dla rodzica za „wagary” dziecka

Zmiana przepisów w 2024 roku zaostrzyła podejście państwa do problemu. Grzywna wzrosła do 80 funtów za nieusprawiedliwioną racjonalnie nieobecność dziecka, a przy opóźnionej płatności podwaja się. Druga kara na to samo dziecko nałożona w ciągu 3 lat automatycznie oznacza wyższą stawkę sankcji, a trzecia gafa może zakończyć się postępowaniem sądowym z grzywną sięgającą 2 500 funtów lub nawet kilkumiesięczną karą pozbawienia wolności.

Nowe krajowe ramy miały ograniczyć regionalne różnice, bo wcześniej to samorządy decydowały o wysokości kar, przez co tworzyły się dysproporcje. Wiele wszystko wskazuje na to, że sama surowość przepisów nie zatrzymała trendu.

nieobecności w szkole
Zaostrzenie przepisów nie zniechęca mocno rodziców / fot. Shutterstock.com

Mimo krajowych ram prawnych różnice regionalne wciąż są wyraźne. Yorkshire and the Humber pozostaje regionem z najwyższym wskaźnikiem kar – 103 kary na 1 000 uczniów. Londyn zanotował z kolei wzrost do 36 „mandatów” na 1 000 uczniów.

Opuszczanie lekcji odbija się na wszystkich

Zdaniem rządu kary są ważnym elementem systemu i mają chronić ciągłość nauki, bo nawet kilkudniowe zaległości jednego ucznia czasami odbijają się na całej klasie. Dyrektorzy szkół i organizacje edukacyjne przyznają, że regularne opuszczanie zajęć niekorzystnie wpływa na wyniki i zdrowie psychiczne dzieci.

Jednocześnie coraz głośniej wybrzmiewa wątpliwość, czy przewidziane kary faktycznie działają odstraszająco. Po pandemii ich liczba rośnie systematycznie, co sugeruje, że problem ma charakter strukturalny, a nie dyscyplinarny. W efekcie mamy sytuację, w której system coraz surowiej reaguje, rodziny coraz częściej kalkulują ryzyko, a szkoła staje się polem negocjacji między ekonomią a edukacją.

